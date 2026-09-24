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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Everpure, Dropbox, Darden Restaurants
information fournie par Reuters 24/09/2026 à 14:13
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d’information "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme de Wall Street ont chuté jeudi, alors que le conflit au Moyen-Orient était loin d’être résolu, tandis que les investisseurs faisaient également preuve de prudence à la veille d’un sommet très attendu entre les présidents Donald Trump et Xi Jinping. .N

** Greenland Mines Ltd GRML.O :

BUZZ - Bondit après une émission directe d'actions de 38 millions de dollars nL6N45G0J0

** MGM Resorts International MGM.N :

BUZZ - En baisse après le retrait de l'offre de rachat par People, la société de Barry Diller nL6N45G0JD

** Everpure Inc P.N :

BUZZ - En hausse grâce à de solides prévisions de chiffre d'affaires préliminaires pour l'exercice 2028 nL6N45G0KZ

** Viking Therapeutics Inc VKTX.O :

BUZZ - En baisse suite à des opérations sur actions de 275 millions de dollars et sur obligations convertibles de 225 millions de dollars nL6N45G0O7

** Stitch Fix Inc SFIX.O :

BUZZ - Chute après des prévisions de chiffre d'affaires décevantes nL4N45G0TH

** Quanta Services Inc PWR.N :

BUZZ - Bernstein relève la note de Quanta à "surperformance" en raison de l'extension du réseau nL4N45G0T0

** Twist Bioscience Corp TWST.O :

BUZZ - Leerink estime que les outils destinés aux sciences de la vie bénéficieront de l'entrée d'Anthropic dans le domaine de la biologie nL4N45G0U3

** ETF iShares sur les obligations d'État à plus de 20 ans

TLT.O :

** ETF iShares sur les obligations d'État à 7-10 ans

IEF.O :

** ETF iShares sur les obligations d'État américaines

GOVT.N :

BUZZ - Les ETF sur obligations d'État atteignent leurs plus bas niveaux depuis plusieurs années alors que les rendements obligataires s'envolent nL4N45G0U4

** Dropbox Inc DBX.O :

BUZZ - En baisse après la révision à la baisse de Citi en raison d'inquiétudes concernant la croissance nL6N45G0PP

** Darden Restaurants Inc DRI.N :

BUZZ - Le titre recule après des résultats trimestriels décevants nL6N45G0PW

** Kyverna Therapeutics Inc KYTX.O :

BUZZ - En hausse alors qu'une thérapie cellulaire montre des bénéfices durables dans le traitement d'une maladie neurologique rare nL4N45G0W0

** Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O :

BUZZ - Chute après qu’un médicament contre la maladie d’Alzheimer a manqué de peu son objectif lors d’une étude

nL4N45G0WF

Valeurs associées

ACADIA PHARMA
23,1700 USD NASDAQ -8,89%
DARDEN RESTAURAN
211,260 USD NYSE -1,16%
DROPBOX-A
32,9400 USD NASDAQ -3,74%
GREENLAND MIN
15,2900 USD NASDAQ +36,64%
ISH 20+Y TRS BD
79,9250 USD NASDAQ -0,66%
ISH 7-10 TRS BD
89,9700 USD NASDAQ -0,24%
KLOTHO NEUROS
0,4680 USD NASDAQ -10,72%
KYVERNA THERAP
6,7900 USD NASDAQ -3,96%
MGM RESORTS ITL
34,120 USD NYSE -9,84%
QUANTA SERVICES
642,175 USD NYSE +1,15%
STITCH FIX-A
2,1350 USD NASDAQ -24,29%
TWIST BIOSCIENCE
176,9900 USD NASDAQ +11,67%
VIKING THERAPEUTICS
35,6184 USD NASDAQ -14,48%
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