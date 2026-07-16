LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-SpaceX, UnitedHealth, AtaiBeckley

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont affiché une évolution modérée jeudi, les investisseurs marquant une pause après deux jours de hausse, tandis que les valeurs du secteur des semi-conducteurs restaient sous pression dans l'attente de nouveaux rapports économiques et d'une nouvelle série de résultats trimestriels. .N

** Space Explorations Technologies Corp SPCX.O :

** Rocket Lab Corp RKLB.O :

BUZZ - Piper Sandler lance la couverture des entreprises liées au secteur spatial nL6N43I0DW

** UnitedHealth Group Inc UNH.N :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse des prévisions de bénéfices pour 2026 nL4N43I0VX

** AtaiBeckley Inc ATAI.O :

BUZZ - Le titre s'envole après la publication d'un article indiquant que Lilly serait sur le point de conclure un accord de rachat nL4N43I0PN

** Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TSM.N :

BUZZ - Baisse des actions cotées au NYSE; le fabricant de puces s'engage à investir 100 milliards (XX milliards d'euros) de dollars supplémentaires aux États-Unis nL4N43I0Q1

** AST SpaceMobile Inc ASTS.O :

BUZZT - Chute suite à la vente d’obligations convertibles d’un milliard (XX milliards d'euros) de dollars nL6N43I0N4

** Nutrien Ltd NTR.N :

BUZZ - Jefferies abaisse la recommandation sur Nutrien à "conserver" en raison de perspectives moins favorables pour le secteur des engrais nL4N43I117