information fournie par Reuters • 12/10/2026 à 18:14

LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Microsoft, C3.ai, Salesforce, Bristol Myers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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(Actualités)

12 octobre - Les indices boursiers américains ont affiché des résultats mitigés lundi, les poids lourds du secteur technologique étant sous pression alors que les cours du pétrole atteignaient leur plus haut niveau depuis environ deux semaines, dans l'attente des résultats des grandes banques et des données sur l'inflation attendus plus tard dans la semaine, qui pourraient influencer l'orientation de la politique monétaire de la Fed. .N

À 11 h 30 (heure de la côte Est), le Dow Jones Industrial Average .DJI progressait de 0,47% à 51.897,10 points. Le S&P 500 .SPX reculait de 0,06% à 7.807,43 points, et le Nasdaq Composite .IXIC reculait de 0,30% à 27.287,53 points.

Les trois valeurs du S&P 500 .PG.INX ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage:

** eBay EBAY.O , en hausse de 5,25%

** Fair Isaac FICO.N , en hausse de 5,50%

** Meta META.O , en hausse de 3,81%

Les trois plus fortes baisses en pourcentage de l'indice S&P 500 .PL.INX :

** Ciena Corp CIEN.N , en baisse de 8,94%

** Lumentum LITE.O , en baisse de 8,96%

** Bloom Energy BE.N , en baisse de 6,51%

Les trois titres de la NYSE .PG.N ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage:

** Mesa Royalty MTR.N , en hausse de 4,78%

** Londian Wason FOIL.N , en hausse de 5,99%

** FIGS FIGS.N , en hausse de 9,70%

Les trois titres de la NYSE .PL.N ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage:

** Yiren Digital YRD.N , en baisse de 44,05%

** Mogu MOGU.N , en baisse de 17,11%

** Four Seasons Education FEDU.N , en baisse de 11,51%

Les trois valeurs du Nasdaq .PG.O ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage:

** Meta META.O , en hausse de 3,81%

** Shopify SHOP.TO SHOP.O , en hausse de 3,13%

** GE Healthcare GEHC.O , en hausse de 2,97%

Les trois plus fortes baisses en pourcentage du Nasdaq

.PL.O :

** Lumentum LITE.O , en baisse de 8,96%

** SanDisk SNDK.O , en baisse de 5,66%

** Nebius NBIS.O , en baisse de 4,76%

** Contineum CTNM.O :

BUZZ - Contineum s'effondre alors que la victoire partielle de Bristol lors d'un essai clinique soulève des doutes quant au dosage nL4N45Y0SU

** C3.ai AI.N :

BUZZ - C3.ai progresse après la révision à la hausse de Northland Capital nL6N45Y0PO

** Starbucks SBUX.O , Chipotle CMG.N :

BUZZ - Starbucks en hausse, Chipotle en baisse après l'annonce par la chaîne de cafés qu'elle n'achètera pas la chaîne de burritos nL6N45Y0QH

** T-Mobile TMUS.O :

BUZZ - T-Mobile en hausse après que Raymond James a relevé sa recommandation à « surperformer » nL6N45Y0S5

** Artisan Partners APAM.N :

BUZZ - Artisan Partners recule après que son encours sous gestion de septembre s'est révélé inférieur aux attentes

nL6N45Y0IH

** eBay EBAY.O :

BUZZ - eBay progresse après avoir été désigné « premier choix » par Morgan Stanley nL6N45Y0SA

** Steris STE.N :

BUZZ - Steris progresse grâce à l'acquisition de Xodus Medical pour 2,1 milliards (XX milliards d'euros) de dollars

nL4N45Y0YT

** Microsoft MSFT.O :

BUZZ - Microsoft redevient une entreprise valorisée à 4.000 milliards (XX milliards d'euros) de dollars, un an plus tard

nL6N45Y0RL

** Fastenal FAST.O :

BUZZ - Fastenal en hausse après la révision à la hausse de son objectif de cours par Jefferies nL4N45Y0Z1

** Bristol Myers BMY.N :

BUZZ - Bristol Myers en hausse grâce aux résultats positifs d'essais cliniques sur des médicaments contre le cancer et les maladies pulmonaires nL6N45Y0NM

** Dauch Corp DCH.N :

BUZZ - Dauch Corp en hausse après la nomination d'un nouveau directeur financier nL4N45Y0S1

** Salesforce CRM.N :

BUZZ - BofA relève deux fois sa recommandation sur le titre à « acheter »; l'action progresse nL4N45Y0O4

** Brown & Brown BRO.N :

BUZZ - TD Cowen initie la couverture du titre avec une recommandation « Achat » nL4N45Y0OF

** IonQ IONQ.N :

BUZZ - Le titre recule après l'acquisition, pour 1,3 milliard (XX milliard d'euros) de dollars, de la société de cybersécurité Elisity nL6N45Y0MO

** Harmony Biosciences HRMY.O :

BUZZ - Le directeur général Dayno prend sa retraite, le directeur des opérations prendra la relève; le cours de l'action recule nL4N45Y0PB

** First Tracks Biotherapeutics TRAX.O :

BUZZ - Le cours de l'action s'envole après les résultats positifs d'un essai clinique sur un médicament contre la maladie cœliaque nL6N45Y0MU

** Enovix ENVX.O :

BUZZ - Le cours de l'action progresse grâce à la hausse du chiffre d'affaires préliminaire du troisième trimestre

nL6N45Y0NC

** GoDaddy GDDY.N :

BUZZ - RBC abaisse sa note en raison des craintes liées aux bouleversements liés à l'IA nL6N45Y0G3

** Biogen BIIB.O :

BUZZ - J.P. Morgan relève sa recommandation à « surpondérer », le cours de l'action progresse nL6N45Y0H1

** IREN IREN.O :

BUZZ - Le cours de l'action grimpe après l'annonce d'un contrat pluriannuel de services cloud avec Anthropic

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