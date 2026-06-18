LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Intel, actions des compagnies aériennes, CME Group

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* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont rebondi jeudi après la vague de ventes de la séance précédente, l'optimisme concernant un accord de paix au Moyen-Orient ayant soutenu les actions des entreprises technologiques, notamment Intel, atténuant ainsi les craintes d'une politique monétaire restrictive de la Réserve fédérale sous la houlette de son nouveau président, M. Warsh. .N

** Intel Corp INTC.O :

BUZZ - Hausse après l’annonce par Trump qu’Apple a accepté de fabriquer des puces aux États-Unis nL6N42Q0JU

** American Airlines Group Inc AAL.O :

** Delta Air Lines Inc DAL.N :

** Southwest Airlines Co LUV.N : ** United Airlines Holdings Inc UAL.O :

BUZZ - Les actions des compagnies aériennes grimpent alors que les cours du pétrole tombent à leur plus bas niveau depuis plusieurs mois nL4N42Q0QM

** Nvidia Corp NVDA.O :

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O :

** Broadcom Inc AVGO.O : ** Arm Holdings PLC ARM.O :

BUZZ - Les actions des fabricants de puces américains progressent après l'annonce par Trump d'un partenariat entre Apple et Intel nL6N42Q0O2

** Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH.N :

** Carnival Corp CCL.N : ** Royal Caribbean Cruises Ltd RCL.N :

BUZZ - Les opérateurs de croisière américains progressent alors que les cours du pétrole reculent après l'accord avec l'Iran nL6N42Q0PC

** CME Group Inc CME.O :

BUZZ - Légère hausse après que KBW a relevé sa recommandation à « surperformer » en raison de la valorisation

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** Smith & Wesson Brands Inc SWBI.O :

BUZZ - Le titre bondit grâce à une hausse du bénéfice au quatrième trimestre et à des ventes solides nL6N42Q0RD

** Energy Fuels Inc UUUU.N :

BUZZ - En hausse après la signature par le gouvernement américain d’un prêt conditionnel de 725 millions de dollars

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