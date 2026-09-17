LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Generac, Jefferies, Applied Digital

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices boursiers américains s'apprêtaient à ouvrir en hausse jeudi, le recul des cours du pétrole ayant redonné confiance aux investisseurs, tandis que la première hausse des taux de la Réserve fédérale sous la présidence de Kevin Warsh rassurait ces derniers quant à sa volonté de maîtriser l'inflation. .N

** Generac Holdings Inc GNRC.N :

BUZZ - En forte hausse après la signature d’un contrat de 2,4 milliards de dollars avec Amazon pour l’alimentation électrique de centres de données nL4N4590OA

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

BUZZ - Les sociétés minières aurifères progressent grâce à la hausse des cours de l'or sur fond d'affaiblissement du dollar américain nL4N4590QI

** Lennar Corp LEN.N :

BUZZ - Le titre recule après la publication d’un bénéfice en baisse au troisième trimestre et des perspectives moroses sur les prix de l’immobilier nL6N4590KK

** Boston Scientific Corp BSX.N :

BUZZ - Citi dégrade la note de Boston Scientific, invoquant des perspectives incertaines nL4N4590RK

** Fluence Energy Inc FLNC.O :

BUZZ - Chute après la révision à la baisse des prévisions de chiffre d'affaires annuel et d'Ebitda ajusté nL6N4590LB

** Jefferies Financial Group Inc JEF.N :

BUZZ - Le titre progresse alors qu’Oppenheimer estime que sa valorisation est attractive et relève ses estimations de bénéfice pour le troisième trimestre nL4N4590VE

** BCB Bancorp Inc BCBP.O :

BUZZ - En baisse après une cession d’actions de 85 millions de dollars destinée à sa restructuration nL6N4590MW

** Nokia Oyj NOK.N :

BUZZ - En tête du STOXX grâce aux répercussions positives des perspectives de croissance de Ciena nL6N4590K9

** Aethlon Medical Inc AEMD.O :

BUZZ - Son cours s'envole après sa fusion avec North Immunology nL6N4590NG

** Celcuity Inc CELC.O :

BUZZ - En hausse; J.P. Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation "surpondérer" nL4N4590X3

** CoreWeave Inc CRWV.O :

BUZZ - Recule après l'annonce d'émissions d'obligations convertibles et d'actions nL6N4590OI

** Almonty Industries Inc ALM.O :

BUZZ - En hausse après la conclusion d’un accord d’approvisionnement en tungstène avec une filiale de Sandvik

nL6N4590OW

** Applied Digital Corp APLD.O :

BUZZ - Bondit après que Wells Fargo a lancé sa couverture avec une recommandation "surpondérer" nL4N4590VP

** Warner Bros Discovery Inc WBD.O :

BUZZ - En hausse; Barclays rétablit sa couverture avec une recommandation "neutre" nL4N45911C

** Palo Alto Networks Inc PANW.O :

BUZZ - En baisse après la révision à la baisse de Bernstein à "market-perform" nL6N4590QZ