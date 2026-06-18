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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Intel, actions des compagnies aériennes, CME Group
information fournie par Reuters 18/06/2026 à 13:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont rebondi jeudi après la vague de ventes de la séance précédente, l'optimisme concernant un accord de paix au Moyen-Orient ayant soutenu les actions des entreprises technologiques, notamment Intel, atténuant ainsi les craintes d'une politique monétaire restrictive de la Réserve fédérale sous la houlette de son nouveau président, M. Warsh. .N

** Intel Corp INTC.O :

BUZZ - Hausse après l’annonce par Trump qu’Apple a accepté de fabriquer des puces aux États-Unis nL6N42Q0JU

** American Airlines Group Inc AAL.O :

** Delta Air Lines Inc DAL.N :

** Southwest Airlines Co LUV.N : ** United Airlines Holdings Inc UAL.O :

BUZZ - Les actions des compagnies aériennes grimpent alors que les cours du pétrole tombent à leur plus bas niveau depuis plusieurs mois nL4N42Q0QM

** Nvidia Corp NVDA.O :

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O :

** Broadcom Inc AVGO.O : ** Arm Holdings PLC ARM.O :

BUZZ - Les actions des fabricants de puces américains progressent après l'annonce par Trump d'un partenariat entre Apple et Intel nL6N42Q0O2

** Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH.N :

** Carnival Corp CCL.N : ** Royal Caribbean Cruises Ltd RCL.N :

BUZZ - Les opérateurs de croisière américains progressent alors que les cours du pétrole reculent après l'accord avec l'Iran nL6N42Q0PC

** CME Group Inc CME.O :

BUZZ - Légère hausse après que KBW a relevé sa recommandation à « surperformer » en raison de la valorisation

nL6N42N16L

** Smith & Wesson Brands Inc SWBI.O :

BUZZ - Le titre bondit grâce à une hausse du bénéfice au quatrième trimestre et à des ventes solides nL6N42Q0RD

** Energy Fuels Inc UUUU.N :

BUZZ - En hausse après la signature par le gouvernement américain d’un prêt conditionnel de 725 millions de dollars

nL4N42Q0VD

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15,4200 USD NASDAQ 0,00%
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BROADCOM
392,9000 USD NASDAQ 0,00%
CARNIVAL CORP
29,920 USD NYSE +8,78%
CME GROUP RG-A
252,5400 USD NASDAQ 0,00%
DELTA AIR LINES
82,210 USD NYSE 0,00%
INTEL
121,1000 USD NASDAQ 0,00%
NORW CRS LINE
19,860 USD NYSE 0,00%
NVIDIA
204,6500 USD NASDAQ 0,00%
RYL CARIBBEAN CR
301,510 USD NYSE 0,00%
SMITH & WSSN BRN
13,7300 USD NASDAQ 0,00%
SOUTHWEST AIRLIN
46,670 USD NYSE 0,00%
UNITED AIRLINES
115,8300 USD NASDAQ 0,00%
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