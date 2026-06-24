 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les marchés boursiers asiatiques vacillent après une vague de ventes provoquée par le secteur technologique ; le risque de volatilité est mis en avant
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 03:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique recule de 0,02 %. Les actions sud-coréennes rebondissent de 2,2 %

* Les analystes mettent en garde contre un risque renouvelé de volatilité des actions après la vague de ventes de mardi

* Le compte-rendu de la réunion de la Banque du Japon (BOJ) a révélé que certains membres du conseil d'administration avaient appelé à de nouvelles hausses des taux

par Satoshi Sugiyama

Les marchés boursiers asiatiques ont connu une journée mouvementée mercredi, au lendemain d'une vague de ventes mondiale sur les valeurs technologiques et les semi-conducteurs, les analystes mettant en garde contre un risque de retour de la volatilité.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a reculé de 0,02 %. Les actions sud-coréennes .KS11 , qui avaient plongé de 10 % mardi – leur plus forte baisse journalière depuis mars –, ont bondi de 2,2 %, tandis que le Nikkei japonais .N225 oscillait entre hausses et baisses, pour finalement clôturer en baisse de 0,8 %.

“L’évolution des cours sur les marchés au cours des sept derniers jours de cotation a été alarmante, non seulement à la baisse, mais aussi à la hausse”, a déclaré Michael McCarthy, analyste de marché chez Moomoo Securities Australia. “Lorsque les marchés évoluent aussi rapidement, dans un sens comme dans l’autre, c’est un signe d’instabilité.”

Un sentiment d’aversion au risque s’est emparé de Wall Street pendant la nuit, dans le sillage des mouvements observés en Europe et en Asie. Les actions américaines ont chuté en raison des inquiétudes liées à la hausse des dépenses en intelligence artificielle financées par l’endettement et des spéculations selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait adopter une position plus restrictive, tandis que les rendements des bons du Trésor ont baissé, les investisseurs se tournant vers la sécurité offerte par la dette publique.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 0,09 %, le S&P 500 .SPX a reculé de 1,4 % et le Nasdaq Composite

.IXIC a chuté de 2,2 %. Le rendement des obligations d'État américaines à 10 ans de référence US10YT=RR a baissé de 1,41 point de base, à 4,493 %.

Les cours du pétrole ont prolongé leurs baisses de cette semaine, s'échangeant près des plus bas niveaux depuis quatre mois atteints lors de la séance précédente, alors que des signes indiquent que davantage de pétroliers bloqués dans le Golfe depuis le début de la guerre avec l'Iran s'apprêtent à quitter le détroit d'Ormuz. O/R

Toutefois, des incertitudes subsistent quant à la pérennité de l’accord. Les États-Unis et l’Iran ont donné des versions contradictoires sur ce dont les deux pays avaient convenu dans le cadre de leur accord de paix, notamment sur des éléments clés tels que les inspections nucléaires et le contrôle du détroit d’Ormuz.

La vigueur du dollar a pesé lourdement sur le yen japonais

JPY= , qui a oscillé près de son plus bas niveau depuis 40 ans, à 161,57 yens pour un dollar, maintenant les marchés sur le qui-vive quant à une éventuelle intervention monétaire visant à soutenir la devise malmenée. Un résumé des avis exprimés lors de la réunion de la Banque du Japon ce mois-ci , au cours de laquelle la banque centrale a décidé de relever ses taux d’intérêt à 1,00 %, leur plus haut niveau depuis 31 ans, publié mercredi, a révélé que certains membres du conseil d’administration avaient appelé à de nouvelles hausses des taux d’intérêt afin de rapprocher le taux directeur de la banque centrale des niveaux jugés neutres pour l’économie. L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, a progressé de 0,02 % à 101,43, se maintenant près de son plus haut niveau depuis un an. L'euro EUR= a reculé de 0,06 % à 1,1375 $. Au Royaume-Uni, la livre sterling GBP= s'est affaiblie de 0,08 % à 1,3192 $.

L'or au comptant XAU= a prolongé ses pertes, reculant de 0,48 % à 4.088,71 dollars l'once, les anticipations de hausse des taux ayant réduit l'attrait des actifs non rémunérateurs.

Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin BTC= a progressé de 0,84 % à 62.914,94 $. L'ethereum ETH= a gagné 0,43 % à 1.669,35 $.

Valeurs associées

BTC/USD
62 397,2092 USD CryptoCompare -0,21%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
51 666,84 Pts Index Ex -0,09%
EUR/USD SPOT
1,1363 USD Six - Forex 1 -0,18%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
25 587,04 Pts Index Ex -2,21%
Nikkei 225
69 523,79 Pts Six - Forex 1 -0,38%
Or
4 052,54 USD Six - Forex 1 -1,40%
Pétrole Brent
76,23 USD Ice Europ -1,00%
Pétrole WTI
72,34 USD Ice Europ -1,13%
S&P 500 INDEX
7 365,46 Pts CBOE -1,44%
USA BENCHMARK 10A
4,540 Rates -0,25%
USD/JPY SPOT
161,5745 Six - Forex 1 +0,02%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des supporters chinois de l'équipe du Japon de football en train de suivre la rencontre du groupe F de la Coupe du monde 2026 entre le Japon et la Tunisie, à Shanghai, le 21 juin 2026 ( AFP / Rebecca BAILEY )
    Chinois et supporters du Japon au Mondial, malgré la géopolitique
    information fournie par AFP 24.06.2026 05:01 

    Des supporters laissent éclater leur joie dans un bar de Shanghai au quatrième but de leur équipe. Une scène a priori banale en ces temps de Coupe du monde de football, sinon que l'équipe est japonaise et les supporters chinois. Que des Chinois célèbrent la victoire ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 23/06/2026
    Top 5 IA du 23/06/2026
    information fournie par Libertify 24.06.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Carrefour, Sanofi, TF1, Veolia, Walmart. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des ... Lire la suite

  • Cette photo, prise le 23 juin 2026 et diffusée le lendemain par l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA, montre la cérémonie d'entrée en service du destroyer multimission de nouvelle génération "Choe Hyon" au port de Nampo, en Corée du Nord ( KCNA VIA KNS / STR )
    Corée du Nord: Kim Jong Un annonce que des navires militaires sont en train d'être équipés d'armes nucléaires
    information fournie par AFP 24.06.2026 04:21 

    Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a affirmé que l'armée était en train "d'équiper la marine d'armes nucléaires", a rapporté mercredi un média d'Etat, ajoutant vouloir construire des navires militaires de 10.000 tonnes. M. Kim a tenu ces propos mardi à Nampo ... Lire la suite

  • Cristiano Ronaldo inscrit son deuxième but lors du match remporté par le Portugal (5-0) face à l'Ouzbekistan le 23 juin 2026 à Houston. Critiqué après un premier match raté face à la RD Congo, objet d'un débat sur sa place de titulaire inamovible en sélection, le buteur a répondu sur le terrain ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )
    Mondial-2026: la course aux buts de Messi et Mbappé sublime Ronaldo, pas Kane
    information fournie par AFP 24.06.2026 00:59 

    Critiqué après une première ratée face à la RD Congo (1-1), objet d'un débat sur son statut d'indéboulonnable en sélection, Cristiano Ronaldo a répondu par un doublé mardi à Houston contre l'Ouzbékistan, balayé 5-0 par le Portugal, désormais tout près des 16e de ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
76,28 -0,94%
2CRSI
27,62 +25,55%
Or
4 054,26 -1,36%
CAC 40
8 340,71 -0,71%
EUR/USD SPOT
1,13627 -0,18%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank