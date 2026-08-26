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Les marchés boursiers asiatiques progressent avant la publication des résultats de Nvidia
information fournie par Reuters 26/08/2026 à 07:29
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

* Les investisseurs attendent de voir avant de réagir aux résultats de Nvidia

* Le Brent recule sur fond d'optimisme concernant le détroit d'Ormuz

* Les devises restent stables avant la publication des chiffres de l'inflation américaine et la réunion de la Fed à Jackson Hole

* L'or et le bitcoin oscillent près de leurs plus hauts niveaux depuis trois mois

par Ankur Banerjee

Les marchés boursiers asiatiques ont progressé mercredi , la baisse des cours du pétrole ayant entraîné celle des rendements obligataires, dans l'espoir d'une réouverture prochaine du détroit d'Ormuz, tandis que les investisseurs se préparaient à un nouveau rapport de résultats décisif de la part de Nvidia, figure de proue de l'IA .

L'Iran a déclaré avoir repris les négociations avec Oman concernant la gestion du détroit, alors qu'il fait face à une pression économique accrue de la part du président américain Donald Trump dans le cadre d'un conflit qui dure depuis près de six mois et qui a bouleversé les marchés pétroliers et attisé les craintes inflationnistes mondiales. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé pour la troisième journée consécutive mercredi, chutant de plus de 2% à 86,41 dollars le baril, dans la perspective d'une augmentation de l'offre transitant par le détroit, qui traitait un cinquième du pétrole échangé dans le monde avant la guerre.

Cela a contribué à faire baisser les rendements obligataires, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR s'établissant à 4,634% après avoir reculé de 6,5 points de base mardi. O/R US/

"Bien qu'il n'y ait eu aucun progrès concret ni aucun détail concernant l'accord entre l'Iran et Oman, l'Iran ayant réaffirmé que le détroit d'Ormuz resterait fermé jusqu'à ce que les conditions soient remplies, l'évolution des cours suggère que les marchés intègrent rapidement l'optimisme suscité par une annonce provisoire", ont déclaré les analystes de J.P. Morgan dans une note.

EN ATTENTE DE NVIDIA

Les investisseurs attendaient les résultats du deuxième trimestre de Nvidia NVDA.O plus tard dans la journée, l'attention se portant sur la question de savoir si l'énorme boom des dépenses en IA est durable et s'il peut générer des bénéfices suffisants pour satisfaire les marchés. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a progressé de 0,85%. Le Nikkei japonais .N225 a gagné 0, 7%, tandis que le KOSPI, à forte composante technologique, a progressé de 1%. Les contrats à terme sur le Nasdaq ont reculé de 0,15%, tandis que les contrats à terme européens STXEc1 ont progressé de 0,15%.

"Nvidia approche du stade où l'on s'attend désormais à ce qu'elle dépasse les prévisions; par conséquent, les chiffres clés à eux seuls ne détermineront peut-être pas la réaction du marché", a déclaré Charu Chanana, stratège en chef des investissements chez Saxo à Singapour.

"La question n'est pas tant de savoir si Nvidia dépassera les attentes, mais plutôt dans quelle mesure et si ses prévisions sont suffisamment solides pour que les anticipations de bénéfices continuent de progresser", a ajouté Mme Chanana. Elle a souligné que les données sur les options laissent entrevoir une fluctuation moins importante après la publication des résultats par rapport aux annonces précédentes, ce qui suggère que les résultats de Nvidia deviennent un peu plus prévisibles.

Les analystes s'attendent à ce que Nvidia prévoie une hausse de 82,8% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 104,20 milliards de dollars. La marge brute ajustée pour les deuxième et troisième trimestres devrait se maintenir autour de 75%.

Les analystes de J.P. Morgan ont estimé qu'il était probable que la publication des résultats de Nvidia "soutienne le secteur de l'IA, sans pour autant donner un élan significatif à court terme" au secteur des semi-conducteurs.

LES DONNÉES SUR L'INFLATION AUX ÉTATS-UNIS SONT ATTENDUES

Les marchés des changes sont restés calmes, le dollar se stabilisant après sa récente faiblesse, tandis que les traders attendaient les dernières données sur l'inflation américaine plus tard dans la journée de mercredi, avant le symposium de la Réserve fédérale à Jackson Hole ce week-end.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la devise américaine par rapport à six autres devises, s'établissait à 98,934, mais s'apprêtait à enregistrer une baisse de 1% pour le mois d'août.

Les investisseurs ont été confrontés aux efforts du département du Trésor américain visant à alléger la pression sur les rendements des obligations à long terme, dans le cadre de l'élargissement de son programme de rachat de dette.

"Si cela permettra d'alléger légèrement le coût global des intérêts, cela ne change rien aux facteurs sous-jacents à la hausse des paiements d'intérêts: l'augmentation de la dette publique américaine et les inquiétudes concernant la domination budgétaire et l'indépendance de la Fed", a déclaré Kristina Clifton, économiste à la Commonwealth Bank of Australia. Cette mesure a eu pour effet de déplacer la pression du marché obligataire vers le dollar, relançant ainsi le "debasement trade" , dans le cadre duquel les investisseurs achètent des actifs tels que l'or et le bitcoin, pariant que les dépenses publiques et la dette vont éroder la valeur des devises.

L'or au comptant XAU= s'échangeait dernièrement à 4 646,08 dollars l'once, soit un peu en deçà du plus haut niveau sur trois mois atteint lors de la séance précédente. Le bitcoin BTC= progressait de 0,6% à 78 704 dollars.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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