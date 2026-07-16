 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-SpaceX, UnitedHealth, AtaiBeckley
information fournie par Reuters 16/07/2026 à 13:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont affiché une évolution modérée jeudi, les investisseurs marquant une pause après deux jours de hausse, tandis que les valeurs du secteur des semi-conducteurs restaient sous pression dans l'attente de nouveaux rapports économiques et d'une nouvelle série de résultats trimestriels. .N

** Space Explorations Technologies Corp SPCX.O :

** Rocket Lab Corp RKLB.O :

BUZZ - Piper Sandler lance la couverture des entreprises liées au secteur spatial nL6N43I0DW

** UnitedHealth Group Inc UNH.N :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse des prévisions de bénéfices pour 2026 nL4N43I0VX

** AtaiBeckley Inc ATAI.O :

BUZZ - Le titre s'envole après la publication d'un article indiquant que Lilly serait sur le point de conclure un accord de rachat nL4N43I0PN

** Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TSM.N :

BUZZ - Baisse des actions cotées au NYSE; le fabricant de puces s'engage à investir 100 milliards (XX milliards d'euros) de dollars supplémentaires aux États-Unis nL4N43I0Q1

** AST SpaceMobile Inc ASTS.O :

BUZZT - Chute suite à la vente d’obligations convertibles d’un milliard (XX milliards d'euros) de dollars nL6N43I0N4

** Nutrien Ltd NTR.N :

BUZZ - Jefferies abaisse la recommandation sur Nutrien à "conserver" en raison de perspectives moins favorables pour le secteur des engrais nL4N43I117

Valeurs associées

AST SPCEMOBILE RG-A
66,3100 USD NASDAQ -3,65%
ATAI BECKLEY
5,3600 USD NASDAQ -5,47%
NUTRIEN
68,325 USD NYSE -0,44%
ROCKET LAB
76,2000 USD NASDAQ -3,31%
SPACEX
135,2700 USD NASDAQ -0,60%
TSMC (TAIWAN SEMI.) SP ADR
419,670 USD NYSE -0,24%
UNITEDHEALTH GRO
418,580 USD NYSE -1,57%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
24,5 -8,17%
CAC 40
8 309,71 -0,87%
Pétrole Brent
85,03 -0,04%
SOITEC
89,64 -8,19%
VALERIO THER. (EX...
0,57 +24,86%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank