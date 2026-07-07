LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Nvidia, Crinetics Pharmaceuticals, Rivian Automotive

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Le Nasdaq s'apprêtait à ouvrir en baisse mardi dans un contexte de recul des valeurs du secteur des semi-conducteurs, les investisseurs s'interrogeant sur la pérennité de la reprise tirée par l'IA malgré les bons résultats de Samsung, tandis qu'un article faisant état de la fabrication par la société chinoise DeepSeek de sa propre puce IA a également pesé sur le moral des marchés. .N

** Tesla Inc TSLA.O :

BUZZ - RBC relève son objectif de cours pour Tesla, invoquant un éventuel accord avec SpaceX nL6N4390FS

** Space Exploration Technologies Corp SPCX.O :

BUZZ - En baisse avant son intégration dans le Nasdaq 100, les courtiers commencent à couvrir le titre nL4N4390M7

** Rivian Automotive Inc RIVN.O :

BUZZ - Le titre recule après l'annonce d'une émission d'actions nL6N4390KK

** Sandisk Corp SNDK.O : ** Seagate Technology Holdings PLC STX.O : ** Western Digital Corp WDC.O : BUZZ - Les valeurs américaines du secteur des semi-conducteurs chutent après que les résultats de Samsung ont ravivé les craintes liées à l'IA nL4N4390P9

** Cloudflare Inc NET.N :

BUZZ - En hausse; la Scotiabank relève sa recommandation à "surperformance sectorielle" nL6N4390LK

** Crinetics Pharmaceuticals Inc CRNX.O :

BUZZ - Le titre s'envole après l'accord de Vertex pour un rachat de 10 milliards de dollars nL4N4390T7

** Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O :

BUZZ - En hausse après l'octroi par la FDA d'un examen prioritaire à un médicament contre la drépanocytose nL4N4390VL

** Compass Pathways PLC CMPS.O :

BUZZ - En hausse après la publication de résultats positifs d’un essai clinique de phase avancée pour un médicament contre la dépression nL4N4390VB

** Nvidia Corp NVDA.O :

BUZZ - En baisse après l'annonce selon laquelle DeepSeek développerait sa propre puce d'IA nL4N4390V2

** Plug Power Inc PLUG.O :

BUZZ - En hausse alors que le projet australien sur l'hydrogène atteint la décision finale d'investissement

nL4N4390WXx

** Kailera Therapeutics Inc KLRA.O :

BUZZ - En hausse après que son médicament amaigrissant a atteint l'objectif principal des essais cliniques de phase avancée en Chine nL4N4390VP

** MeiraGTx Holdings Inc MGTX.O :

BUZZ - En hausse après l'engagement d'Oberland Capital à investir jusqu'à 400 millions de dollars dans des thérapies géniques en phase avancée nL4N4390Y2

** Tvardi Therapeutics Inc TVRD.O :

BUZZ - En hausse après les résultats prometteurs d’un médicament oral contre l’inflammation lors d’essais cliniques de phase précoce nL4N4390Z8

** Vivani Medical Inc VANI.O :

BUZZ - Le titre bondit alors que Novo Nordisk évalue un implant médicamenteux destiné à la perte de poids nL4N4390ZM

** Expedia Group Inc EXPE.O :

BUZZ - Argus Research relève l'objectif de cours d'Expedia en raison de solides perspectives de croissance nL4N4390ZQ

** Amrize AG AMRZ.N :

BUZZ - En baisse après que Truist a abaissé sa recommandation à "conserver" et revu son objectif de cours à la baisse nL4N43910F

** Revolution Medicines Inc RVMD.O :

BUZZ - Le titre progresse alors que l'autorité de régulation européenne entame l'examen par étapes d'un médicament anticancéreux nL4N43914J