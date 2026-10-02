Les marchés boursiers asiatiques reculent après les fortes fluctuations observées sur les marchés obligataires et des changes, dans l'attente des chiffres de l'emploi aux États-Unis

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* Le Nikkei japonais recule de 0,7 %, les contrats à terme de Wall Street progressent légèrement

* Les bons du Trésor se stabilisent après que leurs taux ont atteint des sommets depuis plusieurs décennies

* L'euro sous pression en raison des inquiétudes budgétaires; le franc suisse brille

par Stella Qiu

Les marchés boursiers asiatiques ont reculé vendredi, les investisseurs étant confrontés à de fortes fluctuations sur les marchés obligataires et des devises avant la publication de chiffres clés sur l'emploi aux États-Unis, tandis que le renforcement militaire croissant dans le Golfe maintenait les cours du pétrole à un niveau élevé.

Les marchés obligataires ont de nouveau été au cœur de la volatilité cette nuit, les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans de référence US10YT=RR atteignant leur plus haut niveau depuis 2002, à 5,34 %, après avoir enregistré leur plus forte hausse trimestrielle en 32 ans. Ils ont ensuite reculé et se sont stabilisés à 5,2512 % en Asie.

Les inquiétudes budgétaires en France ont fait grimper l'écart entre les rendements des obligations d'État françaises et allemandes au-delà de 140 points de base, son plus haut niveau depuis 2012, ce qui a secoué les marchés boursiers européens et durement touché l'euro. La monnaie unique a chuté jusqu'à 1,1215 dollar EUR=EBS , son plus bas niveau depuis mai 2025, et s'est dépréciée face au yen et au franc suisse.

En Asie, l’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a reculé de 0,5 % et s’apprêtait à enregistrer une baisse hebdomadaire de 1,7 %. Le Nikkei japonais .N225 a perdu 0,7 %, mais s’apprêtait à afficher une hausse de 3,1 % sur la semaine.

Les marchés de Chine continentale sont fermés pour cause de jour férié jusqu’au mercredi de la semaine prochaine.

Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 ont progressé de 0,3 % et ceux sur le S&P 500 ESc1 ont légèrement augmenté de 0,1 % après que le recul des rendements des bons du Trésor a permis à Wall Street d'opérer un rebond en fin de séance.

Tous les regards sont tournés vers les chiffres de l’emploi non agricole aux États-Unis, attendus plus tard dans la journée. Les prévisions tablent sur une hausse de 90 000 emplois en septembre, tandis que le taux de chômage devrait rester stable à 4,1 %. Une grande attention sera portée aux salaires horaires après que l’enquête ISM a révélé une forte hausse des prix payés, laissant entrevoir des pressions accrues sur les coûts.

« Alors que la Fed se concentre désormais de manière myope sur l’inflation et les pressions sur les prix, des chiffres salariaux élevés pourraient s’avérer particulièrement influents sur les taux américains, les bons du Trésor et le dollar américain », a déclaré Chris Weston, directeur de la recherche chez Pepperstone.

« Les actifs risqués ont jusqu’à présent remarquablement bien absorbé la hausse des rendements réels américains et celle des rendements nominaux des bons du Trésor à long terme. Toutefois, une augmentation soutenue de la prime de terme pourrait s’avérer bien plus problématique. »

Les marchés anticipent actuellement une probabilité de 25 % que la Fed relève à nouveau ses taux d’intérêt en octobre, en forte baisse par rapport aux 69 % enregistrés il y a une semaine, après que deux hauts responsables ont clairement indiqué qu’il fallait attendre davantage de données avant de décider de la prochaine étape concernant les taux d’intérêt.

Toutefois, une hausse en décembre est toujours pleinement anticipée par les marchés. 0#USDIRPR

PROBLÈMES EN EUROPE

Les commentaires accommodants des responsables de la Fed ont entraîné un fort rebond des bons du Trésor à 2 ans pendant la nuit, la courbe des taux s’accentuant à la hausse à mesure que les rendements à court terme reculaient. Le rendement à 2 ans

US2YT=RR a finalement progressé de 1 point de base (pb) à 4,8039 %, après avoir reculé de 10 pb pendant la nuit.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR a progressé de 2 pb à 5,2575 %, après avoir reculé de 6 pb pendant la nuit, s'éloignant ainsi d'un plus haut de 24 ans à 5,3445 %, la vague de ventes brutale ayant finalement incité certains acheteurs à revenir sur le marché.

La déroute des obligations européennes, les rendements français ayant atteint des plus hauts en 14 ans, a peut-être également contribué à ramener les flux vers les valeurs refuges que sont les bons du Trésor américain, le dollar et le franc suisse.

L'indice du dollar américain =USD , qui mesure la devise par rapport à six autres devises, dont l'euro et le franc, s'est maintenu à 102,09 vendredi, après avoir progressé de 0,6 % pendant la nuit pour atteindre son plus haut niveau depuis avril 2025. Il s'apprête à enregistrer une troisième semaine consécutive de hausse, avec une progression de 1,1 %.

L’euro s’est nettement affaibli à 1,1235 dollar, après avoir reculé de 0,8 % pendant la nuit. Il a également chuté face au yen EURJPY= et au franc EURCHF= , perdant respectivement 0,8 % et 1 %.

Le yen JPY=EBS s’échangeait à 158,13 pour un dollar après que des données ont montré que l’inflation sous-jacente dans la capitale japonaise s’était accélérée pour atteindre un taux annuel de 2,7 % en septembre, renforçant ainsi les arguments en faveur de nouvelles hausses des taux d’intérêt.

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Les cours du pétrole sont restés fermes vendredi après avoir bondi pendant la nuit, alors que les États-Unis auraient, selon certaines informations , envoyé davantage de troupes et de porte-avions au Moyen-Orient. La Chine a également suspendu ses exportations de produits pétroliers, alimentant les craintes d’une aggravation de la pénurie mondiale de carburant.

Les contrats à terme sur le brut américain West Texas Intermediate ( CLc1 ) se sont stabilisés à 92,84 dollars le baril, après avoir clôturé en hausse de près de 3 % pendant la nuit. Le contrat à terme sur le Brent a été renouvelé, mais les cours se sont maintenus au-dessus de 102 dollars le baril.