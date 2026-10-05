LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-RXO, Harley-Davidson, Vistra

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter « Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

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Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont reculé lundi, les valeurs technologiques marquant une pause après avoir atteint des niveaux records, tandis que les investisseurs cherchaient de nouveaux indices sur l'orientation de la politique monétaire, les rendements des bons du Trésor et les cours du pétrole restant élevés. .N

** RXO RXO.N :

BUZZ - RXO en hausse après l'annonce par C.H. Robinson d'une acquisition de 5,8 milliards de dollars nL6N45R0N4

** Harley-Davidson HOG.N :

BUZZ - Harley-Davidson en hausse après que Citigroup a relevé sa recommandation à "acheter" nL6N45R0M3

** GEO Group GEO.N :

BUZZ - GEO en hausse après la vente d'un centre de détention de 950 millions de dollars et l'extension de son programme de rachat d'actions nL6N45R0MR

** Vistra VST.N :

BUZZ - Vistra en hausse suite à l'annonce d'un prêt de 4,2 milliards de dollars pour le nucléaire américain nL4N45R0L8

** Vaxcyte PCVX.O :

BUZZ - Vaxcyte s'envole grâce au succès d'un essai clinique de phase avancée sur un vaccin antipneumococcique nL4N45R0K0

** Estée Lauder EL.N :

BUZZ - Estée Lauder en hausse après que Barclays a relevé sa recommandation à "surpondérer" nL6N45R0HX

** PTC PTC.O :

BUZZ - PTC s'envole après l'accord de Schneider Electric sur une offre de rachat de 22,6 milliards de dollars nL6N45R0HV