LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Meta, Kohl's, J.M. Smucker

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Le S&P 500 et le Nasdaq s’apprêtaient à ouvrir en baisse mercredi, l’inflation plus forte que prévu ayant renforcé les anticipations d’une hausse des taux d’intérêt en septembre, tandis que les marchés attendaient les résultats trimestriels de Nvidia, figure de proue de l’IA. .N

** Intuit Inc INTU.O :

BUZZ - Le titre recule après des prévisions de chiffre d’affaires annuel décevantes nL6N44N0G5

** Zoom Communications Inc ZM.O :

BUZZ - Le titre recule après des prévisions de bénéfices en baisse pour le troisième trimestre nL6N44N0EY

** ServiceNow Inc NOW.N : ** Salesforce Inc CRM.N : ** Adobe Inc ADBE.O : ** Palantir Technologies Inc PLTR.O :

BUZZ - Le secteur des logiciels sous pression après les prévisions décevantes d’Intuit nL4N44N0IV

** Trupanion Inc TRUP.O :

BUZZ - Piper Sandler dégrade la note de Trupanion; l'action recule nL4N44N0KX

** Spyre Therapeutics Inc SYRE.O :

BUZZ - Le titre chute après l'échec d'un médicament contre l'arthrite à atteindre son objectif de développement

nL6N44N0J1

** Semtech Corp SMTC.O :

BUZZ - Le titre bondit après des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux prévisions nL6N44N0JU

** Boston Scientific Corp BSX.N :

BUZZ - Le titre est en baisse après qu'un incident de cybersécurité a perturbé ses activités nL4N44N0P2

** Donaldson Company Inc DCI.N :

BUZZ - Le titre est en hausse alors que le bénéfice du quatrième trimestre dépasse les estimations nL6N44N0LX

** Biohaven Ltd BHVN.N :

BUZZ - Bondit grâce à un accord de licence avec SK Biopharma dans le domaine de l’épilepsie, d’une valeur pouvant atteindre 795 millions de dollars nL4N44N0SO

** Bath & Body Works Inc BBWI.N :

BUZZ - Enregistre une baisse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre plus importante que prévu; le cours de l'action chute nL6N44N0KX

** Meta Platforms Inc META.O :

BUZZ - Le titre progresse suite à des informations faisant état de négociations en vue d'un accord nL4N44N0U0

** Neogen Corp NEOG.O :

BUZZ - Piper Sandler relève la note de Neogen, le titre progresse nL4N44N0UX

** Kohl's Corp KSS.N :

BUZZ - Le titre est en baisse après des résultats de ventes inférieurs aux attentes au deuxième trimestre nL6N44N0OH

** L3Harris Technologies Inc LHX.N :

BUZZ - Jefferies reprend la couverture de L3Harris avec une recommandation "conserver", le titre recule nL4N44N0WF

** Photronics Inc PLAB.O :

BUZZ - Le titre bondit après des résultats du troisième trimestre supérieurs aux estimations nL6N44N0O7

** The J.M. Smucker Company SJM.N :

BUZZ - Enregistre une baisse de son chiffre d'affaires annuel moins importante que prévu, le cours de l'action progresse nL6N44N0PC

** ExxonMobil Corp XOM.N : ** Chevron Corp CVX.N : ** Occidental Petroleum Corp OXY.N : ** Halliburton Co HAL.N :

BUZZ - Les valeurs pétrolières reculent alors que les pourparlers entre l'Iran et Oman ravivent l'espoir d'une réouverture du détroit d'Ormuz nL4N44N0YD

** Abercrombie & Fitch Co ANF.N :

BUZZ - Le titre bondit après des prévisions de ventes optimistes et des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre nL6N44N0PZ

** Movado Group Inc MOV.N :

BUZZ - Le titre progresse après une forte hausse du bénéfice au deuxième trimestre nL6N44N0PY