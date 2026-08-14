Les marchés boursiers asiatiques s'apprêtent à enregistrer de solides hausses hebdomadaires alors que les anticipations d'une hausse des taux américains s'estompent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les investisseurs passent outre l'absence de progrès dans les négociations au Moyen-Orient

* Les contrats à terme sur le Brent restent sous la barre des 90 dollars le baril, mais les inquiétudes persistent

* Le yen, proche de 160 face au dollar, ravive la menace d'une intervention

(Le point sur l'après-midi en Asie) par Ankur Banerjee

Les marchés boursiers asiatiques ont progressé vendredi, en passe d’enregistrer leur meilleure semaine depuis deux mois, les données d’inflation favorables ayant tempéré les anticipations d’une hausse imminente des taux américains, même si l’enlisement des négociations visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient devrait continuer à freiner l’appétit pour le risque.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 se sont stabilisés à 87,03 dollars le baril après une baisse jeudi, mais s’apprêtaient à enregistrer une hausse hebdomadaire de 4%, mettant fin à une série de deux semaines de baisse, après que les États-Unis ont menacé d’intensifier la pression économique sur l’Iran, notamment en prolongeant le blocus naval.

Les marchés ont jusqu’à présent fait fi de l'absence de progrès dans les négociations pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, se concentrant plutôt sur le thème général de l’IA, dans le sillage de résultats solides qui ont apaisé les inquiétudes des investisseurs concernant les dépenses massives dans ce domaine.

Les contrats à terme sur les actions européennes STXEc1 laissaient entrevoir une ouverture en hausse, tandis que les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 reculaient de 0,1%.

Les rapports sur l’inflation américaine publiés cette semaine ont suggéré que les pressions sur les prix restent sous contrôle, ce qui réduit la probabilité d’une hausse des taux de la Réserve fédérale le mois prochain.

Charu Chanana, stratège en chef des investissements chez Saxo, a déclaré que l’appétit pour le risque pouvait se maintenir pour l’instant, car le risque immédiat d’une hausse des taux de la Fed a été réévalué à la baisse, soulignant que la baisse du prix du pétrole y contribuait également.

“Mais il s’agit toujours d’un rebond dicté par l’actualité plutôt que d’un véritable régime d’appétit pour le risque”, a déclaré Chanana. “En l’absence de clarté sur la situation au Moyen-Orient et dans le détroit d’Ormuz, une nouvelle flambée des cours du pétrole pourrait rapidement raviver les craintes liées à l’inflation et à la Fed.”

Côté actions, l’indice MSCI le plus large des valeurs de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a progressé de 0,16%, s’orientant vers un gain hebdomadaire de 2,6%, sa meilleure performance depuis la mi-juin. Le Nikkei japonais

.N225 a gagné 1,5%.

Le KOSPI sud-coréen .KS11 , baromètre du sentiment des investisseurs vis-à-vis du commerce de l’IA, a progressé de 1,8%, en passe de mettre fin à une série de sept semaines de baisse avec des gains de près de 11%. .KS

John Sidawi, gestionnaire de portefeuille senior spécialisé dans les titres à revenu fixe chez Federated Hermes, a déclaré qu’une caractéristique déroutante des marchés ces derniers mois était le décalage croissant entre l’incertitude géopolitique et la volatilité des prix des actifs.

“Pour l’instant, les marchés semblent disposés à tolérer un niveau d’incertitude important sans exiger de primes de risque plus élevées. Cependant, cet équilibre a peu de chances d’être permanent”, a déclaré Sidawi.

“Une escalade significative du conflit ou une voie claire vers une résolution pourraient finalement pousser les investisseurs à sortir de leur réserve, ce qui pourrait déclencher une réaction de volatilité bien plus importante que ne le laissent entendre les cours actuels du marché.”

LE YEN PRIS DANS UN CERCLE VICIEUX D’INTERVENTIONS

Le yen JPY= s’établissait à 159,36 pour un dollar américain, oscillant près du seuil crucial des 160, que les traders estiment susceptible de déclencher une nouvelle vague d’achats de yens depuis Tokyo, après qu’une intervention conjointe avec les États-Unis le mois dernier n’ait pas réussi à stabiliser la devise fragile.

Depuis, les traders se sont montrés plus favorables à l’idée que la Banque du Japon puisse enfin commencer à soutenir le yen, anticipant la perspective d’une hausse des taux le mois prochain, même si le risque est désormais que les investisseurs ressortent déçus de la réunion de septembre si la Banque du Japon est jugée pas assez « hawkish ».

Padhraic Garvey, responsable de la stratégie mondiale en matière de taux et de dette chez ING, a déclaré que la faiblesse du yen provenait “d’une Banque du Japon extrêmement prudente et d’un taux directeur qui reste trop bas”, soulignant que le yen testait à nouveau le seuil des 160, les problèmes sous-jacents persistant.

“Cette tension peut être apaisée par des hausses de taux, et le plus tôt sera le mieux”, a déclaré Garvey. “Même si cela pourrait être interprété comme négatif pour l’économie, c’est aussi un choix. Faut-il donner la priorité à la protection du yen, ou non?”

Du côté des matières premières, l’or XAU= a reculé de 0,6% à 4.325 dollars l’once, les traders ayant pris leurs bénéfices après que le métal jaune eut atteint, lors de la séance précédente, son plus haut niveau depuis début juin, en raison de l’affaiblissement des anticipations d’une hausse des taux à court terme. GOL/

Les traders tablent désormais sur une probabilité de 35% que la Fed relève ses taux le mois prochain, contre 55% une semaine plus tôt, selon l’outil CME FedWatch.