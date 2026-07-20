LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Domino's, LXP Industrial, AMC Entertainment

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information “The Day Ahead”: https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information “The Morning News Call”: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont progressé lundi, après le recul de la semaine dernière entraîné par les valeurs du secteur des semi-conducteurs, alors que les investisseurs attendaient une série de résultats financiers clés susceptibles de mettre à l'épreuve la reprise de Wall Street alimentée par l'IA, tandis que l'escalade des tensions au Moyen-Orient freinait l'appétit pour le risque. .N

** Domino's Pizza Inc DPZ.O :

BUZZ - En hausse après des chiffres d'affaires trimestriels supérieurs aux estimations nL6N43M0HU

** LXP Industrial Trust LXP.N :

BUZZ - En hausse après l'annonce d'un rachat de 5,2 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) par Brookfield et CPP Investments nL4N43M0QQ

** AMC Entertainment AMC.N : BUZZ - Bond après des bénéfices surprise au deuxième trimestre et un chiffre d'affaires record nL4N43M0S8