Les marchés boursiers asiatiques progressent alors que les chiffres de l'inflation aux États-Unis affaiblissent les anticipations d'une hausse des taux de la Fed en septembre

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* Les actions de l'indice MSCI Asie-Pacifique hors Japon progressent de 0,97 %, tandis que les valeurs coréennes bondissent de 4,4 %

* Les marchés anticipent une probabilité de 40 % d'une hausse des taux de la Fed en septembre après la publication de données modérées sur l'inflation aux États-Unis

* Le yen se raffermit, les opérateurs anticipant désormais un resserrement monétaire de la Banque du Japon dès septembre

* Les cours du pétrole reculent mais se maintiennent autour de 80 dollars le baril

par Satoshi Sugiyama

Les actions asiatiques ont progressé jeudi après la publication de chiffres de l'inflation américaine conformes aux attentes, ce qui a tempéré les anticipations de nouvelles hausses de taux de la Réserve fédérale à court terme , tandis que le pétrole s'est maintenu près des 80 dollars le baril, Washington et Téhéran restant dans l'impasse quant aux efforts visant à mettre fin à la guerre du Golfe.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a progressé de 0,97 %, emmené par les actions sud-coréennes .KS11 qui ont bondi de 4,4 %. Le Nikkei japonais .N225 a gagné 1,86 %, tandis que les contrats E-mini S&P 500 EScv1 ont progressé de 0,02 %. Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté de 0,1 % en juillet , conformément aux prévisions, selon les données publiées mercredi. Cette légère hausse pourrait affaiblir les arguments en faveur d’une hausse des taux d’intérêt par la Fed le mois prochain. Les marchés monétaires tablent sur une probabilité de 40 % d’une hausse des taux, contre 54 % il y a une semaine, selon le FedWatch du CME Group.

Les données de l’IPC du mois d’août devant être publiées avant la réunion du Comité fédéral de l’open market (FOMC) du mois prochain et les contrats à terme sur le pétrole brut affichant une hausse modérée depuis juillet, « tant la Fed que les marchés voudront probablement évaluer ces données jusqu’à la veille de la réunion du FOMC de septembre », a déclaré Den Miki, stratège senior en taux chez SMBC Nikko Securities, dans une note.

Wall Street a clôturé en ordre dispersé cette nuit, le Nasdaq Composite .IXIC et le S&P 500 .SPX enregistrant de légers gains tandis que le Dow Jones Industrial Average .DJI reculait. .N

Les cours du pétrole ont légèrement reculé mais sont restés à des niveaux élevés en Asie. Le brut américain CLc1 a perdu 0,83 % à 82,58 dollars le baril et le Brent LCOc1 a reculé à 88,35 dollars le baril, en baisse de 0,71 % sur la journée.

L’Iran et les États-Unis sont restés sur des positions opposées concernant les efforts visant à convenir d’une fin définitive à la guerre dans le Golfe, les négociations visant à relancer un accord provisoire conclu en juin n’ayant pas progressé et aucun calendrier n’ayant été fixé pour sa mise en œuvre, a déclaré une source iranienne de haut rang.

Le président Donald Trump a déclaré que les États-Unis exerçaient un « contrôle total » sur le détroit d’Ormuz, une affirmation rapidement rejetée par l’Iran, qui a affirmé que la voie restait bloquée . Face au yen JPY= , le dollar a reculé de 0,06 % à 159,32, sur fond de spéculations croissantes selon lesquelles la Banque du Japon relèverait ses taux d’intérêt le mois prochain, soit plus tôt que la date initialement prévue de décembre. Ces anticipations ont été renforcées par les prix de gros japonais, qui ont progressé de 7,2 % en juillet par rapport à l’année précédente, soulignant l’intensification des pressions sur les prix. L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, est resté stable à 99,93. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans

US10YT=RR a progressé de 0,62 point de base, passant de 4,682 % mercredi en fin de journée à 4,688 %.

Christopher Kent, gouverneur adjoint de la Banque de réserve d’Australie, a déclaré que les trois hausses du taux directeur intervenues plus tôt cette année produisaient les effets escomptés et qu’elles finiraient, à terme, par freiner les dépenses.

S’exprimant lors d’un événement « Reuters NEXT Newsmaker » organisé à Sydney, M. Kent a indiqué qu’il faudrait « un certain temps avant que le resserrement de la politique monétaire ne produise pleinement ses effets sur l’activité économique et l’inflation ».

Le dollar australien AUD= s’est globalement maintenu face au billet vert, à 0,7062 $.

L'or au comptant XAU= a progressé de 0,28 % à 4 419,28 dollars l'once et l'argent au comptant XAG= a gagné 0,3 % à 65,50 dollars l'once.