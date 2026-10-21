Les marchés boursiers asiatiques progressent, portés par les bons résultats qui soutiennent Wall Street

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* L'indice MSCI Asie-Pacifique hors Japon progresse; le KOSPI s'envole de 4,6% et atteint son plus haut niveau de la semaine

* Les contrats à terme sur le Brent franchissent la barre des 110 dollars le baril alors que les opérateurs suivent de près les pourparlers de paix

* Le spread OAT-Bund progresse légèrement à 153 points de base

par Gregor Stuart Hunter

Les actions asiatiques ont progressé et les obligations se sont stabilisées à l'ouverture des marchés mercredi, dans le sillage de la hausse de Wall Street, les premières indications de la saison des résultats d'entreprises laissant entrevoir de solides bénéfices pour les sociétés mondiales et renforçant la confiance des investisseurs.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a progressé de 1,5%, tiré par une hausse de 4% des actions coréennes .KS11 , tandis que le Nikkei 225 japonais .N225 a grimpé de 1,3%. Les contrats à terme e-mini sur le S&P 500 EScv1 ont progressé de 0,3%.

Les actions de la région se sont stabilisées depuis la violente vague de ventes de la semaine dernière, mais évoluent depuis lors dans une fourchette étroite. Dans la nuit, les marchés de Wall Street ont affiché une légère hausse , faisant progresser le S&P 500 .SPX de 0,3% grâce à la baisse des cours du pétrole et des rendements des bons du Trésor. Selon les données de LSEG, sur les sociétés du S&P 500 ayant publié leurs résultats (13% du total), 86% ont dépassé les estimations de bénéfices.

“Les marchés boursiers mondiaux ont affiché des résultats mitigés, les résultats solides soutenant les marchés américains tandis que les inquiétudes persistantes concernant le commerce de l’IA et la hausse des coûts du pétrole et des emprunts pesaient davantage ailleurs”, ont écrit les analystes de Westpac dans une note. “Les cours du pétrole ont baissé suite à des informations non confirmées faisant état de la reprise des négociations de paix, avant de revenir en grande partie à leur niveau initial après le démenti de ces informations.”

En revanche, les actions françaises ont reculé, les craintes persistant concernant les mesures envisagées par le gouvernement pour endiguer les troubles récents. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a déclaré que le gouvernement renforcerait les effectifs de police par un déploiement “massif” de troupes afin de réprimer les manifestations prévues samedi.

Le rendement de l’OAT française à 10 ans FR10YT=RR a progressé de 2,7 points de base à 4,94%, creusant légèrement l’écart de rendement par rapport au Bund allemand à 10 ans

DE10YT=RR de 0,3 point de base pour atteindre 153,1 points de base.

Le Brent LCOc1 a progressé de 1,1% à 110,03 dollars le baril à la reprise des échanges en Asie, prolongeant ses gains après avoir atteint mardi son plus haut niveau depuis cinq mois au cours d’une séance marquée par la volatilité , les opérateurs évaluant la rencontre entre le président iranien et le chef de l’armée pakistanaise – un médiateur clé entre les États-Unis et l’Iran – à la lumière des attaques continues des Houthis contre les infrastructures saoudiennes et des informations faisant état d’attaques contre des navires dans le Golfe.

L'envoyé américain Steve Witkoff doit rencontrer le président russe Vladimir Poutine dans le courant de la journée, après ce qu'un responsable américain a qualifié de discussions “constructives” avec le président ukrainien Volodimir Zelensky en Norvège, alors que le président Donald Trump a déclaré qu'il était temps pour l'Ukraine de mettre fin à la guerre.

Le yen JPY= s'est affaibli de 0,1% face au dollar, à 158,33 yens, après que les données gouvernementales publiées mercredi ont montré que les exportations japonaises en septembre avaient augmenté de 16,7% par rapport à l'année précédente, manquant ainsi les estimations. La forte demande en semi-conducteurs et en produits liés à l'intelligence artificielle a compensé la faiblesse observée dans d'autres secteurs.

Un sondage Reuters a révélé qu’une majorité d’économistes estime que la Banque du Japon s’abstiendra de relever ses taux d’intérêt le 30 octobre avant de voter une hausse de 25 points de base en décembre, suivie de hausses trimestrielles.

Les économistes interrogés estiment également que la Réserve fédérale s'abstiendra de relever ses taux lors de sa prochaine réunion du 28 octobre, avant de procéder à une hausse en décembre. Les contrats à terme sur les fonds fédéraux anticipent une probabilité implicite de 83% d'un statu quo plus tard ce mois-ci, un chiffre pratiquement inchangé par rapport à la veille, selon l'outil FedWatch du CME Group. Le rendement de l'obligation du Trésor américain à 10 ans US10YT=TWEB a progressé de 1 point de base à 5,123%.

Sur les marchés émergents, les opérateurs attendent une décision de la banque centrale indonésienne , qui s'efforce d'enrayer la chute de la roupie suite à la débâcle des marchés provoquée par un avertissement de MSCI indiquant qu'elle pourrait exclure les actions du pays de ses principaux indices de référence.

Le bitcoin BTC= a progressé de 0,3% à 82 988,76 dollars, tandis que l'ether ETH= a gagné 0,2% à 2 452,59 dollars.