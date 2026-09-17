LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Generac, Jefferies, Aethlon Medical

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Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont bondi jeudi après que la Réserve fédérale a relevé ses taux d'intérêt, réaffirmant ainsi sa volonté de maîtriser l'inflation et dissipant ainsi une source d'inquiétude de longue date pour les marchés. .N

** Generac Holdings Inc GNRC.N :

BUZZ - En forte hausse après la signature d'un contrat de 2,4 milliards de dollars avec Amazon pour l'alimentation électrique d'un centre de données nL4N4590OA

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

BUZZ - Les sociétés minières aurifères progressent grâce à la hausse des cours de l'or sur fond de faiblesse du dollar américain nL4N4590QI

** Lennar Corp LEN.N :

BUZZ - Le titre recule après la publication d’un bénéfice en baisse au troisième trimestre et des perspectives moroses sur les prix de l’immobilier nL6N4590KK

** Boston Scientific Corp BSX.N :

BUZZ - Citi dégrade la note de Boston Scientific, invoquant des perspectives incertaines nL4N4590RK

** Fluence Energy Inc FLNC.O :

BUZZ - Chute après avoir revu à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel et d’EBITDA ajusté nL6N4590LB

** Jefferies Financial Group Inc JEF.N :

BUZZ - En hausse, Oppenheimer estimant que le titre présente une valorisation attractive et revoit à la hausse ses estimations de bénéfices pour le troisième trimestre

nL4N4590VE

** BCB Bancorp Inc BCBP.O :

BUZZ - En baisse après une cession d’actions de 85 millions de dollars destinée à sa restructuration nL6N4590MW

** Nokia Oyj NOK.N :

BUZZ - En tête du STOXX grâce aux répercussions positives des perspectives de croissance de Ciena nL6N4590K9

** Aethlon Medical Inc AEMD.O :

BUZZ - Son titre s'envole après sa fusion avec North Immunology nL6N4590NG