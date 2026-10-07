Les marchés boursiers asiatiques reculent, tandis que le prix du pétrole progresse alors que les investisseurs évaluent l'escalade entre l'Arabie saoudite et les Houthis

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* Les marchés asiatiques reculent malgré une séance record aux États-Unis

* Le pétrole en hausse face à l'escalade des tensions entre l'Arabie saoudite et les Houthis

* Une tempête se dirige vers le golfe du Mexique

(Mise à jour des marchés en Asie dans l'après-midi, avec la décision de la RBI)

par Scott Murdoch et Gregor Stuart Hunter

Les marchés asiatiques ont légèrement reculé mercredi, la confiance des investisseurs montrant des signes de faiblesse, tandis que les cours du pétrole ont augmenté en raison de la menace d'une tempête dans le golfe du Mexique et de l'escalade des tensions entre l'Arabie saoudite et les Houthis.

En Asie, l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a reculé de 0,5 %, entraîné par les baisses enregistrées à Hong Kong et à Singapour après une séance haussière des marchés américains. L'indice affiche une hausse de 0,9 % depuis le début du mois.

Le S&P 500 .SPX a atteint mardi un nouveau record , en hausse d’environ 0,6 % sur la journée, tandis que le Nasdaq

.IXIC , à forte composante technologique, a gagné 0,4 %, atteignant lui aussi un plus haut historique. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 0,5 %.

Sur les marchés asiatiques, le brut américain CLc1 a légèrement progressé de 0,9 % à 90,22 dollars le baril; les cours sont restés pratiquement inchangés lors de la séance internationale. Le Brent LCOc1 a progressé de 1 % à 101,58 dollars le baril.

Cette hausse des prix s’explique par le fait que les investisseurs sur les matières premières ont mis en balance les contraintes d’approvisionnement liées à une tempête se dirigeant vers les régions productrices de pétrole d’Amérique du Nord et aux attaques des Houthis contre l’Arabie saoudite, d’une part, et l’augmentation des livraisons de brut du Moyen-Orient, d’autre part.

Environ 12 millions de barils par jour de pétrole brut et 2 millions de barils par jour de produits raffinés ont quitté le Moyen-Orient à bord de pétroliers au cours des sept à dix derniers jours, a déclaré mardi Russell Hardy, directeur général du géant du négoce de matières premières Vitol.

Les actions américaines semblaient perdre de leur élan alors que les rendements obligataires mondiaux reprenaient leur ascension mercredi. Les contrats à terme e-mini sur l’indice S&P 500 EScv1 ont progressé de 0,1 %, enregistrant ainsi une cinquième journée consécutive de hausse, sans toutefois parvenir à dépasser le plus haut intrajournalier atteint lors de la séance précédente.

Les contrats à terme sur obligations françaises, fortement vendus, ont légèrement reculé en Asie, effaçant une partie du rebond de la séance précédente , alors que la candidate d’extrême droite à la présidentielle, Marine Le Pen, s’est engagée à réduire les dépenses et le déficit budgétaire du pays.

Les rendements des obligations d'État françaises à dix ans

FR10YT=RR ont chuté de plus de 11 points de base mardi et l'écart entre les OAT françaises et les Bunds allemands

FR10DE10=RR , qui avait atteint près de 160 points de base la semaine dernière selon les données de LSEG, s'est resserré à 132 points de base.

“L’ampleur de ce mouvement est frappante, étant donné que les élections de 2027 sont encore dans plusieurs mois et que la détérioration de la dynamique budgétaire française n’est pas vraiment une nouveauté”, a déclaré Laura Cooper, responsable du crédit macroéconomique et stratège en investissements mondiaux chez Nuveen.

“Ce qui a changé, c’est la forte hausse des rendements, qui rend les investisseurs moins enclins à faire abstraction de ces vulnérabilités.”

Le retour des inquiétudes des investisseurs a pesé sur l’euro EUR= , qui a reculé de 0,3 % à 1,1229 dollar.

LES ADJUDICATIONS DE TITRES DU TRÉSOR AMÉRICAIN VONT RÉVÉLER L'INTENSITÉ DE LA DEMANDE

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans

US10YT=RR a progressé de 3,8 points de base à 5,307 % lors des échanges asiatiques, dans la perspective d’une adjudication de titres de même échéance plus tard dans la séance et d’une adjudication de titres à 30 ans prévue jeudi.

Ces adjudications permettront de mesurer l’intensité de la demande des investisseurs pour la dette américaine, ont indiqué les analystes. Les rendements des obligations américaines à long terme ont atteint lundi leur plus haut niveau depuis 24 ans, dans un contexte de vente massive persistante depuis fin août, due aux inquiétudes liées à l’inflation et à la dette.

Les actions australiennes .AXJO ont reculé de 0,1 % mercredi, tandis que l’indice boursier japonais Nikkei .N225 a perdu 0,8 %.

À Hong Kong, l’indice Hang Seng .HSI reculait de 0,5 % en fin d’après-midi, entraîné à la baisse par une chute allant jusqu’à 4,1 % de l’indice biotechnologique de la ville .HSBIO . Les marchés financiers de la Chine continentale restaient fermés pour cause de jour férié.

Les actions indiennes .BSESN ont reculé de 0,5 % alors que la Banque centrale indienne (Reserve Bank of India) a relevé ses taux d'intérêt pour la première fois en près de quatre ans afin de freiner la hausse de l'inflation. La banque centrale a relevé son taux directeur de 25 points de base, le portant à 5,5 %, comme l'avait prévu la majorité des économistes interrogés par Reuters.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises, a progressé de 0,1 % à 102,06, après avoir reculé de 0,27 % lors de la séance précédente.

Le yen japonais JPY= s'est affaibli de 0,2 % à 158,41 pour un dollar. La livre sterling GBP= a reculé de 0,2 % à 1,3248 dollar.

La Réserve fédérale publiera mercredi le compte-rendu de sa réunion de politique monétaire des 15 et 16 septembre, qui sera examiné avec attention afin d’y déceler d’éventuelles évolutions des taux d’intérêt au cours des prochains mois.

Les opérateurs ont revu à la baisse leurs anticipations d’une hausse des taux de la Fed ce mois-ci, les ramenant à 19 % contre environ 50 % une semaine plus tôt.

Le cours au comptant de l'or XAU= a reculé de 0,6 % à 4.137,29 dollars l'once. GOL/