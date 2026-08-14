Les marchés boursiers asiatiques devraient afficher une hausse hebdomadaire, les anticipations de hausse des taux américains s'estompant

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* Les investisseurs ne se laissent pas décourager par l'absence de progrès dans les négociations au Moyen-Orient

* Les contrats à terme sur le Brent restent sous la barre des 90 dollars le baril, mais les inquiétudes persistent

* Le yen, proche de 160 face au dollar, ravive la menace d'une intervention

par Ankur Banerjee

Les marchés boursiers asiatiques ont progressé vendredi, en passe d'enregistrer leur meilleure semaine depuis deux mois, les données d'inflation favorables ayant tempéré les anticipations d'une hausse imminente des taux américains, même si l'enlisement des négociations visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient devrait continuer à freiner l'appétit pour le risque.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 se sont stabilisés à 87,03 dollars le baril après une baisse jeudi, mais s’apprêtaient à enregistrer une hausse hebdomadaire de 4 %, mettant fin à une série de deux semaines de baisse, après que les États-Unis ont menacé d’intensifier la pression économique sur l’Iran, notamment en prolongeant le blocus naval.

Les marchés ont jusqu’à présent fait fi de l’absence de progrès dans la résolution du conflit avec l’Iran, se concentrant plutôt sur le thème général de l’IA et les perspectives de la politique monétaire mondiale.

Les chiffres de l’inflation américaine publiés cette semaine ont laissé entendre que les pressions sur les prix restaient sous contrôle, réduisant ainsi la probabilité d’une hausse des taux de la Réserve fédérale le mois prochain.

Charu Chanana, stratège en chef des investissements chez Saxo, a déclaré que l’appétit pour le risque pouvait se maintenir pour l’instant, car le risque immédiat d’une hausse des taux de la Fed a été réévalué à la baisse, soulignant que la baisse du prix du pétrole y contribuait également.

"Mais il s’agit toujours d’un rebond dicté par l’actualité plutôt que d’un véritable régime d’appétit pour le risque", a déclaré M. Chanana. "En l’absence de clarté sur la situation au Moyen-Orient et dans le détroit d’Ormuz, une nouvelle flambée des cours du pétrole pourrait rapidement raviver les craintes liées à l’inflation et à la Fed."

Côté actions, l’indice MSCI le plus large des valeurs de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a progressé de 0,28 %, s’orientant vers un gain hebdomadaire de 2,7 %, sa meilleure performance depuis la mi-juin. L’indice japonais Nikkei .N225 a gagné 1,5 %, s’apprêtant à afficher une hausse de plus de 5 % sur la semaine.

Selon John Sidawi, gestionnaire de portefeuille senior spécialisé dans les titres à revenu fixe chez Federated Hermes, l'une des caractéristiques déroutantes des marchés ces derniers mois a été le décalage croissant entre l'incertitude géopolitique et la volatilité des prix des actifs.

"Pour l’instant, les marchés semblent disposés à tolérer un niveau d’incertitude important sans exiger de primes de risque plus élevées. Toutefois, cet équilibre a peu de chances d’être permanent", a déclaré M. Sidawi.

"Une escalade significative du conflit ou une voie claire vers une résolution pourrait finalement pousser les investisseurs à sortir de leur réserve, ce qui pourrait déclencher une réaction de volatilité bien plus importante que ne le laissent entendre les cours actuels du marché."

LE YEN PRIS DANS UN CERCLE VICIEUX D’INTERVENTIONS

Le yen JPY= s’établissait à 159,40 pour un dollar américain, oscillant près du seuil crucial des 160 que les traders estiment susceptible de déclencher une nouvelle vague d’achats de yens depuis Tokyo, après qu’une intervention conjointe avec les États-Unis fin juillet n’ait pas réussi à stabiliser la devise fragile.

Depuis, les traders se sont montrés plus ouverts à l’idée que la Banque du Japon puisse enfin commencer à soutenir le yen, anticipant la perspective d’une hausse des taux le mois prochain, même si le risque réside désormais dans le fait que les investisseurs pourraient sortir déçus de la réunion de septembre si la Banque du Japon n’est pas jugée suffisamment « belliciste ».

Padhraic Garvey, responsable de la stratégie mondiale en matière de taux et de dette chez ING, a déclaré que la faiblesse du yen provenait "d’une Banque du Japon extrêmement prudente et d’un taux directeur qui reste trop bas", soulignant que le yen testait à nouveau le seuil des 160, les problèmes sous-jacents persistant.

"Cette tension peut être apaisée par des hausses de taux, et le plus tôt sera le mieux", a déclaré M. Garvey. "Même si cela pourrait être interprété comme négatif pour l’économie, c’est aussi un choix. Faut-il donner la priorité à la protection du yen, ou non?"

Du côté des matières premières, l’or XAU= a reculé de 0,8 % à 4 313 dollars l’once, les traders ayant pris leurs bénéfices après que le métal jaune eut atteint, lors de la séance précédente, son plus haut niveau depuis début juin, en raison de l’affaiblissement des anticipations d’une hausse des taux à court terme. GOL/

Les traders tablent désormais sur une probabilité de 35 % que la Fed relève ses taux le mois prochain, contre 55 % une semaine plus tôt, selon l’outil CME FedWatch. Cela a entraîné une remontée des bons du Trésor américain, même si une adjudication décevante des obligations américaines à 30 ans a pesé sur les cours. US/