LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Royal Caribbean, Generac

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information “The Day Ahead”: https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information “The Morning News Call”: https://refini.tv/3dKUyB8

8 octobre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont reculé jeudi, sous la pression des craintes inflationnistes alors que le pétrole bondissait de près de 4% et que les rendements des bons du Trésor augmentaient, tandis que les fabricants de puces électroniques faisaient l'objet d'une attention renouvelée malgré les prévisions optimistes de Samsung. .N

** Levi Strauss & Co LEVI.N :

BUZZ - En baisse après des ventes décevantes aux États-Unis et en Europe nL6N45U0H0

** Applied Digital Corp APLD.O :

BUZZ - En hausse alors que son chiffre d'affaires du premier trimestre a quadruplé nL6N45U0IC

** Royal Caribbean Cruises Ltd RCL.N :

BUZZ - Jefferies optimiste sur le secteur des croisières aux États-Unis; Royal Caribbean en hausse après une révision à la hausse nL6N45U0NF

** PepsiCo Inc PEP.O :

BUZZ - En hausse après avoir prévu un chiffre d’affaires annuel dans le haut de la fourchette de ses prévisions

nL6N45T153

** IonQ Inc IONQ.N :

BUZZ - En hausse après avoir accédé à la phase finale du programme américain de tests quantiques nL6N45U0MQ

** Exxon Mobil Corp XOM.N :

** Chevron Corp CVX.N :

** Occidental Petroleum Corp OXY.N :

** ConocoPhillips COP.N :

BUZZ - Les valeurs énergétiques américaines progressent alors que le pétrole rebondit sur fond d’inquiétudes concernant l’approvisionnement au Moyen-Orient et de risques liés aux ouragans nL4N45U0S4

** Hallador Energy Company HNRG.O :

BUZZ - Le titre bondit après la signature de contrats d'électricité d'une valeur d'environ 700 millions de dollars

nL4N45U0TJ

** Generac Holdings Inc GNRC.N :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse de la note par KeyBanc suite à un accord avec Amazon nL4N45U0UE

** Ballard Power Systems Inc BLDP.O :

BUZZ - En hausse après l'obtention d'une commande de 4,8 MW destinée à alimenter des trains à hydrogène en Roumanie

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