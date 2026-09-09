LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Meta, Chime Financial, ServiceTitan

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information « Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

9 septembre - Les contrats à terme de Wall Street ont reculé mercredi, les cours du pétrole ayant franchi pour la première fois depuis juillet le seuil sensible de 100 dollars le baril, en raison de l'aggravation des tensions au Moyen-Orient, tandis que les investisseurs faisaient preuve de prudence dans l'attente des chiffres de l'inflation attendus plus tard dans la semaine. .N

** Chime Financial CHYM.O :

BUZZ - En forte hausse après l’accord avec Stride Bank

nL6N4510GF

** ServiceTitan Inc TTAN.O :

BUZZ - En baisse sous le poids des pertes du deuxième trimestre nL6N4510GI

** Evommune Inc EVMN.N :

BUZZ - Chute après l’échec d’un médicament contre l’eczéma à l’essai de phase intermédiaire nL4N4510ON

** Target Hospitality Corp TH.O :

BUZZ - En baisse suite à la cession par un investisseur en capital-investissement d'une participation de 259 millions de dollars nL6N4510QF

** Smithfield Foods Inc SFD.O :

BUZZ - Chute suite à des perspectives plus faibles pour le troisième trimestre nL6N4510R9

** The Cigna Group CI.N :

BUZZ - Evercore lance la couverture de Cigna avec une note « in line » et souligne les risques liés à la transition vers le modèle PBM nL4N4510TX

** Ingram Micro Holding Corp INGM.N :

BUZZ - Recul suite à la cession de 358 millions de dollars d'actions par Platinum Equity nL6N4510RX

** Independence Realty Trust Inc IRT.N :

BUZZ - Va racheter Centerspace pour 1,02 milliard de dollars; le titre recule nL4N4510W8

** Meta Platforms Inc META.O :

BUZZ - En hausse après le lancement de l’agent IA Muse

nL4N4510X7

** Summit Therapeutics Inc SMMT.O :

BUZZ - Jefferies relève la recommandation sur Summit Therapeutics à « acheter », le titre progresse nL4N4510XN