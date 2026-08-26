 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Meta, Kohl's, J.M. Smucker
information fournie par Reuters 26/08/2026 à 15:16
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Le S&P 500 et le Nasdaq s’apprêtaient à ouvrir en baisse mercredi, l’inflation plus forte que prévu ayant renforcé les anticipations d’une hausse des taux d’intérêt en septembre, tandis que les marchés attendaient les résultats trimestriels de Nvidia, figure de proue de l’IA. .N

** Intuit Inc INTU.O :

BUZZ - Le titre recule après des prévisions de chiffre d’affaires annuel décevantes nL6N44N0G5

** Zoom Communications Inc ZM.O :

BUZZ - Le titre recule après des prévisions de bénéfices en baisse pour le troisième trimestre nL6N44N0EY

** ServiceNow Inc NOW.N : ** Salesforce Inc CRM.N : ** Adobe Inc ADBE.O : ** Palantir Technologies Inc PLTR.O :

BUZZ - Le secteur des logiciels sous pression après les prévisions décevantes d’Intuit nL4N44N0IV

** Trupanion Inc TRUP.O :

BUZZ - Piper Sandler dégrade la note de Trupanion; l'action recule nL4N44N0KX

** Spyre Therapeutics Inc SYRE.O :

BUZZ - Le titre chute après l'échec d'un médicament contre l'arthrite à atteindre son objectif de développement

nL6N44N0J1

** Semtech Corp SMTC.O :

BUZZ - Le titre bondit après des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux prévisions nL6N44N0JU

** Boston Scientific Corp BSX.N :

BUZZ - Le titre est en baisse après qu'un incident de cybersécurité a perturbé ses activités nL4N44N0P2

** Donaldson Company Inc DCI.N :

BUZZ - Le titre est en hausse alors que le bénéfice du quatrième trimestre dépasse les estimations nL6N44N0LX

** Biohaven Ltd BHVN.N :

BUZZ - Bondit grâce à un accord de licence avec SK Biopharma dans le domaine de l’épilepsie, d’une valeur pouvant atteindre 795 millions de dollars nL4N44N0SO

** Bath & Body Works Inc BBWI.N :

BUZZ - Enregistre une baisse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre plus importante que prévu; le cours de l'action chute nL6N44N0KX

** Meta Platforms Inc META.O :

BUZZ - Le titre progresse suite à des informations faisant état de négociations en vue d'un accord nL4N44N0U0

** Neogen Corp NEOG.O :

BUZZ - Piper Sandler relève la note de Neogen, le titre progresse nL4N44N0UX

** Kohl's Corp KSS.N :

BUZZ - Le titre est en baisse après des résultats de ventes inférieurs aux attentes au deuxième trimestre nL6N44N0OH

** L3Harris Technologies Inc LHX.N :

BUZZ - Jefferies reprend la couverture de L3Harris avec une recommandation "conserver", le titre recule nL4N44N0WF

** Photronics Inc PLAB.O :

BUZZ - Le titre bondit après des résultats du troisième trimestre supérieurs aux estimations nL6N44N0O7

** The J.M. Smucker Company SJM.N :

BUZZ - Enregistre une baisse de son chiffre d'affaires annuel moins importante que prévu, le cours de l'action progresse nL6N44N0PC

** ExxonMobil Corp XOM.N : ** Chevron Corp CVX.N : ** Occidental Petroleum Corp OXY.N : ** Halliburton Co HAL.N :

BUZZ - Les valeurs pétrolières reculent alors que les pourparlers entre l'Iran et Oman ravivent l'espoir d'une réouverture du détroit d'Ormuz nL4N44N0YD

** Abercrombie & Fitch Co ANF.N :

BUZZ - Le titre bondit après des prévisions de ventes optimistes et des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre nL6N44N0PZ

** Movado Group Inc MOV.N :

BUZZ - Le titre progresse après une forte hausse du bénéfice au deuxième trimestre nL6N44N0PY

Valeurs associées

ABERCROMBIE FT RG-A
133,100 USD NYSE +22,14%
ADOBE
270,8000 USD NASDAQ -1,14%
BATH&BODY WORKS
18,335 USD NYSE +4,24%
BOSTON SCIENTIFI
47,420 USD NYSE -4,88%
BRL
13,875 USD NYSE -3,44%
CHEVRON
199,180 USD NYSE -0,37%
DONALDSON
96,465 USD NYSE +3,49%
EXXONMOBIL HLDG
158,940 USD NYSE -1,05%
Gaz naturel
2,77 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
33,190 USD NYSE -1,83%
INTUIT
339,3000 USD NASDAQ -5,08%
JM SMUCKER
131,875 USD NYSE +5,01%
KOHL'S
16,997 USD NYSE -3,86%
L3HARRIS TECH
262,125 USD NYSE 0,00%
META PLATFORMS
581,3700 USD NASDAQ +1,99%
MOVADO
34,950 USD NYSE 0,00%
NEOGEN
12,0150 USD NASDAQ +3,22%
NVIDIA
210,9300 USD NASDAQ -1,00%
OCCIDENTAL PETROLEUM
58,068 USD NYSE -0,59%
PALANTIR TECHNOLOGIES
171,3000 USD NASDAQ -0,83%
PHOTRONICS INC
32,7200 USD NASDAQ +11,60%
Pétrole Brent
87,06 USD Ice Europ +0,02%
Pétrole WTI
81,20 USD Ice Europ +0,14%
SALESFORCE
202,490 USD NYSE -1,57%
SEMTECH
135,4450 USD NASDAQ +6,21%
SERVICENOW
123,300 USD NYSE -2,89%
SPYRE THERAP
14,5000 USD NASDAQ +20,73%
SPYRE THERAP
93,3650 USD NASDAQ -13,04%
TRUPANION
30,0400 USD NASDAQ -5,65%
ZOOM VIDEO COM.
96,5000 USD NASDAQ -4,38%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le prince Harry (à droite), duc de Sussex, s'entretient avec son épouse Meghan Markle alors qu'ils assistent à un spectacle lors d'une visite au Centre national des arts de Bogota, le 15 août 2024. ( AFP / RAUL ARBOLEDA )
    Le prince Harry et Meghan de retour au Royaume-Uni
    information fournie par AFP 26.08.2026 15:55 

    Britain's Prince Harry and his fiancée US actress Meghan Markle pose for a photograph in the Sunken Garden at Kensington Palace in west London on November 27, 2017, following the announcement of their engagement. Six years after stepping down as working royals, ... Lire la suite

  • Le patron du Medef Patrick Martin lors de la REF 2025, à Paris ( POOL / Thibaud MORITZ )
    La "REF" du Medef s'ouvre sous le signe du "courage" et de la présidentielle
    information fournie par AFP 26.08.2026 15:48 

    L'événement de rentrée du Medef, la Rencontre des Entrepreneurs de France (REF), s'ouvre mercredi sous le thème du "courage", en attendant un débat jeudi en clôture avec les sept principaux candidats à la présidentielle, qui évoqueront leurs idées pour l'économie. ... Lire la suite

  • Logo meta facebook (Crédit: / Freepik / natanaelginting)
    Meta conclut un accord avec plusieurs Etats américains sur la protection des jeunes
    information fournie par Zonebourse 26.08.2026 15:37 

    Meta Platforms a conclu un accord de 16,7 milliards de dollars avec plusieurs Etats américains mettant fin à un important procès fédéral sur les effets présumés de Facebook et Instagram sur les enfants et les adolescents. Le groupe était accusé d'avoir favorisé ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 4 août 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street ouvre en petite baisse, Nvidia dans le viseur
    information fournie par AFP 26.08.2026 15:35 

    La Bourse de New York a ouvert dans le rouge mercredi, légèrement mise sous pression par des nouvelles données économiques américaines, les investisseurs attendant surtout avec impatience les résultats du symbole de l'intelligence artificielle Nvidia. Dans les ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 494,78 +0,66%
TME PHARMA
0,1642 +26,31%
Pétrole Brent
87,47 +0,49%
BIOPHYTIS
0,0767 -4,12%
HAFFNER ENERGY
0,539 -5,44%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank