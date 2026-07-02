Les marchés boursiers asiatiques reculent sous l'effet de la baisse des fabricants de puces ; les chiffres de l'emploi aux États-Unis sont attendus

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Nikkei recule de 1,4%, la Corée du Sud perd près de 5%

* Les marchés européens devraient ouvrir dans la stabilité, les contrats à terme de Wall Street en légère hausse

* Le pétrole atteint un nouveau plus bas depuis quatre mois, apaisant les craintes inflationnistes

* Les traders se méfient de chiffres de l'emploi solides qui pourraient soutenir des hausses de taux

(Mise à jour des cours avant l'ouverture des marchés européens) par Stella Qiu

Les marchés boursiers asiatiques ont prolongé leur baisse jeudi, les investisseurs se détournant des fabricants de puces électroniques après un trimestre exceptionnel, tandis que les marchés des devises et des obligations se préparaient à la publication des chiffres de l'emploi aux États-Unis, susceptibles de donner des indications sur le risque de hausse des taux d'intérêt.

Les cours du pétrole ont atteint de nouveaux plus bas depuis quatre mois, le Brent LCOc1 reculant de 1% à 70,88 dollars le baril, alors que le président américain Donald Trump a déclaré que les pourparlers avec l’Iran s’étaient bien déroulés au Qatar et que davantage de pétroliers avaient transité par le détroit d’Ormuz.

Les actions européennes devraient ouvrir dans la stabilité, les contrats à terme boursiers régionaux STXEc1 affichant peu de variation.

Les contrats à terme de Wall Street ont légèrement progressé de 0,2% après une vague de ventes sur les actions des semi-conducteurs pendant la nuit, bien que Meta Platforms

META.O ait bondi de près de 9% suite à des informations selon lesquelles la société mettait en place une activité de cloud computing destinée à vendre ses capacités informatiques excédentaires en matière d’IA.

L’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a reculé de 1,2%, tandis que le Nikkei japonais a chuté de 1,4%. L’indice Hang Seng de Hong Kong .HSI a fait figure d’exception, enregistrant une hausse de 0,9%.

Le KOSPI sud-coréen .KS11 a chuté de 4,8%, prolongeant la baisse de 2% enregistrée mercredi, après une hausse vertigineuse de 68% au deuxième trimestre, alimentée par la forte demande de puces mémoire liée à l’IA. SK Hynix 000660.KS a plongé de 8,5% et Samsung 005930.KS a chuté de 7,2%.

“La chute des valeurs asiatiques du secteur des semi-conducteurs aujourd’hui s’explique davantage par les répercussions de Wall Street”, a déclaré Fabien Yip, analyste de marché chez IG, ajoutant que les prises de bénéfices semblaient en être le principal facteur.

“À cela s’ajoute l’information selon laquelle Apple aurait pris contact avec des fabricants chinois de mémoire soumis à des restrictions pour des appareils destinés au marché chinois, ce qui fait peser une menace sur les prix pratiqués par les acteurs coréens et japonais en place.”

L’attention des investisseurs se porte désormais pleinement sur les chiffres de l’emploi non agricole aux États-Unis, attendus ce jeudi en raison du jour férié de vendredi pour la Fête de l’Indépendance, qui tombe cette année un samedi.

Les économistes interrogés par Reuters tablent sur une hausse de 110 000 emplois pour le mois de juin, mais les prévisions varient considérablement, allant de 25 000 à 200 000 créations d’emplois, ce qui laisse entrevoir de fortes chances de surprise. Le taux de chômage devrait rester stable à 4,3%.

“Idéalement, les acteurs du marché boursier souhaitent un scénario "Goldilocks": une création d’emplois respectable et un taux de chômage stable”, a déclaré Chris Weston, directeur de la recherche chez Pepperstone.

“Tout ce qui permet d’éviter une hausse marquée de la probabilité implicite de hausses de taux à court terme devrait être bien accueilli par les optimistes du marché boursier.”

Lors du Forum de Sintra, le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a déclaré que les risques d’inflation s’étaient récemment atténués, n’apportant qu’un soulagement de courte durée aux bons du Trésor.

Kevin Warsh a également indiqué qu’il s’en tiendrait fermement à l’objectif d’inflation de 2% et qu’il “décevrait” tous ceux qui s’attendaient à une politique monétaire accommodante. Les marchés anticipent actuellement une probabilité d’environ 80% d’une hausse des taux en septembre.

Les rendements des bons du Trésor ont grimpé, les opérateurs se préparant à des chiffres de l’emploi potentiellement solides, ce qui pourrait renforcer les paris en faveur d’une hausse des taux à court terme.

Les rendements américains à 2 ans US2YT=RR ont augmenté de 2 points de base (pb) jeudi pour atteindre 4,1806%, et ont progressé de 9 pb depuis le début de la semaine. Les rendements à 10 ans US10YT=RR ont également grimpé de 2 pb à 4,4911% et ont progressé de 12 pb cette semaine.

La hausse des rendements des bons du Trésor a continué de soutenir le dollar américain. L’euro EUR=EBS est resté stable à 1,1385 dollar, après avoir reculé de 0,4% pendant la nuit, suite aux déclarations de la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde , selon lesquelles les risques liés à l’inflation et à la croissance s’équilibraient de plus en plus.

Le dollar JPY=EBS a reculé de 0,1% à 162,39 yens, après avoir atteint mercredi un nouveau plus haut en 40 ans à 162,84 yens.

La chute du yen a suscité les avertissements habituels d’intervention de la part de Tokyo, bien que l’impact des interventions menées en avril et en mai se soit avéré de courte durée, malgré les dépenses de près de 12 000 milliards de yens engagées par les autorités.

L’or a rebondi de 0,7% à 4 059 dollars l’once après une baisse de 14% au deuxième trimestre. GOL/