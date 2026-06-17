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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Intel, La-Z-Boy, CME
information fournie par Reuters 17/06/2026 à 15:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq ont légèrement progressé mercredi, les valeurs du secteur des semi-conducteurs ayant rebondi à la veille de la première décision sur les taux d’intérêt sous la présidence de Kevin Warsh, le nouveau président de la Réserve fédérale. .N

** Intel Corp INTC.O :

BUZZ - En hausse grâce à une nouvelle mise à jour sur ses technologies de fabrication nL4N42P0JV

** La-Z-Boy Inc LZB.N :

BUZZ - En hausse grâce à ses résultats du quatrième trimestre et à un programme de rachat d'actions de 300 millions de dollars nL6N42P0N1

** AST SpaceMobile Inc ASTS.O :

BUZZ - En hausse après le succès des lancements de satellites nL4N42P0QV

** CarMax Inc KMX.N :

BUZZ - En hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes nL4N3NY0GD

** Leidos Holdings Inc LDOS.N :

BUZZ - En baisse après la révision à la baisse de la note et de l'objectif de cours par BofA nL4N42P0SR

** Adaptive Biotechnologies Corp ADPT.O :

BUZZ - En hausse après une vente renforcée d'obligations convertibles à hauteur de 300 millions de dollars nL6N42P0RI

** Verastem Inc VSTM.O :

BUZZ - En hausse alors qu’une thérapie combinée montre des premiers résultats positifs dans le cancer du pancréas

nL4N42P0UH

** Silicon Valley Acquisition Corp SVAQ.O :

BUZZ - En hausse après l'annonce de sa fusion avec EigenQ

nL6N42P0SS

** UniQure NV QURE.O :

BUZZ - En hausse après le feu vert de la FDA pour le dossier de thérapie génique contre la maladie de Huntington

nL4N42P0T2

** Pattern Group Inc PTRN.O :

BUZZ - Légère hausse après la cession par Knox Lane d'une participation de 152 millions de dollars nL6N42P0TR

** Applied Materials Inc AMAT.O : ** KLA Corp KLAC.O : ** Lam Research Corp LRCX.O :

BUZZ - Citi relève son objectif de cours pour les fabricants d'équipements pour semi-conducteurs, les actions progressent

nL4N42P0W7

** Genco Shipping & Trading Inc GNK.N :

BUZZ - Le titre progresse après le relèvement de l’offre de rachat par Diana Shipping nL4N42P0WI

** CME Group Inc CME.O :

BUZZ - Le directeur général Terry Duffy quittera ses fonctions début 2027, Fitzpatrick prendra la relève; le cours de l'action recule nL4N42P0Y6

** IceCure Medical Ltd ICCM.O :

BUZZ - Le titre bondit après que le traitement des tumeurs du sein, approuvé par la FDA, a gagné du terrain aux États-Unis

nL4N42P0XA

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