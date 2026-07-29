Les marchés boursiers asiatiques se stabilisent après une forte chute, dans l'attente des résultats des entreprises technologiques et de la décision de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les résultats de SK Hynix redonnent le sourire après une forte correction

* Tous les regards sont tournés vers les résultats des géants de la tech, qui mettront à l'épreuve le secteur de l'IA

* Le dollar reste solide à la veille d’une décision délicate de la Fed

* Les cours du pétrole bondissent suite à la reprise des hostilités au Moyen-Orient

par Ankur Banerjee

Les marchés boursiers asiatiques ont rebondi mercredi après une vague de ventes brutale la veille, alors que les inquiétudes concernant les valorisations , la concurrence croissante et les dépenses liées à l’IA avaient secoué les marchés à la veille de la publication des résultats cruciaux des géants de la tech et d’une décision de politique monétaire de la Réserve fédérale.

Les cours du pétrole ont bondi en début de séance après que de nouvelles attaques au Moyen-Orient ont brisé le calme relatif de ces derniers jours dans le conflit entre les États-Unis et l’Iran, les investisseurs s’inquiétant de l’impact de la raréfaction de l’offre sur les prix et les taux mondiaux.

Les fabricants asiatiques de puces électroniques ont été au cœur de la reprise alimentée par l’IA cette année et, plus récemment, des inquiétudes des investisseurs quant à sa pérennité, ce qui a provoqué de fortes fluctuations sur les marchés . Mais les solides résultats de SK Hynix 000660.KS ont contribué à apaiser certaines de ces craintes.

L’indice sud-coréen KOSPI .KSII a progressé de plus de 1 % en début de séance, après avoir chuté de plus de 10 % mardi pour atteindre son plus bas niveau depuis trois mois. L’action SK Hynix a grimpé de 2 % après que le fabricant de puces a annoncé un bénéfice d’exploitation trimestriel multiplié par plus de six, sans toutefois répondre aux attentes très élevées.

« Le contexte général reste celui d’une rotation plutôt que d’une aversion au risque pure et simple », a déclaré Chris Weston, directeur de la recherche chez Pepperstone.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a progressé de 0,8 % après avoir perdu 3,6 % mardi et reste en passe d'enregistrer une baisse mensuelle de 6,6 %. Le Nikkei japonais .N225 a gagné 1 %, mais s'apprête à subir une baisse de 10 % en juillet.

Les résultats des membres des “Magnificent Seven” — Microsoft MSFT.O et Meta META.O — attendus plus tard dans la journée constitueront un test décisif pour le secteur de l’IA, en particulier après qu’Alphabet GOOGL.O et Tesla TSLA.O ont effrayé les investisseurs la semaine dernière avec des rapports faisant état de flux de trésorerie négatifs.

Nick Twidale, stratège en chef des marchés chez ATFX Global à Sydney, s’attend à une nouvelle journée difficile pour les actions sur les marchés asiatiques, les résultats de SK Hynix venant exacerber l’incertitude, tandis que les nouvelles en provenance du Moyen-Orient devraient également peser sur les cours.

« Je pense que le risque d’une hausse des taux par la Fed va également préoccuper les investisseurs; ainsi, plutôt que d’assister à un marché plus calme, comme c’est habituellement le cas avant une réunion de la Fed, j’ai le sentiment que la journée pourrait être marquée par une forte volatilité. »

Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 ont connu une évolution en dents de scie pendant la séance asiatique et affichaient en dernier lieu une hausse de 0,5 %, tandis que les contrats à terme européens STXEc1 laissaient entrevoir une ouverture en hausse.

LE PRIX DU PÉTROLE S'ENVOLE À L'APPROCHE DE LA RÉUNION DE LA FED

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont bondi de 3 % à 86,80 dollars le baril, tandis que le brut américain West Texas Intermediate (WTI) CLc1 a progressé de plus de 3 % à 81,95 dollars après que le Commandement central américain a déclaré que l’Iran avait lancé plusieurs missiles balistiques qui avaient été interceptés avec succès.

« Cette dernière attaque souligne que les deux parties sont encore loin de résoudre le différend fondamental concernant le passage par le détroit d’Ormuz, qui avait entraîné l’échec du précédent protocole d’accord », a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG.

L’Iran a de fait fermé cette voie navigable stratégique à tous les navires autres que les siens après les frappes menées par les États-Unis et Israël le 28 février. Un accord conclu le mois dernier entre Washington et Téhéran avait permis sa réouverture partielle, mais celui-ci a volé en éclats début juillet après que l’Iran a tiré sur des navires empruntant un chenal qu’il n’approuve pas.

Cela a de nouveau mis les pressions inflationnistes sous les feux de l’actualité à la veille de ladécision de politique monétaire de la Réserve fédéraleattendue plus tard dans la journée de mercredi. La banque centrale américaine semble plus encline à maintenir ses taux d’intérêt inchangés, même si un nombre croissant de ses responsables s’inquiètent ouvertement de l’inflation.

La décision reste exceptionnellement difficile à anticiper dans le cadre du régime “sans indications ” adopté par le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, les opérateurs tablant sur une probabilité de 33 % d’une hausse. Le dollar américain se maintenait près de son plus haut niveau depuis un mois à la veille de cette décision. FRX/

« Nous pensons que le marché sous-estime peut-être une nouvelle fois l’ampleur du virage restrictif opéré par la Fed, et que l' (pour l'instant) hausse modérée des prix de l’énergie pourrait faire pencher la balance, déjà très serrée, en faveur d’une hausse cette semaine », a déclaré Frank Flight, responsable de la stratégie macroéconomique chez Citadel Securities.

« Nous reconnaissons que la décision est serrée, mais nous tablons désormais sur une hausse des taux lors de la réunion de juillet », a ajouté Frank Flight.