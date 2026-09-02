LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-TScan Therapeutics, EOS Energy, Brown-Forman Corp

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* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme de Wall Street ont reculé mercredi, les rendements obligataires et les cours du pétrole ayant progressé à la suite des affrontements entre les États-Unis et l'Iran au Moyen-Orient, ce qui n'a guère incité les investisseurs à acheter des actions au cours d'un mois généralement peu propice aux rendements. .N

** Dell Technologies Inc DELL.N :

BUZZ - En hausse après avoir relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel de 25 milliards de dollars

nL6N44U0AD

** Palo Alto Networks Inc PANW.O :

BUZZ - Recul malgré des résultats supérieurs aux attentes au quatrième trimestre nL4N44U0PX

** GitLab Inc GTLB.O :

BUZZ - Bondit après des résultats du 2e trimestre supérieurs aux attentes, portés par la demande liée à l'IA nL4N44U0QI

** FuelCell Energy Inc FCEL.O :

BUZZ - Devrait publier mercredi des résultats indiquant un chiffre d'affaires en baisse nL6N44T15M

** Hewlett Packard Enterprise Company HPE.N :

BUZZ - En hausse après les prévisions optimistes de Dell

nL6N44U0KW

** BW LPG Ltd BWPL.N :

BUZZ - En baisse après une émission d'obligations convertibles de 300 millions de dollars nL6N44U0Q6

** Vertiv Holdings Co VRT.N :

BUZZ - Va racheter Utility Innovation pour 1,45 milliard de dollars; le titre recule nL4N44U0Y1

** Credo Technology Group Holding Ltd CRDO.O :

BUZZ - Chute du titre suite à des prévisions décevantes concernant le chiffre d’affaires des produits optiques

nL6N44U0PF

** G-III Apparel Inc GIII.O :

BUZZ - Chute après des ventes du deuxième trimestre inférieures aux estimations nL6N44U0RF

** Fortrea Holdings Inc FTRE.O :

BUZZ - En hausse après la conclusion d'un accord de 45 millions de dollars portant sur l'activité de services de phase précoce de Worldwide Clinical Trials nL4N44U0YE

** Uber Technologies Inc UBER.N :

BUZZ - En hausse après l'annonce d'un plan de suppression de 3 300 emplois nL4N44U10V

** TScan Therapeutics Inc TCRX.O :

BUZZ - Recul après la suspension d'un essai clinique sur le cancer nL4N44U105

** EOS Energy Enterprises Inc EOSE.O :

BUZZ - Bondit après l'annonce d'un projet d'énergie propre soutenu par Google nL6N44U0TB

** Brown-Forman Corp BFb.N :

BUZZ - En hausse après avoir dépassé les estimations de bénéfices du premier trimestre nL4N44U14Y