Les marchés boursiers asiatiques résistent à la tempête obligataire, le pétrole recule légèrement

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* Les marchés boursiers asiatiques affichent des résultats mitigés, la plupart des places boursières étant fermées pour cause de jours fériés

* La vague de ventes sur les marchés obligataires mondiaux s'étend à l'Asie, le Japon est durement touché

* Le dollar devrait afficher une hausse hebdomadaire de 1 % sur fond de paris sur un resserrement monétaire de la Fed

(Mise à jour des cours avant l'ouverture des marchés européens)

par Stella Qiu

Les marchés boursiers asiatiques ont tenu bon vendredi, alors qu’une vague de ventes incessante sur les obligations a propulsé les rendements américains à long terme à leur plus haut niveau depuis deux décennies, faisant grimper les coûts d’emprunt à l’échelle mondiale et menaçant les valorisations boursières déjà élevées.

Les places boursières européennes devraient ouvrir en hausse, les contrats à terme sur actions de la région STXEc1 affichant une progression de 0,6 %, alors que les cours du pétrole reculaient légèrement. Le Brent LCOc1 a cédé 1,2 % à 105,3 dollars le baril, après avoir grimpé de 3 % pendant la nuit, le président iranien ayant déclaré qu’il appartenait aux États-Unis de choisir quand la guerre prendrait fin.

Néanmoins, le retour du pétrole au-dessus des 100 dollars le baril a ravivé les craintes d'inflation, renforçant les anticipations de multiples hausses de taux de la Réserve fédérale après sa première intervention depuis plus de trois ans et mettant le dollar en passe d'enregistrer une hausse hebdomadaire de 1 %.

Le président chinois Xi Jinping est à Washington pour s'entretenir avec le président Donald Trump, mais au-delà des apparences, il y a eu peu de signes de percées sur des questions épineuses telles que l'intelligence artificielle, le commerce, Taïwan ou la guerre avec l'Iran.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a reculé de 0,1 %, la plupart des marchés, notamment ceux de la Chine continentale, de Taïwan et de la Corée du Sud, étant fermés pour cause de jour férié.

Au Japon, le Nikkei .N225 a progressé de 1,3 %, tandis qu’ en Australie, les actions des secteurs liés aux ressources naturelles .AXJO ont reculé de 0,4 %. À Hong Kong, l’indice Hang Seng .HSI a chuté de 1,4 %.

Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 ont progressé de 0,3 % et ceux sur le S&P 500 ESc1 ont légèrement augmenté de 0,1 %.

Les actifs risqués sont menacés par une vague de ventes massives sur les marchés obligataires mondiaux, les craintes inflationnistes et les tensions budgétaires poussant les investisseurs à exiger des rendements toujours plus élevés, en particulier sur les titres à long terme.

« Les marchés obligataires mondiaux lancent un cri d’alarme, et l’ignorer pourrait s’avérer très coûteux », a déclaré Nigel Green, directeur général de deVere Group, une société de conseil financier.

« Dès que les taux sans risque dépassent les 5 % dans la première économie mondiale, chaque actif de la planète doit justifier son prix par rapport à ce niveau. Actions, immobilier, crédit privé, dette des marchés émergents: rien n'est épargné. »

Le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans

US10YT=RR a progressé d’un point de base pour s’établir à 5,1751 %, après avoir bondi de 20 points de base en seulement deux jours pour atteindre un nouveau plus haut en 19 ans à 5,2251 %. Il s’agit de la plus forte hausse sur deux jours depuis avril dernier, lorsque les droits de douane instaurés par Trump à l’occasion du « Liberation Day » avaient effrayé les marchés.

Les rendements des obligations américaines à 30 ans

US30YT=RR sont restés stables à 5,4671 %, après avoir bondi de 16 points de base au cours des deux derniers jours pour atteindre 5,5016 %, leur plus haut niveau depuis 2004. Cela a fait grimper les taux hypothécaires américains à 7 %, paralysant le marché immobilier.

Les obligations asiatiques ont prolongé la vague de ventes mondiale, les rendements des obligations d’État japonaises à 10 ans atteignant un pic de 3,115 %, leur plus haut niveau depuis 1996, tandis que les rendements à cinq ans grimpaient à un niveau record de 2,41 %.

Le rendement des obligations d’État australiennes à 10 ans

AU10YT=RR a progressé de 2 points de base pour s’établir à 5,394 %.

LE CYCLE MONÉTAIRE MONTANT ATTEINT LA SCANDINAVIE

La partie courte de la courbe des taux du Trésor n’a pas connu de répit non plus. Les contrats à terme sur les fonds fédéraux laissent désormais entrevoir une probabilité de 73 % d’une nouvelle hausse des taux le mois prochain, contre environ 53 % en début de semaine, et plus de 90 points de base de resserrement sont encore attendus au cours de ce cycle, ce qui équivaut à près de quatre hausses d’un quart de point.

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Les rendements américains à 2 ans US2YT=RR sont restés stables à 4,8993 %, après avoir bondi de 16 points de base cette semaine pour s’établir près de leur plus haut niveau depuis deux ans.

Le retour de la Fed aux hausses de taux la semaine dernière se répercute sur les marchés mondiaux. Alors que les pressions inflationnistes s’intensifient, les banques centrales de plus petite taille adoptent une position plus restrictive: la Norges Bank norvégienne a relevé ses taux jeudi et la Riksbank suédoise a laissé entendre qu’elle suivrait probablement le mouvement d’ici la fin de l’année.

La Banque centrale du Mexique (Banxico) a maintenu ses taux inchangés, mais a abandonné ses prévisions antérieures concernant une pause prolongée.

Cela permet au dollar américain de rester ferme, après avoir progressé de 1 % cette semaine pour s'établir à 101,22 =USD face à ses principales devises homologues, soit son plus haut niveau depuis fin juillet.

Le dollar a toutefois perdu 0,4 % pour s'établir à 158,23 yens JPY=EBS , reculant par rapport à son plus haut niveau depuis trois semaines, après que la ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, a déclaré que le président américain Donald Trump avait fait part de ses inquiétudes concernant la faiblesse du yen lors d'un sommet avec la Première ministre japonaise, Sanae Takaichi, en début de semaine.