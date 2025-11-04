 Aller au contenu principal
Les marchés boursiers asiatiques abandonnent leurs records sur fond de prises de bénéfices ; le dollar gagne du terrain
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 07:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le secteur technologique est à l'origine de la reprise, mais les opérateurs boursiers restent prudents après la publication de données américaines médiocres

*

Les divergences de vues entre les responsables de la Fed assombrissent les perspectives d'une baisse des taux en décembre

*

La RBA s'abstient d'abaisser ses taux, comme prévu, mais signale des inquiétudes concernant l'inflation

(Mise à jour des prix avant l'ouverture des marchés européens) par Kevin Buckland

Les marchés boursiers asiatiques, de Tokyo à Séoul en passant par Taipei, ont chuté après avoir atteint des sommets historiques mardi, les investisseurs ayant pris des bénéfices après les fortes hausses des dernières semaines dans le secteur de la technologie.

La faiblesse des données économiques américaines a pesé sur le climat, tandis que la divergence des points de vue des responsables de la Réserve fédérale a assombri les perspectives d'une réduction des taux d'intérêt en décembre.

Le dollar américain a atteint un sommet de près de neuf mois par rapport au yen, ainsi qu'un plus haut de trois mois par rapport à l'euro.

La banque centrale australienne s'est abstenue d'abaisser ses taux, comme on s'y attendait généralement, et s'est montrée prudente quant à tout nouvel assouplissement dans un contexte d'inflation galopante.

Au cours de la nuit, une hausse des actions technologiques américaines a soutenu le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC , bien que les contrats à terme aient fortement baissé mardi, de 0,9 % ESCv1 et de 1,3 % NQc1 respectivement. Les contrats à terme du STOXX 50 paneuropéen STXEc1 ont chuté de 0,9 %.

Le catalyseur de la dernière hausse a été l'accord de 38 milliards de dollars d'Amazon sur les services en nuage avec le créateur de ChatGPT, OpenAI.

"Les gens deviennent prudents face à ces transactions circulaires autour de l'IA, avec Nvidia au centre de tout", a déclaré Tony Sycamore, analyste chez IG.

"Il s'agit d'inquiétudes concernant toutes les dépenses en capital qui ont été effectuées, sans savoir d'où viendront les revenus

Le Nikkei .N225 du Japon a ajouté 0,4% pour atteindre un record de 52 636,87 en début de journée, bien qu'il ait ensuite perdu 1,7%.

Le TAIEX .TWII de Taïwan a d'abord gagné jusqu'à 0,8% pour établir son propre record avant de glisser de 0,8%.

Le KOSPI .KS11 de Corée du Sud a chuté de 2,3 % après une hausse de 2,8 % lundi, lorsqu'il a atteint un sommet historique.

Le Hang Seng .HSI de Hong Kong a chuté de 0,9 % et les valeurs chinoises cotées en bourse .CSI300 ont reculé de 1,1 %.

L'indice boursier australien .AXJO a perdu 0,9%, tandis que le dollar australien AUD= a chuté de 0,5%.

Le dollar américain a été soutenu par la réduction des paris sur un assouplissement à court terme de la Fed, remontant à 154,48 yens JPY= pour la première fois depuis le 13 février, et à 1,1498 $ par euro EUR= pour la première fois depuis le 1er août.

L'indice du dollar américain =USD , qui mesure la monnaie par rapport à l'euro, au yen et à quatre autres devises, a dépassé 100 pour la première fois en trois mois.

Cependant, ces progrès se sont évaporés lorsque les traders ont acheté le yen et l'euro pour leur attrait de valeur refuge, alors que les marchés boursiers ont chuté.

Les opinions divergentes des responsables de la Fed sur la politique à suivre sont également devenues une source d'inquiétude pour le marché, d'autant plus que les données économiques officielles sont toujours suspendues en raison de la fermeture du gouvernement fédéral, ce qui laisse les investisseurs dans l'incertitude quant aux indices de la santé économique des États-Unis.

Les comptes des fabricants dans l'enquête privée de l'Institute for Supply Management ont dépeint lundi une image désastreuse du secteur manufacturier, montrant que l'industrie manufacturière américaine s'est contractée pour un huitième mois consécutif en octobre, alors que les nouvelles commandes sont restées faibles.

Le gouverneur de la Fed, Stephen Miran, a réitéré lundi les arguments en faveur d'une baisse importante des taux, tandis que le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, a déclaré qu'il se méfiait de nouvelles réductions tant que l'inflation restait nettement supérieure à l'objectif de 2 % fixé par la banque centrale.

La Fed a abaissé ses taux la semaine dernière, mais le président Jerome Powell a laissé entendre qu'il pourrait s'agir de la dernière réduction de l'année.

Les traders évaluent désormais à 67,3 % la probabilité d'une baisse des taux en décembre, contre 90,5 % une semaine plus tôt, a montré CME FedWatch.

L'or XAU= n'a pas bénéficié des flux de refuge, alors qu'il a continué à trouver ses marques après une forte baisse par rapport à un record atteint à la mi-septembre. Le lingot était en baisse de 0,6 % à environ 3 977 dollars l'once.

Les prix du pétrole brut ont baissé, les marchés ayant interprété la décision de l'OPEC+ de suspendre les augmentations de production au cours du premier trimestre comme un signal de surabondance de l'offre sur le marché.

Le Brent LCOc1 a baissé de 0,4% à 64,65 dollars le baril et le West Texas Intermediate américain CLc1 a baissé de 0,4% à 60,82 dollars le baril.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

