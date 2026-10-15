Les marchés boursiers asiatiques s'effondrent alors que les titres liés à l'IA chutent suite à la publication de chiffres d'inflation américains élevés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon le CME FedWatch, la probabilité implicite d'une hausse des taux le 28 octobre s'établit à 31,6 %, contre 22,1 % la veille

* Les actions de l'indice MSCI Asie-Pacifique hors Japon reculent de 1,2 %, entraînées par la chute de 5,6 % du KOSPI

* Le dollar australien recule de 0,2 % après la perte de 39 300 emplois en septembre

(Mise à jour des marchés, avec ajout de citations d'analystes tout au long de l'article)

par Gregor Stuart Hunter

Les actions ont subi une vague de ventes en Asie jeudi, la chaîne d’approvisionnement du secteur technologique étant la plus durement touchée, alors qu’une hausse plus rapide que prévu de l’inflation des prix à la consommation aux États-Unis a renforcé les anticipations d’une intervention de la Réserve fédérale d’ici la fin de l’année.

L’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a chuté de 3,3 %, entraîné par une chute de 8 % du KOSPI sud-coréen .KS11 , tandis que le Nikkei 225 .N225 a reculé de 4,8 %. Les contrats à terme e-mini sur le S&P 500 EScv1 étaient en baisse de 0,5 %.

« La vague de ventes en Asie ressemble moins à une détérioration soudaine des fondamentaux du secteur technologique qu’à une réévaluation du coût du capital », a déclaré Charu Chanana, stratège en chef des investissements chez Saxo Bank à Singapour. « Les investisseurs ne remettent pas en cause l’existence d’une demande en matière d’IA », a-t-elle ajouté. « Ils s’interrogent de plus en plus sur le prix qu’ils devraient payer pour cette croissance alors que les taux d’intérêt sont élevés, volatils et susceptibles de remonter. »

Dans la nuit, les actions de Wall Street ont enregistré leur troisième journée de baisse consécutive après que l’inflation des prix à la consommation aux États-Unis s’est accélérée plus que prévu en septembre.

Le S&P 500 .SPX a reculé de 1,1 %, le Nasdaq Composite

.IXIC a chuté de 1,9 % et un indice des valeurs des semi-conducteurs .SOX a prolongé ses pertes pour un sixième jour consécutif, alors que la perspective d’une hausse des taux d’intérêt a malmené les actions d’Oracle, de CoreWeave et d’autres titres liés à l’IA sensibles à la hausse des coûts d’emprunt.

« Si la vague de ventes initiale a été déclenchée par un IPC plus élevé que prévu, le secteur technologique a été le principal moteur de la chute d’aujourd’hui », ont écrit les analystes de JPMorgan dans une note. « L’IA a de nouveau constitué le principal défi… les risques de financement et les calendriers d’introduction en bourse restant au cœur des préoccupations. »

Les valeurs asiatiques de la chaîne d’approvisionnement en matériel technologique ont été durement touchées jeudi. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 2330.TW TSM a reculé de 2 %, Samsung Electronics 005930.KS a plongé de 9,3 %, les fabricants de puces mémoire SK Hynix 000660.KS et Kioxia Holdings 285A.T ont chuté de plus de 11 % chacun, et l’investisseur dans l’IA Softbank Group 9984.T a perdu 9,4 %.

Certains stratèges ont toutefois trouvé des raisons d’être optimistes, soulignant que les volumes étaient relativement faibles et qu’octobre est généralement une période de l’année marquée par la volatilité sur les marchés.

« Je ne suis pas inquiet, car les actions ne sont pas chères, il n’y a aucun signe de récession et la demande dépasse encore largement l’offre dans la plupart des secteurs liés à l’IA », a déclaré Mark Matthews, responsable de la recherche pour l’Asie chez Bank Julius Baer à Singapour.

Le climat d’inquiétude des investisseurs a favorisé les achats d’obligations d’État, considérées comme des valeurs refuges, le rendement de l’obligation du Trésor américain à 10 ans US10YT=TWEB reculant de 7,8 points de base à 5,110 %.

« Nous continuons de penser que les rendements, à leurs niveaux actuels, offrent une valeur intéressante », ont écrit les analystes de DBS dans une note. « Nous ne sommes pas convaincus que la Fed devra procéder à des hausses consécutives sur la base d’une seule série de chiffres de l’IPC. »

Les données sur l’inflation ont redéfini les anticipations concernant la trajectoire des taux de la Fed, les traders ayant brièvement intégré une probabilité à peu près égale d’une hausse plus tard ce mois-ci avant de revoir leurs prévisions à la baisse.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux anticipent désormais une probabilité implicite de 75 % que la banque centrale américaine maintienne ses taux inchangés lors de sa prochaine réunion de deux jours, le 28 octobre, un chiffre pratiquement inchangé par rapport à la veille, selon l’outil FedWatch du CME Group.

« La surprise à la hausse de l’IPC américain et le rebond des obligations qui s’en est suivi vont totalement à l’encontre de l’intuition », a déclaré Prashant Newnaha , stratège senior en taux chez TD Securities. « L’interprétation la plus claire est que le fléchissement de l’IA entraîne une révision à la baisse des prévisions de croissance, ce qui conduit les obligations à servir de couverture face aux actions. »

Face au yen JPY= , le dollar américain a reculé de 0,4 % à 157,74 yens, tandis que l’euro EUR= a progressé de 0,6 % à 1,1225 dollar.

Le dollar australien AUD= a reculé de 0,2 % à 0,6956 dollar américain après une baisse inattendue de 39 300 emplois en septembre, alors que les prévisions tablaient sur une hausse de 20 000.

L'attention des investisseurs se tourne désormais vers les discours des responsables de la Fed à Bangkok, notamment celui du président Kevin Warsh, afin d'y trouver des indices sur la prochaine décision de la banque centrale américaine, ainsi que vers les données sur les prix à la production et les ventes au détail aux États-Unis, dont la publication est prévue plus tard dans la journée de jeudi. Le géant des puces d'intelligence artificielle TSMC 2330.TW publiera également ses résultats du troisième trimestre plus tard au cours de la séance asiatique.

Sur les marchés pétroliers , le Brent LCOc1 reculait de 1,7 % à 104,20 dollars le baril, les opérateurs évaluant les effets de l’assouplissement des sanctions américaines sur l’offre par rapport aux attaques contre le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz.