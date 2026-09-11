LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Oracle, Oklo, Kroger

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information “The Day Ahead”: https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information “The Morning News Call”: https://refini.tv/3dKUyB8

Les indices boursiers américains devaient ouvrir en hausse vendredi, ce qui leur permettrait de terminer sur une note positive une semaine difficile, alors même que les données ont montré une accélération des prix à la consommation en août. .N

** Novo Nordisk A/S NVO.N :

BUZZ - MS dégrade Novo Nordisk en raison de ses perspectives de croissance et des risques liés à l'expiration des brevets

nL8N4530EV

** Oracle Corp ORCL.N :

BUZZ - En hausse après avoir dépassé les estimations trimestrielles de Wall Street nL6N4530H2

** Adobe Inc ADBE.O :

BUZZ - En baisse alors que ses prévisions de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre sont inférieures aux estimations nL6N4530HM

** ACV Auctions Inc ACVA.N :

BUZZ - S'envole après l'accord de Copart sur un rachat de 1,9 milliard de dollars nL6N4530IU

** Chewy Inc CHWY.N :

BUZZ - Recul après la révision à la baisse de la note par J.P. Morgan en raison d'un contexte sectoriel difficile

nL4N4530NK

** Alliance Entertainment Holding Corp AENT.O :

BUZZ - Le titre bondit après des résultats du quatrième trimestre supérieurs aux attentes nL6N4530K5

** Atmos Energy Corp ATO.N :

BUZZ - J.P. Morgan estime qu'Atmos Energy est surévaluée et abaisse sa recommandation à “neutre” nL4N4530Q1

** Kroger Co KR.N :

BUZZ - En baisse après avoir revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel nL6N4530N9

** Yarrow Bioscience Inc YARW.O :

BUZZ - Le titre recule suite à une cession d'actions de 150 millions de dollars nL6N4530NQ

** CPI Card Group Inc PMTS.O :

BUZZ - Recul suite à la cession d'actions à prix fortement réduit par un investisseur en capital-investissement

nL6N4530OU

** Oklo Inc OKLO.N :

BUZZ - Recule après avoir dévoilé son projet de vente d'actions d'un milliard de dollars nL6N4530PR

** National Beverage Corp FIZZ.O :

BUZZ - Le titre recule alors que la hausse des coûts des intrants pèse sur les résultats nL4N4530W3

** Exelixis Inc EXEL.O :

BUZZ - En baisse alors que la FDA américaine prolonge l'examen d'un médicament anticancéreux nL6N4530PQ

** Rocket Lab Corp RKLB.O :

BUZZ - Raymond James lance la couverture de Rocket Lab avec une recommandation “surperformer” et un objectif de cours de 80 dollars nL6N4530QX

** GameStop Corp GME.N :

BUZZ - Le titre progresse après l'annonce par le directeur général Ryan Cohen de l'achat d'un million d'actions

nL6N4530QM

** Palo Alto Networks Inc PANW.O :

BUZZ - Wedbush relève l’objectif de cours de Palo Alto Networks nL4N45119R

** Rent the Runway Inc RENT.O :

BUZZ - En hausse après une augmentation du chiffre d'affaires trimestriel et une réduction de la perte nette

nL6N4530R0