Les marchés boursiers asiatiques s'envolent, les investisseurs s'intéressant davantage à l'IA qu'aux attaques au Moyen-Orient

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* Les valeurs du secteur des puces électroniques en hausse après l'annonce du plan d'investissement de Micron et l'introduction en bourse de SK Hynix

* Tous les regards sont tournés vers l'entrée en bourse de SK Hynix aux États-Unis, prévue plus tard dans la journée de vendredi

* Les cours du pétrole restent modérés face à la reprise des hostilités au Moyen-Orient

* Le yen se raffermit après les déclarations du ministre des Finances Katayama concernant le GPIF et les fonds de pension

(Actualisation: le yen se raffermit après les déclarations de Katayama) par Ankur Banerjee

Les marchés boursiers asiatiques ont fortement progressé vendredi, portés par les entreprises du secteur des semi-conducteurs et de l’intelligence artificielle, les investisseurs faisant fi des inquiétudes liées au blocage de l’approvisionnement énergétique via le détroit stratégique d’Ormuz, alors que les attaques réciproques s’intensifient entre les États-Unis et l’Iran .

La reprise de ces attaques réciproques a encore davantage érodé le fragile cessez-le-feu en vigueur depuis trois semaines, ramenant ainsi l’attention sur les cours du pétrole et leurs implications potentielles pour l’inflation et les perspectives mondiales en matière de taux d’intérêt.

Le marché obligataire et la devise japonaise ont bondi après que la ministre des Finances, Satsuki Katayama, a déclaré vendredi que le gouvernement souhaite explorer les moyens d’encourager les fonds de pension, y compris le Fonds de placement des retraites de l’État (GPIF), à accroître leurs positions sur les actifs financiers nationaux.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 s’apprêtaient à afficher une hausse de 5 % par rapport à la semaine précédente, soit la meilleure performance hebdomadaire depuis début mai. Mais à 76,03 dollars le baril, le Brent a perdu la majeure partie des gains qu’il avait enregistrés lorsque le conflit a éclaté fin février.

"Je suis de près l’actualité au Moyen-Orient et la situation ne semble pas bonne, mais les investisseurs paraissent pour l’instant incroyablement résistants à ces risques, le secteur technologique tirant à nouveau les marchés à la hausse", a déclaré Nick Twidale, stratège en chef des marchés chez ATFX Global à Sydney.

Au Japon, le Nikkei .N225 a progressé de 1,8 %, tandis qu’en Corée du Sud, le KOSPI .KS11 , épicentre de la hausse liée à l’IA, a gagné 4 %. Les valeurs phares du secteur des semi-conducteurs, SK Hynix 000660.KS et Samsung Electronics

005930.KS , ont respectivement progressé de 1 % et 3 %, tandis que les marchés taïwanais étaient fermés en raison d’un typhon .

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a ainsi progressé de 1,3 %.

"Nous repartirons du bon pied en Asie, mais je reste très prudent car nous ne tenons pas suffisamment compte du risque événementiel liés à une éventuelle nouvelle fermeture du détroit d’Ormuz dans les jours à venir", a déclaré M. Twidale.

Les investisseurs ont pris cette escalade avec philosophie cette semaine, préférant se concentrer sur le thème de l’IA qui a propulsé les actions mondiales vers des niveaux records, mais a également suscité des inquiétudes quant à la viabilité de cette forte hausse.

Dans la nuit, le Nasdaq .IXIC , à forte composante technologique, a clôturé en forte hausse après que les projets de Micron Technology MU.O d’investir plus de 250 milliards de dollars aux États-Unis d’ici 2035 ont soutenu les valeurs du secteur des semi-conducteurs, l’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX progressant de 3 %.

SK HYNIX: EN ATTENTE DE SON ENTRÉE EN BOURSE AUX ÉTATS-UNIS

Tous les regards seront tournés vers l’entrée en bourse de SK Hynix aux États-Unis plus tard dans la journée de vendredi, après que la société a fixé jeudi le prix de ses American Depositary Receipts (ADR) à 149 dollars, levant ainsi environ 26,5 milliards de dollars, ce qui témoigne d’un fort engouement des investisseurs pour s’exposerà la chaîne d’approvisionnement de l’IA.

Cette introduction en bourse spectaculaire, qui permettra de financer de nouvelles usines et de nouveaux équipements afin de répondre à la demande croissante de puces d’IA, devrait constituer la deuxième plus grande levée de fonds au monde après l’introduction en bourse record de SpaceX SPCX.O le mois dernier.

Sam Konrad, gestionnaire d’investissement pour le fonds "Asia Equity Income" chez Jupiter Asset Management, a déclaré que cette introduction en bourse pourrait signifier que les ADR de SK Hynix se négocient avec une prime par rapport aux actions locales, mais qu’elle pourrait néanmoins contribuer à une réévaluation des actions cotées en Corée du Sud.

"Si SK Hynix bénéficie d’une réévaluation, cela devrait contribuer à soutenir une réévaluation de Samsung Electronics également, en particulier lorsque ces dernières publieront les détails de leurs plans de redistribution aux actionnaires", a déclaré M. Konrad, qui détient des actions dans ces deux sociétés sud-coréennes.

Les actions sud-coréennes de SK Hynix ont bondi de 238 % cette année, un chiffre vertigineux, propulsant l’indice de référence à des niveaux records et faisant du KOSPI le marché boursier majeur le plus performant au monde depuis le début de l’année 2025.

Mais l’engouement pour l’IA a également entraîné de fortes fluctuations ces dernières semaines, les investisseurs s’inquiétant des valorisations exorbitantes et s’interrogeant sur la pérennité de cette croissance massive du bénéfice.

Sur les marchés des changes, tous les regards restaient tournés vers le yen japonais JPY= , qui s'est maintenu autour de son plus bas niveau depuis 40 ans, les traders restant à l'affût d'une intervention officielle de Tokyo.

Le yen a été soutenu par les commentaires deKatayama et s’est finalement raffermi de 0,5 % à 161,51 pour un dollar américain. FRX/

Par ailleurs, le dollar est resté globalement stable, les investisseurs attendant des catalyseurs pour évaluer l'évolution des taux d'intérêt américains. Les opérateurs tablent sur des hausses de 34 points de base pour l'année, mais cela pourrait changer en fonction des pressions inflationnistes liées à la guerre.

Du côté des matières premières, l’or XAU= semblait en passe d’enregistrer une baisse de 1 % sur la semaine et s’établissait à 4 113 dollars l’once en début de séance. GOL/