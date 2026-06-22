LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Visteon, Incyte, Apogee

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont affiché une évolution modérée lundi, après le jour férié de vendredi, les investisseurs évaluant les progrès réalisés lors du dernier cycle de négociations entre les États-Unis et l'Iran. .N

** Tesla Inc TSLA.O :

BUZZ - En recul; selon Jefferies, le partenariat avec SpaceX transformerait l'action en "tracker" nL6N42U0GK

** Apogee Therapeutics Inc APGE.O :

BUZZ - En forte hausse après l'annonce selon laquelle AbbVie serait sur le point de conclure un accord de rachat de 11 milliards de dollars nL6N42U0JU

** Visteon Corp VC.O :

BUZZ - Le titre progresse après que J.P. Morgan a relevé sa recommandation à "surpondérer" en raison de son potentiel de croissance nL6N42U0KG

** Definium Therapeutics Inc DFTX.O :

BUZZ - Le titre bondit après la publication de résultats positifs d'essais cliniques de phase avancée pour un médicament contre la dépression nL4N42U0RW

** Regenxbio Inc RGNX.O :

BUZZ - En hausse après l'annonce selon laquelle la FDA reviendrait sur son refus concernant une thérapie génique pour une maladie rare nL4N42U0R6

** Ecopetrol SA EC.N : ** Grupo Aval Acciones y Valores S.A. AVAL.N : ** Grupo Cibest SA CIB.N : ** Geopark Ltd GPRK.N :

BUZZ - Les ADR colombiens progressent après la victoire du candidat de droite à la présidentielle nL4N42U0TM

** Robinhood Markets Inc HOOD.O :

BUZZ - En baisse suite à l'annonce d'une émission d'obligations convertibles de 2 milliards de dollars

nL6N42U0LU

** Incyte Corp INCY.O :

BUZZ - Hausse après le règlement d'un litige avec le gouvernement américain concernant Medicaid nL4N42U0TS