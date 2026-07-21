Les marchés boursiers asiatiques rebondissent alors que la médiation au Moyen-Orient fait baisser les cours du pétrole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Le point sur l'Asie en fin d'après-midi)

* Les actions rebondissent alors que les investisseurs se préparent à l'épreuve des résultats

* Les tensions croissantes au Moyen-Orient maintiennent les cours du pétrole près de leur plus haut niveau depuis un mois

* Les craintes inflationnistes font grimper les rendements et les paris sur une hausse des taux

par Ankur Banerjee

Les marchés boursiers asiatiques ont mis fin mardi à une série de trois jours de baisse, alors que les cours du pétrole reculaient par rapport à leur plus haut niveau depuis un mois grâce aux efforts de médiation au Moyen-Orient, et que les investisseurs se préparaient à la publication des résultats des entreprises , qui mettront à l'épreuve un marché de l'IA déjà sous pression . Les Houthis du Yémen, proches de l’Iran, ont déclaré qu’ils imposeraient un blocus naval à l’Arabie saoudite, une mesure susceptible de perturber davantage l’approvisionnement énergétique , dans un contexte d’intensification des attaques entre les États-Unis et l’Iran, alors même que des efforts étaient déployés pour relancer un cessez-le-feu fragile.

Un haut responsable iranien a déclaré lundi à Reuters que Téhéran avait reçu une proposition des médiateurs visant un cessez-le-feu de dix jours, destiné à ouvrir la voie à un accord durable pour mettre fin à la guerre qui a débuté le 28 février avec les attaques américano-israéliennes contre l’Iran. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculéde 0,74 % à 88,56 dollars le baril mardi, les investisseurs s'accrochant à l'espoir d'une résolution. Le Brent avait atteint un plus haut sur un mois à 91,42 dollars le baril lors de la séance précédente. O/R

“ Je pense que nous sommes confrontés à une situation vraiment étrange: les investisseurs tentent toujours de voir le verre à moitié plein, car nous avons déjà vécu tout cela il y a quelques mois et nous espérons le même dénouement ”, a déclaré Nick Twidale, stratège en chef des marchés chez ATFX Global à Sydney. M. Twidale a ajouté que les craintes de voir la situation dégénérer et le conflit s’intensifier dans toute la région ne pouvaient que s’accentuer. “ J’ai le sentiment qu’un élément déclencheur pourrait bien faire basculer la situation, et là, ce sera la course effrénée ”, a-t-il déclaré. Côté actions, l’indice MSCI le plus large des valeurs de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a progressé de plus de 2 % après avoir reculé pendant trois séances consécutives. Le Nikkei japonais .N225 a gagné près de 3 %, tandis que le KOSPI sud-coréen .KS11 a progressé de 4,5%.

“ Cela ressemble davantage à un rebond de soulagement qu’à un signal de fin d’alerte ”, a déclaré Charu Chanana, stratège en chef des investissements chez Saxo. “ Le rebond pourrait se poursuivre si les cours du pétrole restent sous contrôle et si les résultats des entreprises technologiques justifient les dépenses en intelligence artificielle, mais ces deux hypothèses restent fragiles. ”

Les contrats à terme sur les actions américaines EScv1 NQc1 ont fortement progressé, tandis que les contrats à terme européens STXEc1 ont reculé de 0,2 %, laissant présager une ouverture en demi-teinte.

Les marchés boursiers mondiaux, emmenés par les fabricants de puces électroniques, ont été frappés par une forte volatilité ces dernières semaines, les investisseurs s’inquiétant des valorisations élevées, de la croissance des bénéfices et de la question de savoir si les investissements dans les infrastructures d’IA produiront des résultats tangibles.

L'IA À L'ÉPREUVE DES RÉSULTATS Cette semaine, les investisseurs se concentreront sur les résultats d’entreprises telles qu’Alphabet GOOGL.O et Intel

INTC.O afin d’évaluer l’impact de la guerre et de déterminer si le secteur de l’IA dispose encore d’une marge de progression, compte tenu des prévisions de bénéfices extrêmement élevées pour le deuxième trimestre.

Les solides résultats publiés ces dernières semaines par les leaders asiatiques du secteur des puces électroniques, Samsung Electronics 005930.KS et TSMC 2330.TW , n’ont pas suffi à satisfaire les attentes des investisseurs, soulignant ainsi les défis auxquels le secteur est confronté.

“ Alors que la demande de matériel d’IA reste en pleine effervescence, les entreprises peinant à suivre le rythme de l’offre, les attentes des investisseurs en matière de bénéfices sont devenues de plus en plus élevées, rendant le secteur vulnérable même à un ajustement marginal des prévisions ”, a déclaré Fred Neumann, économiste en chef pour l’Asie chez HSBC à Hong Kong.

“ Le contexte économique devient également plus difficile, la hausse des prix de l’énergie et des taux d’intérêt compliquant les perspectives et montrant que même le secteur du matériel d’IA n’est pas totalement à l’abri de ces évolutions plus générales ”, a ajouté M. Neumann. L’escalade des tensions entre les États-Unis et l’Iran a ravivé les craintes inflationnistes et fait grimper les rendements des bons du Trésor. Le rendement des bons à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement au rythme des anticipations de taux d’intérêt de la Réserve fédérale, s’établissait à 4,206 % pendant les heures de transactions en Asie, après avoir gagné 4 points de base lundi.

Les opérateurs anticipent 33 points de base de hausse des taux d’intérêt cette année.

Le dollar est resté stable face à la plupart des principales devises, soutenu par les flux vers les valeurs refuges. L'euro

EUR= s'échangeait dernièrement à 1,14145 dollar, tandis que le yen japonais JPY= s'établissait à 162,51 pour un dollar, ce qui maintient les traders en alerte face à une éventuelle intervention de Tokyo. La livre sterling GBP= enregistrait des pertes après que les déclarations d’Andy Burnham, septième Premier ministre britannique en dix ans, ont inquiété les investisseurs quant à sa politique budgétaire. Elle s’établissait en dernier lieu à 1,344 $.

M. Burnham a déclaré qu’il s’en tiendrait aux règles budgétaires du gouvernement précédent, tout en utilisant toute la marge de manœuvre qu’elles lui offraient.