information fournie par Reuters • 14/07/2026 à 15:29

LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Lulu's Fashion Lounge Holdings, Goldman Sachs, Analog Devices

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* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Le S&P 500 et le Nasdaq s'apprêtaient à ouvrir en hausse mardi, après que des données sur l'inflation plus faibles que prévu ont alimenté les paris selon lesquels la Réserve fédérale pourrait adopter une position moins restrictive en matière de taux d'intérêt, tandis que les investisseurs évaluaient les résultats du deuxième trimestre des grandes banques américaines. .N

** Morgan Stanley MS.N :

BUZZ - Optimisme concernant l'achat de la société mère de Sprng Energy, filiale de Grasim nL6N43G0BI

** Lulu's Fashion Lounge Holdings Inc LVLU.O :

BUZZ - Le titre bondit suite à une révision stratégique

nL4N43G0QB

** Goldman Sachs Group Inc GS.N :

BUZZ - En hausse alors que le bénéfice du deuxième trimestre dépasse les estimations nL4N43G1AI

** JPMorgan Chase & Co JPM.N :

BUZZ - En baisse après avoir revu à la hausse ses prévisions de dépenses annuelles nL4N43G0QM

** Apple Inc AAPL.O :

BUZZ - En baisse après que KeyBanc a abaissé sa recommandation à "sous-pondérer" nL4N43G0VF

** NextCure Inc NXTC.O :

BUZZ - Le titre bondit après l'annonce de la fusion avec Avere et d'un financement de 320 millions de dollars

nL4N43G0X2

** Rio Tinto PLC RIO.N :

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

BUZZ - Les sociétés minières spécialisées dans le cuivre progressent alors que le cours du métal rouge remonte légèrement

nL4N43G0XJ

** Wells Fargo & Co WFC.N :

BUZZ - En hausse après une forte progression de ses bénéfices au deuxième trimestre nL6N4310TY

** Erasca Inc ERAS.O :

BUZZ - En baisse avant l'ouverture après une cession d'actions de 550 millions de dollars nL6N43G0OB

** Bank of America Corp BAC.N :

BUZZ - En hausse grâce à une augmentation de ses bénéfices au deuxième trimestre nL4N43G0T7

** Phillips 66 PSX.N :

** Marathon Petroleum Corp MPC.N : ** Valero Energy Corp VLO.N :

BUZZ - Citigroup relève ses objectifs de cours sur les raffineurs américains en raison de l'amélioration des marges

nL6N43G0OL

** International Business Machines Corp IBM.N :

BUZZ - Le titre recule après la publication de résultats préliminaires du deuxième trimestre inférieurs aux attentes; les éditeurs de logiciels sont en baisse nL4N43G14G

** Rithm Property Trust Inc RPT.N :

BUZZ - En baisse après le lancement d’une offre publique de 300 millions de dollars nL6N43G0PZ

** Citigroup Inc C.N :

BUZZ - Le titre recule après la publication des résultats du deuxième trimestre nL4N43F0S0

** Liberty Energy Inc LBRT.N :

BUZZ - Partenariat avec SLB dans le secteur de l'énergie; le titre progresse nL6N43G0SI

** Workday Inc WDAY.O :

** Service Now Inc NOW.N :

** Atlassian Corp TEAM.O : ** Intuit Inc INTU.O :

BUZZ - Les valeurs du secteur des logiciels s'effondrent après que les estimations préliminaires d'IBM ont ravivé les craintes d'une disruption liée à l'IA nL4N43G17C

** HCA Healthcare Inc HCA.N :

BUZZ - Le titre recule après l’annonce d’une hausse du nombre de patients non assurés nL4N43G18S

** Analog Devices Inc ADI.O :

BUZZ - En hausse; KeyBanc relève son objectif de cours

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