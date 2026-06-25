LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Wendy's, Canadian Solar, Bio-Techne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter "Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à progresser jeudi, le Nasdaq en tête des gains, les prévisions optimistes de Micron et Qualcomm ayant ravivé l'optimisme autour de l'IA, tandis que des données économiques encourageantes ont soutenu le moral des investisseurs. .N

** STMicroelectronics NV STM.N :

** ASML Holding NV ASML.O :

BUZZ - Les fabricants européens de puces en hausse après les résultats encourageants de Micron nL8N42X0FF

** Micron Technology Inc MU.O :

BUZZ - Le titre bondit après des prévisions solides et un engagement de 22 milliards de dollars nL6N42X0KJ

** Wendy's Co WEN.O :

BUZZ - Poursuit sa remontée alors que l'engouement pour les "meme stocks" se maintient nL4N42X0OF

** Qualcomm Inc QCOM.O :

BUZZ - Le titre bondit après l'annonce d'un chiffre d'affaires de 15 milliards de dollars pour les puces destinées aux centres de données d'ici 2029 nL6N42X0LH

** Sandisk Corp SNDK.O :

** Western Digital Corp WDC.O :

** Seagate Technology Holdings PLC STX.O : ** Roundhill Memory ETF DRAM.N :

BUZZ - Les puces mémoire s'envolent après les perspectives optimistes de Micron nL4N42X0O9

** Bio-Techne Corp TECH.O :

BUZZ - Le titre s'envole grâce à un accord de rachat de 11,3 milliards de dollars nL4N42X0VH

** International Business Machines Corp IBM.N :

BUZZ - En hausse après avoir dévoilé une technologie de puces inférieure au nanomètre nL6N42X0PH

** Doncasters Ltd DPC.N :

BUZZ - Se prépare à faire son entrée à la Bourse de New York après un redressement nL6N42X0NY

** Taysha Gene Therapies Inc TSHA.O :

BUZZ - Le titre recule suite à une cession d’actions de 200 millions de dollars nL6N42X0QE

** McCormick & Company Inc MKC.N :

BUZZ - En hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes nL6N42X0QK

** INmune Bio Inc INMB.O :

BUZZ - En hausse alors que le Royaume-Uni soutient un projet visant à tester un traitement contre une maladie cutanée rare chez les enfants nL4N42X11A

** Eli Lilly and Co LLY.N :

BUZZ - Leerink relève son objectif de cours sur Eli Lilly en raison des perspectives de croissance des médicaments contre l'obésité nL4N42X0YP

** Hertz Global Holdings Inc HTZ.O :

BUZZ - Le titre poursuit sa baisse après l'augmentation de l'émission d'obligations échangeables à hauteur de 350 millions de dollars nL6N42X0QW

** BlackBerry Ltd BB.N :

BUZZ - Les ADR de BlackBerry bondissent après la révision à la hausse des prévisions de chiffre d'affaires nL4N42X0PQ

** Plus Therapeutics Inc PSTV.O :

BUZZ - En hausse après la signature d’un accord par l’une de ses filiales avec Elevance Health pour un test de dépistage du cancer nL4N42X143

** Vivani Medical Inc VANI.O :

BUZZ - En hausse après l'autorisation d'un essai clinique sur un implant contre l'obésité en Australie nL4N42X14C

** Kymera Therapeutics Inc KYMR.O :

BUZZ - En hausse suite à l’accélération du calendrier des essais cliniques pour un médicament expérimental contre l’eczéma

nL4N42X14L

** Canadian Solar Inc CSIQ.O :

BUZZ - Le titre progresse grâce à un contrat portant sur des batteries en Floride nL4N42X14B

** Darden Restaurants Inc DRI.N :

BUZZ - En baisse après la publication de prévisions de bénéfices annuels inférieures aux estimations nL6N42X0T1

** Dollar Tree Inc DLTR.O :

BUZZ - En baisse après la cession d'un bloc d'actions par un investisseur activiste et un programme de rachat d'actions

nL6N42X0SK

** PRF Technologies Inc PRFX.O :

BUZZ - En hausse après une étude animale montrant que son analgésique est aussi efficace qu'un concurrent déjà homologué

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