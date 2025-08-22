Les marchés boursiers américains progressent avant le discours de Jerome Powell à Jackson Hole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,33%, S&P 500 0,26%, Nasdaq 0,23%

Alphabet conclut un accord de 10 milliards de dollars avec Meta, les actions sont en hausse

Intuit chute après avoir prévu une croissance du chiffre d'affaires du 1er trimestre inférieure aux estimations

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement augmenté vendredi, se remettant des pertes de la séance précédente, les investisseurs attendant le discours de Jerome Powell, président de la Réserve fédérale, au symposium de Jackson Hole pour obtenir des indices sur la trajectoire des taux d'intérêt.

Lors de la conférence de recherche du Wyoming l'année dernière, Jerome Powell avait promis de baisser les taux et de soutenir le marché de l'emploi lorsque le taux de chômage commencerait à augmenter, tandis qu'en 2022, il avait souligné la rigueur de la Fed en matière de lutte contre l'inflation .

"L'équilibre des risques entre un marché du travail qui s'affaiblit mais sans un assouplissement proportionnel de la croissance des salaires et de l'inflation sera probablement au cœur du discours de Jerome Powell à Jackson Hole aujourd'hui", a déclaré Geoff Yu, stratège macroéconomique EMEA chez BNY, dans une note.

Les commentaires de Jerome Powell, attendus à 10 heures (heure de l'Est), pourraient jouer un rôle central dans l'élaboration des attentes en matière de réduction des taux pour le mois de septembre.

Les traders considèrent maintenant qu'il y a 71,3 % de chances que les taux soient réduits de 25 points de base le mois prochain, contre 85,4 % il y a une semaine, selon l'outil FedWatch du CME.

Les marchés avaient initialement augmenté les paris suite à un faible rapport sur l'emploi au début du mois d'août et après que les données sur les prix à la consommation aient montré une pression à la hausse limitée des tarifs douaniers.

D'autres responsables de la Fed qui se sont exprimés jeudi ont semblé ne pas être moins enthousiastes à l'idée d'une réduction des taux le mois prochain.

Les rapports sur les bénéfices des détaillants à grande surface au début de la semaine ont offert une image mitigée, les investisseurs recherchant de nouveaux signaux sur la santé générale du consommateur américain dans le contexte des pressions tarifaires continues.

Le géant de la distribution Walmart WMT.N a reflété ces inquiétudes, son directeur général déclarant que les coûts des tarifs douaniers augmentaient de chaque semaine. Target TGT.N et Home Depot HD.N étaient les autres grands noms en ligne de mire.

Dans ce contexte, les trois principaux indices boursiers américains devraient enregistrer des pertes hebdomadaires, le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC étant en passe de réaliser leur pire performance hebdomadaire du mois.

Le S&P 500 a poursuivi sa série de pertes pour la cinquième journée consécutive jeudi. Une chute généralisée des valeurs technologiques lourdes a maintenu la pression sur les actions américaines cette semaine.

Les technologies de l'information .SPLRCT sont le sous-secteur le plus touché de la semaine , tandis que l'énergie

.SPNY et l'immobilier .SPLRCR sont en voie de réaliser de légers gains hebdomadaires.

À 07:10 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 a augmenté de 150 points, soit 0,33%, le S&P 500 E-minis EScv1 a gagné 16,75 points, soit 0,26%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a ajouté 54,5 points, soit 0,23%.

Parmi les principaux mouvements, Nvidia NVDA.O a glissé de 1 % dans les échanges avant bourse après que le fabricant de puces ait demandé à Foxconn 2317.TW de suspendre le travail sur la puce d'intelligence artificielle H20, le produit le plus avancé que la société est autorisée à vendre en Chine.

Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, a gagné 1,1 % après que l'entreprise a conclu un accord de six ans sur l'informatique en nuage avec Meta Platforms META.O d'une valeur de plus de 10 milliards de dollars. Les actions de Meta ont augmenté de 0,2 %.

Intuit INTU.O a chuté de 5,7% après que le fabricant de TurboTax ait prévu une croissance de son chiffre d'affaires au premier trimestre inférieure aux estimations des analystes en raison de la faible performance de sa plateforme de marketing Mailchimp.

Workday WDAY.O a perdu 5,3 % après que le fournisseur de logiciels de ressources humaines a fourni des perspectives en ligne pour le trimestre en cours.