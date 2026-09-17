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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Generac, Jefferies, Applied Digital
information fournie par Reuters 17/09/2026 à 15:11
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices boursiers américains s'apprêtaient à ouvrir en hausse jeudi, le recul des cours du pétrole ayant redonné confiance aux investisseurs, tandis que la première hausse des taux de la Réserve fédérale sous la présidence de Kevin Warsh rassurait ces derniers quant à sa volonté de maîtriser l'inflation. .N

** Generac Holdings Inc GNRC.N :

BUZZ - En forte hausse après la signature d’un contrat de 2,4 milliards de dollars avec Amazon pour l’alimentation électrique de centres de données nL4N4590OA

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

BUZZ - Les sociétés minières aurifères progressent grâce à la hausse des cours de l'or sur fond d'affaiblissement du dollar américain nL4N4590QI

** Lennar Corp LEN.N :

BUZZ - Le titre recule après la publication d’un bénéfice en baisse au troisième trimestre et des perspectives moroses sur les prix de l’immobilier nL6N4590KK

** Boston Scientific Corp BSX.N :

BUZZ - Citi dégrade la note de Boston Scientific, invoquant des perspectives incertaines nL4N4590RK

** Fluence Energy Inc FLNC.O :

BUZZ - Chute après la révision à la baisse des prévisions de chiffre d'affaires annuel et d'Ebitda ajusté nL6N4590LB

** Jefferies Financial Group Inc JEF.N :

BUZZ - Le titre progresse alors qu’Oppenheimer estime que sa valorisation est attractive et relève ses estimations de bénéfice pour le troisième trimestre nL4N4590VE

** BCB Bancorp Inc BCBP.O :

BUZZ - En baisse après une cession d’actions de 85 millions de dollars destinée à sa restructuration nL6N4590MW

** Nokia Oyj NOK.N :

BUZZ - En tête du STOXX grâce aux répercussions positives des perspectives de croissance de Ciena nL6N4590K9

** Aethlon Medical Inc AEMD.O :

BUZZ - Son cours s'envole après sa fusion avec North Immunology nL6N4590NG

** Celcuity Inc CELC.O :

BUZZ - En hausse; J.P. Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation "surpondérer" nL4N4590X3

** CoreWeave Inc CRWV.O :

BUZZ - Recule après l'annonce d'émissions d'obligations convertibles et d'actions nL6N4590OI

** Almonty Industries Inc ALM.O :

BUZZ - En hausse après la conclusion d’un accord d’approvisionnement en tungstène avec une filiale de Sandvik

nL6N4590OW

** Applied Digital Corp APLD.O :

BUZZ - Bondit après que Wells Fargo a lancé sa couverture avec une recommandation "surpondérer" nL4N4590VP

** Warner Bros Discovery Inc WBD.O :

BUZZ - En hausse; Barclays rétablit sa couverture avec une recommandation "neutre" nL4N45911C

** Palo Alto Networks Inc PANW.O :

BUZZ - En baisse après la révision à la baisse de Bernstein à "market-perform" nL6N4590QZ

Valeurs associées

AETHLON MEDICAL
1,4300 USD NASDAQ 0,00%
ALMONTY INDS
13,4700 USD NASDAQ 0,00%
ANGLOGOLD ASH
99,810 USD NYSE 0,00%
APPLIED DIGITAL
24,3900 USD NASDAQ 0,00%
BCB BANCORP
8,2500 USD NASDAQ 0,00%
BOSTON SCIENTIFIC
43,900 USD NYSE 0,00%
CELCUITY
82,5800 USD NASDAQ 0,00%
COREWEAVE
83,3500 USD NASDAQ 0,00%
FLUENCE ENERGY RG-A
9,0500 USD NASDAQ 0,00%
GENERAC HLDGS
175,140 USD NYSE 0,00%
GOLD FIELDS SP ADR
41,970 USD NYSE 0,00%
HARMONY GOLD SP ADR
19,225 USD NYSE 0,00%
JEFFERIES FINL
47,350 USD NYSE 0,00%
LENNAR RG-A
78,370 USD NYSE 0,00%
NEWMONT
121,730 USD NYSE 0,00%
NOKIA SP ADR
10,140 USD NYSE 0,00%
PALO ALTO NETWORKS
375,6500 USD NASDAQ 0,00%
WARNER BROS RG-A
28,0700 USD NASDAQ 0,00%
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