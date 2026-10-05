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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Estée Lauder, PTC, Vaxcyte
information fournie par Reuters 05/10/2026 à 12:31

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont reculé lundi, les valeurs technologiques marquant une pause après avoir atteint des niveaux records, tandis que les investisseurs cherchaient de nouveaux indices sur l'orientation de la politique monétaire, les rendements des bons du Trésor et les cours du pétrole restant élevés. .N

** Vaxcyte PCVX.O :

BUZZ - Vaxcyte s'envole grâce au succès d'un essai clinique de phase avancée sur un vaccin antipneumococcique nL4N45R0K0

** Estée Lauder EL.N :

BUZZ - Estée Lauder en hausse après que Barclays a relevé sa recommandation à "surpondérer" nL6N45R0HX

** PTC PTC.O :

BUZZ - PTC s'envole après l'accord de Schneider Electric sur une offre de rachat de 22,6 milliards de dollars nL6N45R0HV

Valeurs associées

ESTEE LAUDER RG-A
93,320 USD NYSE +1,46%
PTC
192,2600 USD NASDAQ +33,49%
VAXCYTE
73,8200 USD NASDAQ +30,70%
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