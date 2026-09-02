 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-TScan Therapeutics, EOS Energy, Brown-Forman Corp
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 15:21
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme de Wall Street ont reculé mercredi, les rendements obligataires et les cours du pétrole ayant progressé à la suite des affrontements entre les États-Unis et l'Iran au Moyen-Orient, ce qui n'a guère incité les investisseurs à acheter des actions au cours d'un mois généralement peu propice aux rendements. .N

** Dell Technologies Inc DELL.N :

BUZZ - En hausse après avoir relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel de 25 milliards de dollars

nL6N44U0AD

** Palo Alto Networks Inc PANW.O :

BUZZ - Recul malgré des résultats supérieurs aux attentes au quatrième trimestre nL4N44U0PX

** GitLab Inc GTLB.O :

BUZZ - Bondit après des résultats du 2e trimestre supérieurs aux attentes, portés par la demande liée à l'IA nL4N44U0QI

** FuelCell Energy Inc FCEL.O :

BUZZ - Devrait publier mercredi des résultats indiquant un chiffre d'affaires en baisse nL6N44T15M

** Hewlett Packard Enterprise Company HPE.N :

BUZZ - En hausse après les prévisions optimistes de Dell

nL6N44U0KW

** BW LPG Ltd BWPL.N :

BUZZ - En baisse après une émission d'obligations convertibles de 300 millions de dollars nL6N44U0Q6

** Vertiv Holdings Co VRT.N :

BUZZ - Va racheter Utility Innovation pour 1,45 milliard de dollars; le titre recule nL4N44U0Y1

** Credo Technology Group Holding Ltd CRDO.O :

BUZZ - Chute du titre suite à des prévisions décevantes concernant le chiffre d’affaires des produits optiques

nL6N44U0PF

** G-III Apparel Inc GIII.O :

BUZZ - Chute après des ventes du deuxième trimestre inférieures aux estimations nL6N44U0RF

** Fortrea Holdings Inc FTRE.O :

BUZZ - En hausse après la conclusion d'un accord de 45 millions de dollars portant sur l'activité de services de phase précoce de Worldwide Clinical Trials nL4N44U0YE

** Uber Technologies Inc UBER.N :

BUZZ - En hausse après l'annonce d'un plan de suppression de 3 300 emplois nL4N44U10V

** TScan Therapeutics Inc TCRX.O :

BUZZ - Recul après la suspension d'un essai clinique sur le cancer nL4N44U105

** EOS Energy Enterprises Inc EOSE.O :

BUZZ - Bondit après l'annonce d'un projet d'énergie propre soutenu par Google nL6N44U0TB

** Brown-Forman Corp BFb.N :

BUZZ - En hausse après avoir dépassé les estimations de bénéfices du premier trimestre nL4N44U14Y

Valeurs associées

CRDO
172,8100 USD NASDAQ -16,37%
DELL TECH RG-C
440,560 USD NYSE +3,79%
EOS ENERGY RG-A
3,4050 USD NASDAQ +12,01%
ESTABL
61,900 EUR Tradegate 0,00%
ESTABL
72,1100 USD NASDAQ +3,68%
FORTREA
18,5883 USD NASDAQ +4,90%
FORTREA
36,8400 USD NASDAQ +8,32%
FUELCELL ENERGY
15,0150 USD NASDAQ -12,09%
G-III APPAREL GR
30,9200 USD NASDAQ -3,89%
GITLAB RG-A
51,3950 USD NASDAQ +13,98%
HP ENTERPRISE
50,339 USD NYSE -0,98%
PALO ALTO NETWORKS
332,3550 USD NASDAQ -8,21%
TSCAN THERAPEUT
0,4589 USD NASDAQ -31,13%
UBER TECH
75,850 USD NYSE +0,78%
VERTV HOLDINGS RG-A
257,715 USD NYSE +0,68%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 295,39 -0,08%
HAFFNER ENERGY
0,565 +8,65%
Pétrole Brent
94,79 -0,42%
BIOPHYTIS
0,0548 +4,18%
2CRSI
27,9 +8,48%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank