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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-IBM, Huntington Bancshares, Meritage Homes
information fournie par Reuters 16/09/2026 à 15:14
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

16 septembre - Les principaux indices boursiers américains devaient ouvrir en hausse après deux jours de baisse, la baisse des cours du pétrole ayant apporté un certain soulagement dans l’attente tendue de la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d’intérêt mercredi. .N

** Intel Corp INTC.O :

BUZZ - Réduit ses gains après que SK Hynix a déclaré n’avoir confirmé aucun projet concernant les discussions rapportées

nL4N4580MM

** Beta Bionics Inc BBNX.O :

BUZZ - En baisse après une levée de fonds de 150 millions de dollars nL6N4580LL

** Axon Enterprise Inc AXON.O :

BUZZ - Se stabilise après la vente d'obligations convertibles pour 1 milliard de dollars nL6N4580M6

** Huntington Bancshares Inc HBAN.O :

BUZZ - Révision à la baisse des prévisions de croissance du produit net d'intérêts annuel nL4N4580ND

** Arcus Biosciences Inc RCUS.N :

BUZZ - En hausse après l'ouverture de la couverture par TD Cowen avec une recommandation « acheter » nL6N4580MF

** J.B. Hunt Transport Services Inc JBHT.O :

BUZZ - Chute après l'avertissement sur les résultats du directeur financier nL4N4580OB

** AEVEX Corp AVEX.N :

BUZZ - Sélectionné pour un contrat SkyRange pouvant atteindre 92,2 millions de dollars; le titre progresse

nL4N4580R1

** Meritage Homes Corp MTH.N :

BUZZ - Chute après que Truist a abaissé sa recommandation à « conserver » et revu à la baisse ses objectifs de cours sur les principaux constructeurs immobiliers nL4N4580QZ

** American Bitcoin Corp ABTC.O :

BUZZ - En hausse; BTIG lance sa couverture avec une recommandation « acheter » nL4N4580Q3

** Booking Holdings Inc BKNG.O :

** Airbnb Inc ABNB.O :

** Expedia Group Inc EXPE.O :

BUZZ - Morgan Stanley lance sa couverture sur les agences de voyage en ligne, considère l’IA comme une opportunité et non comme une menace nL4N4580R0

** International Business Machines Corp IBM.N :

BUZZ - Recul dans un marché agité après que la division semi-conducteurs a finalisé l'octroi d'une subvention d'un milliard de dollars par l'administration Trump nL6N4580PY

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AIRBNB
169,3300 USD NASDAQ +0,60%
AMERICAN BITCO RG-A
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ARCUS BIOSCIENS
24,455 USD NYSE +0,60%
AXON ENTERPRISE
442,6600 USD NASDAQ +0,13%
BETA BIONICS
20,5200 USD NASDAQ +6,71%
BOOKING HLDG
171,7900 USD NASDAQ +0,27%
EXPEDIA GROUP
288,3000 USD NASDAQ -1,63%
HUNTINGTON BANCS
16,4700 USD NASDAQ -1,67%
IBM
241,870 USD NYSE -2,61%
INTEL
101,3600 USD NASDAQ +4,34%
J.B.HUNT TRANSP
239,2300 USD NASDAQ -12,39%
MERITAGE HOMES
65,545 USD NYSE -0,49%
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