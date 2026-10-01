Les marchés boursiers asiatiques reculent, tandis que l'attention se porte sur les obligations après un mois de septembre mouvementé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les résultats de Micron ne parviennent pas à relancer les valeurs asiatiques liées à l'IA

* Les chiffres de l’inflation américaine, inférieurs aux prévisions, tempèrent les anticipations de hausse des taux

* Les rendements obligataires à des niveaux élevés depuis plusieurs années incitent les investisseurs à la prudence

par Ankur Banerjee

Les marchés boursiers asiatiques sont restés en berne jeudi et les obligations mondiales ont continué de subir la pression après un mois de septembre particulièrement difficile, les investisseurs évaluant une hausse de l’inflation américaine plus modérée que prévu en août, ce qui réduit la probabilité d’une hausse des taux d’intérêt plus tard ce mois-ci.

Les résultats exceptionnels du fabricant de puces d'IA Micron n'ont pas suffi à redonner le moral aux marchés asiatiques, tandis que l'enlisement des pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran visant à mettre fin à la guerre qui dure depuis sept mois au Moyen-Orient a maintenu les cours du pétrole à un niveau élevé, pesant encore davantage sur le moral des investisseurs.

L’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a reculé de 0,2 %, tandis que le KOSPI sud-coréen .KS11 a perdu 0,14 %. Le Nikkei japonais .N225 a toutefois progressé de plus de 1 % grâce à la hausse des valeurs liées aux puces électroniques.

Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 et le S&P 500

EScv1 ont progressé de 0,3 %. Les contrats à terme sur les actions européennes STXEc1 ont reculé de 0,75 % en début de séance.

“Les résultats de Micron constituent une nouvelle confirmation solide de la demande en matière d’IA et de mémoire, mais les marchés pourraient de plus en plus se demander si nous ne nous rapprochons pas du pic de la pénurie de mémoire, même si la demande continue de dépasser l’offre”, a déclaré Charu Chanana, stratège en chef des investissements chez Saxo.

“Le contexte macroéconomique devient également plus mitigé. L’affaiblissement des données américaines a quelque peu allégé la pression sur les anticipations concernant la Fed et les taux à court terme, mais les taux à long terme restent élevés; les inquiétudes liées au coût du capital n’ont donc pas vraiment disparu”, a ajouté Chanana.

Les rendements obligataires ont bondi en septembre alors que les cours s'effondraient, la flambée des coûts de l'énergie attisant les craintes inflationnistes et l'essor de l'IA stimulant la croissance économique, ce qui a conduit les investisseurs à se préparer à une période où les taux d'intérêt resteraient élevés plus longtemps.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans de référence US10YT=RR a atteint 5,306 %, son plus haut niveau depuis la mi-juin 2007, tandis que le rendement des bons du Trésor à 30 ans US30YT=RR s’établissait à 5,634 % après avoir atteint 5,6517 % lors de la séance précédente, son plus haut niveau depuis juin 2002.

L'attention du marché s'est portée sur la durée pendant laquelle les rendements des bons du Trésor américain resteront au-dessus du seuil psychologique important des 5 %.

“Aux États-Unis, la dette a dépassé les 40 000 milliards de dollars et la situation budgétaire ne montre aucun signe d’amélioration. Ainsi, le seuil des 5 % à lui seul, en termes absolus, ne veut pas dire grand-chose, surtout si on le replace dans son contexte historique”, a déclaré Darren Shames, responsable mondial des ventes de produits de taux chez Nomura.

“Mais je pense que c’est la trajectoire de l’évolution des taux, leur vitesse, qui retient véritablement l’attention des investisseurs.”

LE RALENTISSEMENT DE L’INFLATION AUX ÉTATS-UNIS TEMPÈRE LES PARIS SUR UNE HAUSSE DES TAUX

Les données publiées mercredi ont montré que l’inflation américaine avait moins augmenté que prévu en août et que les pressions sur les prix avaient été plus modérées le mois précédent que ce qui avait été initialement annoncé, ce qui a conduit les opérateurs à revoir à la baisse leurs anticipations d’une hausse des taux de la Réserve fédérale le 28 octobre.

Les traders tablent désormais sur une probabilité de 38 % d’une hausse ce mois-ci, contre 50 % la veille, selon l’outil FedWatch du CME. La Fed a relevé ses taux en septembre pour la première fois en trois ans et a laissé entrevoir de nouvelles hausses des coûts d’emprunt dans les mois à venir.

Les probabilités d’une hausse des taux en octobre ont également été réduites par les commentaires du président de la Fed de New York, John Williams, qui a déclaré mardi qu’il ne voyait “aucune urgence” à prendre de nouvelles mesures.

Le dollar américain s’est maintenu près de son plus haut niveau depuis deux mois, soutenu par la hausse des rendements des bons du Trésor. L’euro EUR= s’est stabilisé à 1,1334 dollar après avoir chuté de 2,5 % le mois dernier. Le yen japonais JPY= a reculé de 0,3 % à 157,95 pour un dollar, après avoir progressé de 1,5 % en septembre.

Certains responsables de la Banque du Japon ont estimé qu’il était nécessaire d’accélérer le rythme des hausses de taux d’intérêt, comme l’a révélé jeudi un résumé des opinions exprimées lors de sa réunion de septembre.

Sur le marché des matières premières, les cours du pétrole sont restés globalement stables en début de séance, les investisseurs évaluant l’issue des pourparlers de paix entre les États-Unis et l’Iran ainsi que les perspectives d’exportation de brut au Moyen-Orient.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 s'établissaient à 98,15 dollars le baril après avoir bondi de plus de 14 % le mois dernier, enregistrant ainsi un troisième mois consécutif de hausse. O/R