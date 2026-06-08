LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Marvell, Nvidia, Broadcom

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Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq ont grimpé lundi, les valeurs du secteur des semi-conducteurs s'étant stabilisées après avoir chuté à leur plus bas niveau depuis plus de deux semaines, bien que la reprise des frappes au Moyen-Orient ait largement freiné les investisseurs. .N
** Marvell Technology Inc MRVL.O : ** Flex Ltd FLEX.O :
BUZZ - Hausse suite à l'intégration dans l'indice de référence S&P 500 nL4N42G0NG
** Nurix Therapeutics Inc NRIX.O :
BUZZ - Bondit après la signature d'un accord de 2 milliards de dollars avec Roche pour un médicament contre le cancer
nL6N42G0J3
** Nvidia Corp NVDA.O :
** Micron Technology Inc MU.O :
** Broadcom Inc AVGO.O :
BUZZ - Les valeurs américaines du secteur des puces électroniques tentent un retour en force après la violente chute de vendredi nL4N42G0S3
** American Battery Technology Co ABAT.O :
BUZZ - En hausse après avoir récupéré une subvention américaine nL6N42G0O1
** Chevron Corp CVX.N :
** Exxon Mobil Corp XOM.N :
** APA Corp APA.O :
** Devon Energy Corp DVN.N :
BUZZ - Les compagnies pétrolières en hausse après les frappes israéliennes sur l'Iran et le Liban nL4N42G0XZ
** Babcock & Wilcox Enterprises Inc BW.N :
BUZZ - En soutien au projet TerraSpark, les actions en hausse nL4N42G0Y3
** Lennar Corp LEN.N :
BUZZ - BTIG abaisse son objectif de cours en raison de la hausse des coûts liés à la constitution d'un portefeuille foncier nL4N42G0ZV
** Newmont Corp NEM.N :
** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :
** AngloGold Ashanti PLC AU.N :
** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :
BUZZ - Les sociétés minières aurifères chutent alors que les bons chiffres de l'emploi aux États-Unis renforcent les anticipations de hausse des taux nL4N42G10G
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