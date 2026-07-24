Les marchés boursiers asiatiques s'effondrent et les obligations sont sous pression

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours avant l'ouverture des marchés européens)

* Le Brent se maintient au-dessus de 100 dollars le baril en raison de nouvelles perturbations du transport maritime

* Le Nikkei japonais recule de près de 3 %, la Corée du Sud de près de 5 %

* Les marchés estiment à une chance sur trois que la Fed relève ses taux la semaine prochaine

* Le yen stagne à son plus bas niveau depuis 40 ans alors que le dollar s'apprécie

par Stella Qiu

Les actions asiatiques ont chuté vendredi, la hausse de près de 40 % des cours du pétrole ce mois-ci, due à l'intensification du conflit dans le Golfe, ayant ravivé les craintes d'inflation, ébranlé les marchés obligataires et alimenté les anticipations de hausse des taux d'intérêt à l'échelle mondiale. Les places boursières européennes s'orientent toutefois vers une ouverture stable après les pertes enregistrées la veille. Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 ont reculé de 0,3 %, les résultats exceptionnels d'Intel INTC.O n'ayant guère apporté de soutien face aux inquiétudes plus générales concernant le pétrole et les taux d'intérêt, tandis que les investisseurs s'inquiétaient de plus en plus des montants considérables que le boom de l'IA est en train de brûler. Le Brent LCOc1 a reculé de 0,4 % à 100,3 dollars le baril, après avoir bondi de 7 % pendant la nuit pour atteindre un plus haut depuis deux mois à 102 dollars. Les attaques menées par les Houthis, alliés de l'Iran, contre des pétroliers saoudiens en mer Rouge risquent d'étouffer une deuxième artère cruciale du Moyen-Orient pour l'approvisionnement mondial en pétrole , parallèlement à la quasi-fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran. Le président Donald Trump a menacé l'Iran et ses alliés houthis de « représailles militaires majeures », tandis que l'armée américaine a frappé l'Iran dans la nuit de jeudi à vendredi, lors de la 13e nuit consécutive d'attaques.

« Deux des couloirs maritimes les plus fréquentés au monde sont menacés au cours du même mois, et les marchés commencent tout juste à prendre la mesure de ce que cela signifie », a déclaré Nigel Green, directeur général de deVere Group, une société de conseil financier.

« Avec l'effondrement de ce cessez-le-feu et le retour du pétrole au-dessus des 100 dollars, la baisse qui avait donné à la Fed une marge de manœuvre pour assouplir sa politique pourrait déjà être en train de s'inverser… Cela ressemble moins à un pic passager qu'à une véritable réouverture du débat sur l'inflation. » L'annonce selon laquelle l'administration américaine va imposer des droits de douane plus élevés sur les marchandises provenant de 60 partenaires commerciaux n'a pas non plus amélioré le tableau de l'inflation, les rendements des bons du Trésor à 30 ans se rapprochant de leurs plus hauts niveaux depuis 2007 et les coûts d'emprunt de référence européens atteignant des sommets qui n'avaient plus été observés depuis 2011.

Les marchés parient que les banques centrales devront adopter une politique plus restrictive, avec une probabilité d'un sur trois qu'une hausse des taux soit décidée par la Réserve fédérale dès la semaine prochaine — un revirement radical par rapport à la situation d'il y a à peine une semaine — tandis qu'une hausse en septembre est déjà largement anticipée par les marchés. La Banque centrale européenne a laissé ses taux inchangés cette nuit, mais une hausse des taux en septembre est anticipée à environ 70 %.

En Asie, l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a plongé de 2,3 %, ramenant le gain de la semaine à 0,7 %. Le Nikkei japonais

.N225 a reculé de 2,8 %, s'orientant lui aussi vers une hausse hebdomadaire de 0,7 %.

Le KOSPI sud-coréen .KS11 a chuté de 4,8 % et s'apprêtait à enregistrer une cinquième semaine consécutive de baisse, avec un recul de 1 %. L'indice Hang Seng de Hong Kong .HSI a reculé de 1,1 %.

Pour aggraver encore le tableau, Alphabet GOOGL.O et Tesla

TSLA.O , les deux premières des sociétés technologiques à très forte capitalisation surnommées les « Magnificent Seven » à publier leurs résultats cette saison, ont effrayé les investisseurs en ayant toutes deux brûlé des liquidités au cours de leur dernier trimestre en raison de leurs dépenses massives dans les infrastructures d'IA. .N L'action Tesla TSLA.O a chuté d'environ 14 % à Wall Street après avoir publié sa première consommation de trésorerie en deux ans. Alphabet GOOGL.O a reculé d'environ 7 %, la société mère de Google ayant également épuisé ses liquidités en augmentant ses dépenses en IA.

LE DOLLAR BÉNÉFICIE DU SOUTIEN DES RENDEMENTS

Sur les marchés obligataires, le rendement de référence des obligations américaines à 10 ans US10YT=RR a atteint son plus haut niveau depuis plus de 18 mois, à 4,7035 %, après avoir grimpé de près de 17 points de base cette semaine. Le rendement des obligations à 30 ans est resté stable à 5,17 %, non loin de son plus haut niveau depuis 19 ans, à 5,201 %. US/

La hausse des rendements des bons du Trésor a soutenu le dollar américain, l'indice du dollar =USD se maintenant à 101,40 après avoir progressé de 0,3 % pendant la nuit pour atteindre son plus haut niveau du mois. Le yen, sous pression, s'est maintenu près de ses plus bas niveaux depuis 40 ans, à 163,82 pour un dollar JPY= , ce qui a suscité un avertissement du Trésor américain selon lequel une volatilité excessive de la devise était indésirable.

Le ministre japonais des Finances a lancé à plusieurs reprises des avertissements verbaux concernant une éventuelle intervention sur le marché des changes, après avoir mené des opérations d'achat de yens en avril et mai, alors que le yen s'affaiblissait au-delà du seuil des 160.

Les métaux précieux ont été touchés, l'or XAU= ayant reculé de 0,5 % à 4 027 dollars l'once, après avoir chuté de 2 % pendant la nuit. L'argent XAG= a glissé de 0,2 % à 57,51 dollars l'once, après une baisse de 3,4 % pendant la nuit.

GOL/