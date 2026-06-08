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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Marvell, Nvidia, Broadcom
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 13:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* La newsletter "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq ont grimpé lundi, les valeurs du secteur des semi-conducteurs s'étant stabilisées après avoir chuté à leur plus bas niveau depuis plus de deux semaines, bien que la reprise des frappes au Moyen-Orient ait largement freiné les investisseurs. .N

** Marvell Technology Inc MRVL.O : ** Flex Ltd FLEX.O :

BUZZ - Hausse suite à l'intégration dans l'indice de référence S&P 500 nL4N42G0NG

** Nurix Therapeutics Inc NRIX.O :

BUZZ - Bondit après la signature d'un accord de 2 milliards de dollars avec Roche pour un médicament contre le cancer

nL6N42G0J3

** Nvidia Corp NVDA.O :

** Micron Technology Inc MU.O :

** Broadcom Inc AVGO.O :

BUZZ - Les valeurs américaines du secteur des puces électroniques tentent un retour en force après la violente chute de vendredi nL4N42G0S3

** American Battery Technology Co ABAT.O :

BUZZ - En hausse après avoir récupéré une subvention américaine nL6N42G0O1

** Chevron Corp CVX.N :

** Exxon Mobil Corp XOM.N :

** APA Corp APA.O :

** Devon Energy Corp DVN.N :

BUZZ - Les compagnies pétrolières en hausse après les frappes israéliennes sur l'Iran et le Liban nL4N42G0XZ

** Babcock & Wilcox Enterprises Inc BW.N :

BUZZ - En soutien au projet TerraSpark, les actions en hausse nL4N42G0Y3

** Lennar Corp LEN.N :

BUZZ - BTIG abaisse son objectif de cours en raison de la hausse des coûts liés à la constitution d'un portefeuille foncier nL4N42G0ZV

** Newmont Corp NEM.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

BUZZ - Les sociétés minières aurifères chutent alors que les bons chiffres de l'emploi aux États-Unis renforcent les anticipations de hausse des taux nL4N42G10G

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EXXON MOBIL
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FLEX
151,9200 USD NASDAQ -4,76%
Gaz naturel
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HARMONY GOLD SP ADR
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90,490 USD NYSE -1,51%
MARVELL TECH
263,4700 USD NASDAQ -16,74%
MICRON TECHNOLOGY
864,0100 USD NASDAQ -13,25%
NEWMONT
99,720 USD NYSE -7,96%
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14,6400 USD NASDAQ -4,19%
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205,1000 USD NASDAQ -6,20%
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