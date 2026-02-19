Les marchés boursiers américains se replient sur les inquiétudes liées à l'intelligence artificielle et les résultats de Walmart

Bourses à terme en baisse: Dow 0,25%, S&P 500 0,24%, Nasdaq 0,3%

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement baissé jeudi, interrompant une série de trois jours de gains pour le S&P 500, alors que les investisseurs évaluent les préoccupations liées à l'intelligence artificielle et attendent les résultats trimestriels du géant de la vente au détail Walmart, qui devraient être publiés plus tard dans la journée.

Les résultats de Walmart WMT.O , attendus avant la cloche, pourraient servir de jauge pour comprendre la santé du consommateur américain.

Les actions de la société étaient en baisse de 0,9 % dans les échanges de prémarché, tandis que d'autres mégacapitalisations et valeurs de croissance, notamment Apple

AAPL.O , Nvidia NVDA.O et Meta Platforms META.O , étaient en baisse après avoir augmenté au cours de la dernière session.

Les trois principaux indices américains ont terminé en hausse mercredi, les poids lourds tels que Nvidia, Amazon.com AMZN.O et d'autres valeurs liées à la technologie ayant regagné un peu de terrain après les récentes inquiétudes suscitées par l'intelligence artificielle.

Les valeurs technologiques liées à l'intelligence artificielle et les mégacapitalisations ont été confrontées à des turbulences au début du mois, en raison des inquiétudes suscitées par les valorisations élevées et du peu de preuves que les investissements importants dans l'intelligence artificielle entraînent une croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices.

Des secteurs allant des logiciels aux transports routiers ont également été touchés par les inquiétudes croissantes concernant l'amélioration rapide des outils d'IA qui pourraient perturber leurs modèles d'entreprise.

À 05h03 ET, le Dow E-minis YMcv1 a perdu 123 points, soit 0,25%, le S&P 500 E-minis EScv1 a perdu 16,25 points, soit 0,24%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a perdu 80,25 points, soit 0,3%.

En ce qui concerne les bénéfices, DoorDash DASH.O a grimpé de 12 % après que la société de livraison de nourriture ait prévu la valeur brute des commandes du marché au premier trimestre, supérieure aux estimations de Wall Street.

EBay EBAY.O a augmenté de 7,8 % après que la société ait prévu des revenus du premier trimestre supérieurs aux estimations et annoncé l'acquisition de la place de marché de la mode Depop auprès d'Etsy ETSY.N . Les actions d'Etsy ont augmenté de 14,4 %.

Carvana CVNA.O a chuté de 16,5 % après que le distributeur de voitures d'occasion en ligne ait manqué les estimations de bénéfices du quatrième trimestre en raison de l'augmentation des coûts.

CE QUE PENSE LA FED

Entre-temps, les minutes de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine, publiées mercredi, ont montré que les décideurs politiques étaient presque unanimement d'accord le mois dernier pour maintenir les taux d'intérêt.

Les décideurs politiques sont restés divisés sur les prochaines étapes, "plusieurs" étant ouverts à des hausses de taux si l'inflation reste élevée, tandis que d'autres étaient enclins à soutenir de nouvelles réductions si elle recule conformément aux attentes.

"Dans le cadre d'un comité divisé, la tendance sera de maintenir les taux d'intérêt pour le reste du mandat du président de la Fed () Jerome Powell", a déclaré Bernard Yaros, économiste américain en chef chez Oxford Economics, dans une note.

Au moins quatre responsables de la banque centrale, dont Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, et Michelle Bowman, vice-présidente de la Fed chargée de la supervision, devraient s'exprimer au cours de la journée.

Une lecture des demandes hebdomadaires d'allocations chômage est également attendue plus tard dans la journée de jeudi, avant le rapport sur les dépenses de consommation personnelle - l'indicateur d'inflation préféré de la Fed - prévu pour vendredi.

Dans les autres valeurs, les entreprises énergétiques américaines, y compris Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N , ont été légèrement en hausse, les prix du pétrole brut ayant augmenté en raison des craintes croissantes d'un conflit militaire entre les États-Unis et l'Iran.

Occidental Petroleum OXY.N a grimpé de 3,7% après que le producteur de schiste américain ait dépassé les attentes de bénéfices du quatrième trimestre .