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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Sigma Lithium, Shake Shack, Novartis
information fournie par Reuters 08/09/2026 à 15:58
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices de Wall Street ont affiché un bilan mitigé à l'ouverture mardi, alors que la reprise des hostilités au Moyen-Orient a propulsé les cours du pétrole à leur plus haut niveau depuis fin juillet, tandis que les marchés attendent les données sur l'inflation qui seront publiées plus tard dans la semaine. .N

** Sigma Lithium Corp SGML.N :

BUZZ - En baisse après la suspension par un tribunal brésilien de l'exploitation de la mine de Grota do Cirilo

nL6N4500FJ

** Shake Shack Inc SHAK.N :

BUZZ - En hausse après que RBC a lancé sa couverture avec une recommandation "surperformer" nL6N4500G1

** Novartis AG NVS.N :

BUZZ - Atteint un plus haut historique grâce à un accord de distribution de médicaments pour la rétine et à l'acquisition d'une marque de Pfizer nL4N4500KV

** Amgen Inc AMGN.O :

BUZZ - En baisse après un revers dans les essais cliniques de Novartis et une révision à la baisse de la note par BMO

nL4N4500O6

** Everpure Inc P.N :

** Illumina Inc ILMN.O :

BUZZ - En hausse suite à son intégration dans l'indice S&P 500 nL4N4500KP

** Biohaven Ltd BHVN.N :

BUZZ - RBC dégrade la note de Biohaven à "performance sectorielle", le titre recule nL4N4500MG

** Roivant Sciences Ltd ROIV.O :

BUZZ - Le titre bondit après qu’un médicament contre une maladie pulmonaire a atteint son objectif principal lors d’une étude de phase intermédiaire nL4N4500PT

** Autoliv Inc ALV.N :

BUZZ - Chute après que TD Cowen a abaissé sa recommandation à "hold" et revu son objectif de cours à la baisse nL4N4500QI

** Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O :

** Dyne Therapeutics Inc DYN.O :

BUZZ - Chute après l’échec d’un essai clinique de Novartis sur les troubles musculaires nL4N4500QU

** Boston Scientific Corp BSX.N :

BUZZ - Chute du titre alors qu’une cyberattaque devrait peser sur le chiffre d’affaires et les bénéfices de 2026

nL6N4500JU

** C.H. Robinson Worldwide Inc CHRW.O :

BUZZ - Citigroup relève la recommandation sur C.H. Robinson à "acheter" alors que les conditions du marché du fret s'améliorent nL4N4500RS

** Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O :

BUZZ - Chute après l'échec d'un médicament cardiaque lors d'un essai clinique de phase avancée nL4N4500PU

** Rigetti Computing Inc RGTI.O :

BUZZ - Le titre grimpe grâce à un contrat de 100 millions de dollars avec le gouvernement américain nL6N4500LO

** United Natural Foods Inc UNFI.N :

BUZZ - Bondit grâce à des résultats du quatrième trimestre supérieurs aux attentes et à des perspectives annuelles optimistes nL4N4500VU

** Pharvaris NV PHVS.O :

BUZZ - En hausse après que son médicament contre une maladie génétique a atteint son objectif lors d’un essai clinique de phase avancée nL4N4500UD

** IonQ Inc IONQ.N :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année nL4N4500UF

** Solaris Energy Infrastructure Inc SEI.N :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions trimestrielles nL6N4500M5

** Bloom Energy Corp BE.N :

BUZZ - Bondit avant son intégration dans l'indice S&P 500

nL6N4500MF

** Intellia Therapeutics Inc NTLA.O :

BUZZ - En hausse après l’octroi par la FDA du statut de "procédure accélérée" à son traitement contre une maladie rare

nL4N4500YD

** ABM Industries Inc ABM.N :

BUZZ - En baisse après des chiffres d'affaires du troisième trimestre inférieurs aux estimations nL6N4500NV

Valeurs associées

ABM INDUSTRIES
47,405 USD NYSE +0,74%
AMGEN
397,5900 USD NASDAQ -9,07%
AUTOLIV
119,120 USD NYSE -4,82%
BLOOM ENERGY-A
277,120 USD NYSE +9,63%
BOSTON SCIENTIFIC
45,550 USD NYSE -4,72%
BRL
15,080 USD NYSE -3,89%
C.H.ROBINSON WLD
149,8700 USD NASDAQ +1,51%
DYNE THERAPEUTCS
19,3400 USD NASDAQ -20,35%
ILLUMINA
213,3100 USD NASDAQ -2,25%
INTELLIA THERAPE
12,7250 USD NASDAQ -0,12%
IONIS PHARMACEUT
55,8850 USD NASDAQ -3,80%
IONQ
42,880 USD NYSE +8,52%
PHARVARIS
33,700 EUR Tradegate +9,77%
PHARVARIS
39,4000 USD NASDAQ +11,77%
RIGETTI COMPUTING
16,1352 USD NASDAQ +6,15%
ROIVANT SCIENCES
35,780 EUR Tradegate +19,39%
ROIVANT SCIENCES
41,3100 USD NASDAQ +18,27%
SAREPTA
20,1700 USD NASDAQ -10,36%
SHAKE SHACK RG-A
69,830 USD NYSE +0,66%
SIGMA LITHIUM
10,250 CAD TSX Venture +0,20%
SIGMA LITHIUM
15,080 CAD TSX Venture -11,81%
UNITED NATURAL F
45,080 USD NYSE +2,55%
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