Les marchés boursiers asiatiques progressent alors que les chiffres de l'inflation aux États-Unis affaiblissent les anticipations d'une hausse des taux de la Fed en septembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les actions de l'indice MSCI Asie-Pacifique hors Japon progressent de 1,08 %, tandis que les titres coréens bondissent de 3,78 %

* Les marchés anticipent une probabilité de 34 % d'une hausse des taux de la Fed en septembre après la publication de données modérées sur l'inflation aux États-Unis

* Le yen se raffermit, les opérateurs anticipant désormais un resserrement monétaire de la Banque du Japon dès septembre

* Les cours du pétrole oscillent autour de 80 dollars le baril

(Le point sur les échanges en fin d'après-midi) par Satoshi Sugiyama

Les marchés boursiers asiatiques ont progressé jeudi, les données modérées sur l'inflation aux États-Unis ayant tempéré les anticipations d'une hausse des taux de la Réserve fédérale le mois prochain, tandis que le pétrole a reculé, l'attention s'étant portée sur les inquiétudes liées à la demande suite à l'enlisement des efforts de paix entre les États-Unis et l'Iran.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a progressé de 1,08 %, emmené par les actions sud-coréennes .KS11 qui ont bondi de 3,78 %. Le Nikkei japonais .N225 a gagné 1,67 % grâce aux valeurs liées aux semi-conducteurs et à des perspectives de bénéfices solides. «Les marchés restent relativement résilients car la croissance économique est bonne et s’accélère », a déclaré Olga Bitel, stratège en chef des investissements chez William Blair Investment Management. « Nous nous attendons donc à ce que les marchés financiers dans leur ensemble continuent de bien se comporter, malgré une période de rotation des leaders au sein des différents marchés. » Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté de 0,1 % en juillet , conformément aux prévisions, selon les données publiées mercredi. Cette légère hausse pourrait affaiblir les arguments en faveur d’une hausse des taux d’intérêt par la Fed le mois prochain. Les marchés monétaires tablent désormais sur une probabilité de 34 % d’une hausse des taux, contre 55 % il y a une semaine, selon le FedWatch du CME Group. L'attention se porte désormais sur les données relatives aux prix à la production, attendues plus tard dans la journée, afin de confirmer que les pressions inflationnistes s'atténuent . Les contrats à terme E-mini sur l'indice américain S&P 500

EScv1 ont progressé de 0,12 % et ceux sur le Nasdaq 100

NQcv1 ont gagné 0,2 %. Les contrats à terme sur l'Euro Stoxx 50 STXEc1 ont gagné 0,44 %, ceux sur le DAX allemand FDXc1 ont progressé de 0,28 % et ceux sur le FTSE FFIc1 ont légèrement augmenté de 0,25 %.

Sur le marché pétrolier, les cours ont reculé en raison de perspectives de demande plus faibles, suite à une hausse inattendue des stocks de brut américains et à des prévisions de consommation revues à la baisse par l’OPEP et l’Agence internationale de l’énergie. Le brut américain CLc1 a limité ses pertes antérieures pour s’échanger en baisse de 0,37 % à 82,96 dollars le baril, tandis que le Brent LCOc1 a reculé de 0,2 % à 88,80 dollars.

L’Iran et les États-Unis sont restés en désaccord quant aux efforts visant à convenir d’une fin définitive à la guerre dans le Golfe, les négociations visant à relancer un accord provisoire conclu en juin n’ayant pas progressé et aucun calendrier n’ayant été fixé pour sa mise en œuvre, a déclaré une source iranienne de haut rang.

Le président Donald Trump a déclaré que les États-Unis exerçaient un « contrôle total » sur le détroit d’Ormuz, une affirmation rapidement rejetée par l’Iran, qui a affirmé que la voie restait bloquée. Face au yen JPY= , le dollar a reculé de 0,04 % à 159,33, sur fond de spéculations croissantes selon lesquelles la Banque du Japon relèverait ses taux d’intérêt le mois prochain, soit plus tôt que la date initialement prévue de décembre. Ces anticipations ont été renforcées par l’indice des prix à la production japonais, qui a progressé de 7,2 % en juillet par rapport à l’année précédente, soulignant l’intensification des pressions sur les prix. Bloomberg News a rapporté que le gouvernement dela Première ministre Sanae Takaichi était favorable à une hausse des taux à court terme, la prochaine intervention devant probablement avoir lieu en septembre ou en octobre, selon des sources proches du dossier. La paire dollar/yen n’a pratiquement pas réagi à cette information.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, est resté stable à 99,96, mais s'apprêtait à enregistrer une hausse hebdomadaire de 0,36 %.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a reculé de 1,37 point de base, à 4,678 %, contre 4,692 % mercredi en fin de séance. Le dollar néo-zélandais a reculé de 0,5 % pour atteindre son plus bas niveau depuis deux semaines, à 0,5829 $ NZD=D3 , après qu’un chiffre étonnamment bas concernant les anticipations d’inflation a semé le doute quant à la nécessité de hausses de taux agressives. À Sydney, Christopher Kent, gouverneur adjoint de la Banque de réserve d’Australie, a mis en garde contre le risque d’un nouveau resserrement monétaire lors d’un événement Reuters NEXT Newsmaker, affirmant que les menaces inflationnistes restaient orientées à la hausse et qu’il faudrait que « beaucoup de choses » se passent bien pour éviter une nouvelle hausse des taux.

Le dollar australien AUD= a légèrement reculé face au billet vert, à 0,7046 $. L'or au comptant XAU= a reculé de 0,21 % à 4.397,88 dollars l'once, tandis que l'argent au comptant XAG= a baissé de 0,02 % à 65,29 dollars l'once.