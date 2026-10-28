LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Phillips 66, GE Vernova, Seagate

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme liés au Nasdaq, indice à forte composante technologique, ont progressé mercredi, portés par les valeurs du secteur des puces mémoire après les résultats exceptionnels de SK Hynix. Les investisseurs attendent désormais une série de résultats financiers clés, qui constitueront le prochain test pour le marché de l'IA, parallèlement à la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt. .N

** Robinhood Markets Inc HOOD.O :

BUZZ - Le titre recule après des résultats inférieurs aux attentes au troisième trimestre nL6N46E0A4

** PPG Industries Inc PPG.N :

BUZZ - Le titre est en hausse grâce à des bénéfices supérieurs aux prévisions et à des perspectives de résultats annuels revues à la hausse nL3N46E0TB

** Visa Inc V.N :

BUZZ - Le titre recule malgré des résultats supérieurs aux attentes au quatrième trimestre nL6N46E0IN

** Enphase Energy Inc ENPH.O :

BUZZ - Le titre chute après des résultats du troisième trimestre décevants et des prévisions en deçà des attentes

nL6N46E0KD

** GE Vernova Inc GEV.N :

BUZZ - Va acquérir Trench Group dans le cadre d'une opération de 9 milliards de dollars; le titre progresse

nL6N46E0NH

** GE HealthCare Technologies Inc GEHC.O :

BUZZ - Le titre progresse après la révision à la hausse des prévisions de bénéfice annuel nL3N46E127

** Generac Holdings Inc GNRC.N :

BUZZ - Le titre recule après des résultats trimestriels inférieurs aux attentes nL3N46E10X

** Rapport Therapeutics Inc RAPP.O :

BUZZ - Le titre chute suite à la vente d'actions et d'obligations convertibles nL6N46E0OC

** VF Corp VFC.N :

BUZZ - En baisse après avoir maintenu ses prévisions de chiffre d'affaires annuel nL6N46E0NB

** Boston Scientific Corp BSX.N :

BUZZ - En baisse après la révision à la baisse des prévisions de bénéfices pour 2026 nL6N46E0O5

** HF Sinclair Corp DINO.N :

BUZZ - En hausse grâce à un bénéfice record et à un changement de directeur général nL3N46E15I

** Seagate Technology Holdings PLC STX.O :

BUZZ - Le titre recule après la publication des résultats trimestriels; Morgan Stanley abaisse son objectif de cours

nL3N46E14B

** Phillips 66 PSX.N :

BUZZ - En hausse après des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre nL6N46E0OZ

** Lennox International Inc LII.N :

BUZZ - En baisse après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour 2026 nL3N46E18T