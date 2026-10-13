LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Humana, Symbotic, JPMorgan, Visa

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(Mises à jour)

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

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* La lettre d'information "Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme liés au S&P 500 et au Dow Jones ont affiché une évolution modérée mardi, les investisseurs analysant les résultats trimestriels des grandes banques américaines qui marquent le coup d’envoi de la saison des résultats, tandis que la faiblesse des valeurs du secteur des semi-conducteurs a pesé sur les contrats à terme du Nasdaq.

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** VF Corp VFC.N :

BUZZ - Piper Sandler relève la note de la société à "surpondérer", le cours de l'action progresse nL6N45Z0JQ

** JPMorgan JPM.N :

BUZZ - Chiffre d'affaires et bénéfices du troisième trimestre devraient progresser nL6N45Y0YO

** UnitedHealth UNH.N :

BUZZ - Le cours de l'action progresse après la révision à la hausse des prévisions de bénéfices pour 2026 nL4N45Z0TK

** Johnson & Johnson JNJ.N :

BUZZ - Le titre recule après la publication des résultats trimestriels nL4N45Z0VR

** Goldman Sachs GS.N :

BUZZ - Bénéfice par action et chiffre d'affaires en hausse attendus au troisième trimestre nL6N45Y0ZX

** Micron MU.O

** Nvidia NVDA.O

** Marvell MRVL.O

BUZZ - Les valeurs américaines du secteur de la mémoire en tête de la baisse des semi-conducteurs nL6N45Z0K0

** Domino's Pizza DPZ.O :

BUZZ - Le titre recule après avoir manqué les estimations de chiffre d'affaires trimestriel à périmètre constant nL6N45Z0MC

** Navitas NVTS.O :

BUZZ - Le titre progresse grâce à une collaboration avec Nvidia pour une carte d'alimentation dédiée à l'IA nL6N45Z0JD

** Six Flags FUN.N :

BUZZ - Le titre recule après que CNBC a fait état d'un accident de montagnes russes en Géorgie nL6N45Z0KW

** Newmont NEM.N

** Gold Fields GFIJ.J GFI.N

** Agnico Eagle Mines AEM.TO AEM.N

BUZZ - Les sociétés minières aurifères progressent alors que le cours de l'or remonte légèrement nL4N45Z0VJ

** Visa V.N :

BUZZ - Le titre progresse après l'obtention de l'autorisation chinoise pour la mise en place d'une activité de compensation des paiements par carte nL6N45Z0LJ

** JPMorgan Chase & Co JPM.N

** Wells Fargo WFC.N

** Goldman Sachs GS.N

** Citigroup C.N

BUZZ - Banques américaines: JPM et GS en hausse, Wells Fargo et Citi en baisse après la publication des résultats du troisième trimestre nL4N45Z134

** Phillips 66 PSX.N :

BUZZ - JP Morgan relève son objectif de cours sur le titre, invoquant des marges de raffinage plus élevées nL6N45Z0P4

** Symbotic SYM.O :

BUZZ - Le titre recule après le rachat de la société allemande d'automatisation cellumation nL4N45Z127

** Humana HUM.N :

BUZZ - BlackRock en hausse grâce à un accord de partenariat avec Humana dans le domaine des cliniques nL6N45Z0NM

** SentinelOne S.N :

BUZZ - Le titre chute suite à l'annonce d'une émission d'obligations convertibles de 1,25 milliard de dollars

nL6N45Z0RC

** Ollie’s Bargain Outlet OLLI.O :

BUZZ - Le titre progresse grâce à un programme supplémentaire de rachat d'actions de 500 millions de dollars

nL6N45Z0SP

** Cipher Digital CIFR.O :

BUZZ - Le titre recule suite à un projet d'émission d'obligations convertibles de 850 millions de dollars

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