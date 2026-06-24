Les marchés boursiers asiatiques vacillent après une vague de ventes provoquée par le secteur technologique ; le risque de volatilité est mis en avant

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* L'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique recule de 0,02 %. Les actions sud-coréennes rebondissent de 2,2 %

* Les analystes mettent en garde contre un risque renouvelé de volatilité des actions après la vague de ventes de mardi

* Le compte-rendu de la réunion de la Banque du Japon (BOJ) a révélé que certains membres du conseil d'administration avaient appelé à de nouvelles hausses des taux

par Satoshi Sugiyama

Les marchés boursiers asiatiques ont connu une journée mouvementée mercredi, au lendemain d'une vague de ventes mondiale sur les valeurs technologiques et les semi-conducteurs, les analystes mettant en garde contre un risque de retour de la volatilité.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a reculé de 0,02 %. Les actions sud-coréennes .KS11 , qui avaient plongé de 10 % mardi – leur plus forte baisse journalière depuis mars –, ont bondi de 2,2 %, tandis que le Nikkei japonais .N225 oscillait entre hausses et baisses, pour finalement clôturer en baisse de 0,8 %.

“L’évolution des cours sur les marchés au cours des sept derniers jours de cotation a été alarmante, non seulement à la baisse, mais aussi à la hausse”, a déclaré Michael McCarthy, analyste de marché chez Moomoo Securities Australia. “Lorsque les marchés évoluent aussi rapidement, dans un sens comme dans l’autre, c’est un signe d’instabilité.”

Un sentiment d’aversion au risque s’est emparé de Wall Street pendant la nuit, dans le sillage des mouvements observés en Europe et en Asie. Les actions américaines ont chuté en raison des inquiétudes liées à la hausse des dépenses en intelligence artificielle financées par l’endettement et des spéculations selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait adopter une position plus restrictive, tandis que les rendements des bons du Trésor ont baissé, les investisseurs se tournant vers la sécurité offerte par la dette publique.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 0,09 %, le S&P 500 .SPX a reculé de 1,4 % et le Nasdaq Composite

.IXIC a chuté de 2,2 %. Le rendement des obligations d'État américaines à 10 ans de référence US10YT=RR a baissé de 1,41 point de base, à 4,493 %.

Les cours du pétrole ont prolongé leurs baisses de cette semaine, s'échangeant près des plus bas niveaux depuis quatre mois atteints lors de la séance précédente, alors que des signes indiquent que davantage de pétroliers bloqués dans le Golfe depuis le début de la guerre avec l'Iran s'apprêtent à quitter le détroit d'Ormuz. O/R

Toutefois, des incertitudes subsistent quant à la pérennité de l’accord. Les États-Unis et l’Iran ont donné des versions contradictoires sur ce dont les deux pays avaient convenu dans le cadre de leur accord de paix, notamment sur des éléments clés tels que les inspections nucléaires et le contrôle du détroit d’Ormuz.

La vigueur du dollar a pesé lourdement sur le yen japonais

JPY= , qui a oscillé près de son plus bas niveau depuis 40 ans, à 161,57 yens pour un dollar, maintenant les marchés sur le qui-vive quant à une éventuelle intervention monétaire visant à soutenir la devise malmenée. Un résumé des avis exprimés lors de la réunion de la Banque du Japon ce mois-ci , au cours de laquelle la banque centrale a décidé de relever ses taux d’intérêt à 1,00 %, leur plus haut niveau depuis 31 ans, publié mercredi, a révélé que certains membres du conseil d’administration avaient appelé à de nouvelles hausses des taux d’intérêt afin de rapprocher le taux directeur de la banque centrale des niveaux jugés neutres pour l’économie. L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, a progressé de 0,02 % à 101,43, se maintenant près de son plus haut niveau depuis un an. L'euro EUR= a reculé de 0,06 % à 1,1375 $. Au Royaume-Uni, la livre sterling GBP= s'est affaiblie de 0,08 % à 1,3192 $.

L'or au comptant XAU= a prolongé ses pertes, reculant de 0,48 % à 4.088,71 dollars l'once, les anticipations de hausse des taux ayant réduit l'attrait des actifs non rémunérateurs.

Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin BTC= a progressé de 0,84 % à 62.914,94 $. L'ethereum ETH= a gagné 0,43 % à 1.669,35 $.