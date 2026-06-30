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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Oklo, Fortune Brands, Air Products
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 15:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à une ouverture atone lors de la dernière séance d'un trimestre au cours duquel les actions ont enregistré leurs plus fortes hausses depuis des années. .N

** AeroVironment Inc AVAV.O :

BUZZ - Stifel abaisse l'objectif de cours d'AeroVironment en raison d'une croissance modérée nL4N4320UJ

** Merck & Co Inc MRK.N : ** AbbVie Inc ABBV.N :

BUZZ - Recul après l’annonce par Reuters d’une enquête d’une commission de la Chambre des représentants américaine sur les essais cliniques menés en Chine nL4N4320WZ

** Vishay Intertechnology Inc VSH.N :

BUZZ - Recul suite à la vente d'actions pour un montant de 750 millions de dollars nL6N4320MI

** Mama's Creations Inc MAMA.O :

BUZZ - Recul par rapport à son plus haut historique suite à une levée de fonds de 100 millions de dollars nL6N4320MW

** Oklo Inc OKLO.N :

BUZZ - Le titre progresse après l'acquisition de CEI

nL4N4320SZ

** Morgan Stanley MS.N : ** Goldman Sachs Group Inc GS.N : ** Bank of America Corp BAC.N : ** Ares Management Corp ARES.N :

BUZZ - Oppenheimer dégrade la note des principales banques d'investissement américaines et recommande vivement de se tourner vers les gestionnaires d'actifs alternatifs nL4N4320SM

** Curbline Properties Corp CURB.N :

BUZZ - Recul suite à une émission d'actions de 308,5 millions de dollars nL6N4320OO

** Unicycive Therapeutics Inc UNCY.O :

BUZZ - Chute après le refus de la FDA américaine d'approuver un médicament contre les maladies rénales nL4N4320U7

** enCore Energy Corp EU.O :

BUZZ - Annonce que la NRC a renouvelé l'autorisation d'exploitation du projet Dewey Burdock; le cours de l'action progresse nL4N4320UO

** Nuvectis Pharma Inc NVCT.O :

BUZZ - Chute suite à une vente d’actions à 100 millions de dollars à un prix fortement réduit nL6N4320P6

** Digital Realty Trust Inc DLR.N :

BUZZ - Le titre recule après l'offre secondaire de Blackstone de 2,3 milliards de dollars nL6N4320Q6

** Monopar Therapeutics Inc MNPR.O :

BUZZ - En hausse après l'octroi par la FDA du statut de maladie pédiatrique rare à un médicament contre la maladie de Wilson nL4N4320XI

** Expedia Group Inc EXPE.O : ** Booking Holdings Inc BKNG.O :

BUZZ - Wells Fargo abaisse les objectifs de cours d'Expedia et de Booking Holdings, invoquant l'incertitude quant à la demande de voyages liée au conflit au Moyen-Orient nL4N4320VZ

** Pacira BioSciences Inc PCRX.O :

BUZZ - Le titre progresse grâce à un accord portant sur la cession de son activité de dispositifs antidouleur nL4N4320Y0

** Fortune Brands Innovations Inc FBIN.N :

BUZZ - Le titre progresse après que Truist Securities a relevé sa recommandation à "acheter" nL6N4320R4

** Vistagen Therapeutics Inc VTGN.O :

BUZZ - Chute après l'échec d'un médicament contre l'anxiété sociale à atteindre son objectif principal lors d'un essai clinique de phase avancée nL4N4320Z9

** Sable Offshore Corp SOC.N :

BUZZ - Chute suite à l'annonce d'émissions d'actions et d'obligations convertibles nL6N4320RH

** Air Products and Chemicals Inc APD.N :

BUZZ - Le titre bondit après son retrait d’un projet d’énergie propre en Louisiane et annonce une charge de 2,9 milliards de dollars nL4N432103

** American Airlines Group Inc AAL.O : ** Delta Air Lines Inc DAL.N : ** Southwest Airlines Co LUV.N : ** United Airlines Holdings Inc UAL.N : BUZZ - Wells Fargo relève ses objectifs de cours pour les compagnies aériennes américaines, invoquant une baisse des coûts et une réduction des capacités nL4N432108

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AMERICAN AIRLINE
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ARES MGT RG-A
107,580 USD NYSE 0,00%
BANK OF AMERICA
57,880 USD NYSE 0,00%
BOOKING HLDG
179,9800 USD NASDAQ -1,33%
DELTA AIR LINES
93,145 USD NYSE 0,00%
DIGITA RLTY REIT
190,580 USD NYSE -0,01%
EXPEDIA GROUP
258,0900 USD NASDAQ -2,71%
FORTUNE BRANDS
50,990 USD NYSE 0,00%
GOLDMAN SACHS GR
1 020,545 USD NYSE 0,00%
Gaz naturel
3,18 USD NYMEX 0,00%
MAMA'S CREATIONS
17,8874 USD NASDAQ -13,38%
MERCK
129,375 USD NYSE 0,00%
MONOPAR THERAPE
95,6000 USD NASDAQ +1,10%
MORGAN STANLEY
211,830 USD NYSE 0,00%
NUVECTIS PHARMA
20,6800 USD NASDAQ -27,51%
OKLO RG-A
52,770 USD NYSE 0,00%
PACIRA BIOSCIENC
26,1050 USD NASDAQ +4,05%
Pétrole Brent
73,28 USD Ice Europ +1,01%
Pétrole WTI
70,95 USD Ice Europ +0,72%
SOUTHWEST AIRLIN
51,595 USD NYSE 0,00%
UNICYCIVE THERAP
4,0400 USD NASDAQ -47,53%
UNITED AIRLINES
135,1700 USD NASDAQ -0,01%
VISHAY INTERTECH
56,275 USD NYSE 0,00%
VISTAGEN THERA
0,2199 USD NASDAQ -71,07%
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