Les marchés boursiers asiatiques reculent à l'approche des élections de mi-mandat aux États-Unis, tandis que le prix du pétrole se stabilise

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* L'indice MSCI Asie-Pacifique hors Japon recule de 0,9 %, le KOSPI chute jusqu'à 3,8 %

* Les sondages donnent les démocrates favoris à la Chambre des représentants, tandis que la course au Sénat reste trop serrée pour être tranchée

* Les cours du pétrole se stabilisent, le Brent se maintient au-dessus des 100 dollars lors des échanges asiatiques

* Le dollar australien et les actions restent stables avant la réunion de la RBA à 03h30 GMT

* Les obligations d'État américaines reculent avant l'annonce du Trésor sur le refinancement

par Gregor Stuart Hunter

Les actions ont légèrement reculé mardi à l'ouverture des marchés asiatiques et les cours du pétrole se sont stabilisés après la chute de la séance précédente, les investisseurs restant sur le qui-vive avant le début du scrutin pour les élections de mi-mandat aux États-Unis.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS reculait de 0,9 %, entraîné par une baisse pouvant atteindre 3,8 % des actions coréennes .KS11 . Les contrats à terme e-mini sur le S&P 500

EScv1 ont légèrement progressé de 0,1 %, tandis que les marchés japonais sont fermés pour cause de jour férié.

“Ce mardi ne sera rien de plus que la veille d’une journée bien plus importante”, ont écrit les analystes d’ING dans une note. D’ici demain, le marché disposera d’indications sur les implications des élections de mi-mandat et sur l’annonce trimestrielle du Trésor américain concernant le refinancement , ont-ils ajouté. Le rendement de l’obligation du Trésor américain à 10 ans US10YT=TWEB a progressé de 2,1 points de base à 4,913 %.

Dans la nuit, les actions à Wall Street ont légèrement reculé, l’indice S&P 500 .SPX perdant 0,5 %, les résultats du secteur technologique ayant pesé sur la confiance des investisseurs, alors même que les données indiquaient une reprise de l’activité manufacturière américaine en octobre dans un contexte de forte demande intérieure.

L'action Apple AAPL.O a prolongé sa baisse, reculant de 2,8 % dans les échanges après clôture, après que le fabricant d'iPhone a annoncé lundi des prévisions de marges brutes en baisse pour le trimestre crucial des fêtes de fin d'année, invoquant la hausse des coûts des puces mémoire, ainsi que des prévisions de croissance du chiffre d'affaires des services nettement inférieures aux attentes de Wall Street.

Les investisseurs se préparent également à voter lors des élections de mi-mandat aux États-Unis, où le Parti républicain du président Donald Trump doit relever le défi de conserver son emprise sur le Congrès.

Les sondages d’opinion donnent les démocrates favoris pour remporter la Chambre des représentants, même si la course au Sénat reste trop serrée pour être tranchée. Les sites de marchés prédictifs Polymarket et Kalshi attribuent actuellement une probabilité d’environ 75 % à ce que les démocrates contrôlent le Sénat.

“Les marchés de prédiction laissent entrevoir une forte probabilité d’un “balayage” démocrate, mais les écarts dans les sondages restent globalement comparables à ceux des élections de mi-mandat de 2018 (sous Trump 1.0), lorsque les démocrates avaient remporté la Chambre des représentants de manière décisive, mais que les républicains avaient conservé le Sénat”, ont écrit les analystes de MUFG dans une note.

“La surprise électorale au Brésil rappelle que les marchés prédictifs peuvent mal évaluer les risques politiques extrêmes, ce qui soulève des questions quant à la probabilité d’environ 70 % actuellement attribuée à un “balayage” démocrate lors des élections de mi-mandat.”

LE PÉTROLE SE STABILISE

Les cours du pétrole se sont stabilisés après une baisse, le Brent LCOc1 oscillant entre hausses et baisses pour finalement clôturer en recul de 0,1 % à 104,72 dollars, alors que les échanges reprenaient en Asie et que les investisseurs évaluaient l’état d’avancement des pourparlers de paix entre les États-Unis et l’Iran. Le Wall Street Journal a rapporté lundi que l’armée américaine avait frappé l’île iranienne de Qeshm, dans le détroit d’Ormuz, citant des responsables américains.

Les cours du brut ont chuté de plus de 7 % lundi, alors que les pourparlers entre les responsables iraniens et qatariens ont ravivé l’espoir d’une fin de la guerre américano-israélienne contre l’Iran et d’une stabilisation de l’approvisionnement en pétrole brut au Moyen-Orient. “Les cours du pétrole ont fortement chuté, car le regain d’espoir concernant la diplomatie entre les États-Unis et l’Iran a entraîné une certaine réduction de la prime de risque géopolitique”, ont écrit les analystes de Westpac.

Dans la région Asie-Pacifique, les actions australiennes

.AXJO ont progressé de 0,1 % et le dollar australien s’est maintenu à 0,70 $, dans l’attente de la prochaine décision de la Banque de réserve d’Australie , lors de laquelle la banque centrale devrait, selon les prévisions générales, relever son taux directeur de 25 points de base, le portant de 4,6 % actuellement à 4,85 %, son plus haut niveau depuis près de deux décennies.

Les actions taïwanaises .TWII ont reculé de 1,3 %, tandis qu’à Hong Kong, l’indice Hang Seng .HSI a progressé de 0,3 %.

Face au yuan chinois CNH= , le dollar américain s'est raffermi de 0,3 % à 6,6645 yuans sur le marché offshore après que la Banque populaire de Chine a annoncé mardi qu'elle porterait le taux de réserve obligatoire en devises des institutions financières de 4 % à 6 % à compter du 15 novembre.

L’indice du dollar américain =USD , qui mesure la vigueur du billet vert par rapport à un panier de six devises, a légèrement progressé de 0,1 % à 101,81, se redressant après avoir atteint son plus bas niveau depuis un mois suite à une baisse de 0,2 % lundi.

Les cryptomonnaies sont restées volatiles après le piratage de Binance la semaine dernière , les clients ayant retiré un montant net de 4,72 milliards de dollars. Le bitcoin BTC= a légèrement progressé de 0,5 % à 77 112,18 dollars, tandis que l’ether ETH= a légèrement reculé de 0,1 % à 2 253,59 dollars.