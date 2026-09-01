LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Robinhood Markets, Park Hotels & Resorts, Capricor Therapeutics

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Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont reculé mardi, prolongeant ainsi une tendance baissière, alors que la hausse des rendements obligataires et des cours du pétrole a découragé les investisseurs en ce début de mois historiquement morose pour les actions. .N

** Robinhood Markets Inc HOOD.O :

BUZZ - En hausse après que Morgan Stanley a relevé sa recommandation à « surpondérer » nL4N44T0SQ

** Park Hotels & Resorts Inc PK.N :

BUZZ - Hausse après le relèvement de la note à « surperformer » par BMO nL4N44T0X8

** BeOne Medicines AG ONC.O :

** BridgeBio Pharma Inc BBIO.O :

BUZZ - Selon les analystes, les accords de Donald Trump sur les prix des médicaments n'auront qu'un impact limité sur les laboratoires pharmaceutiques de taille moyenne nL4N44T0X9

** Xenia Hotels & Resorts Inc XHR.N :

BUZZ - Baisse après que BMO a abaissé sa recommandation à « en ligne avec le marché » nL4N44T0Y8

** Capricor Therapeutics Inc CAPR.O :

BUZZ - Piper Sandler relève sa recommandation sur Capricor Therapeutics, le titre progresse nL4N44T0Y3

** Fervo Energy Co FRVO.O :

BUZZ - Le titre bondit après la publication par le WSJ d’un accord d’approvisionnement en électricité avec Google

nL4N44T0ZD

** Myriad Genetics Inc MYGN.O :

BUZZ - Recul après la révision à la baisse de Piper Sandler, qui passe à « sous-pondérer » nL4N44T105

** PMV Pharmaceuticals Inc PMVP.O :

BUZZ - En baisse après la cession de 51 millions de dollars d'actions et de bons de souscription nL6N44T0ND

** Medtronic PLC MDT.N :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions pour l'exercice 2027 grâce à la demande de dispositifs cardiaques nL4N44T0YQ