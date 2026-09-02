LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Dell, GitLab, HPE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme de Wall Street ont reculé mercredi, alors que les rendements obligataires et les cours du pétrole ont grimpé à la suite des affrontements entre les États-Unis et l'Iran au Moyen-Orient, ce qui n'a guère incité les investisseurs à acheter des actions au cours d'un mois généralement peu propice aux rendements. .N

** Dell Technologies Inc DELL.N :

BUZZ - En hausse après avoir relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel de 25 milliards de dollars

nL6N44U0AD

** Palo Alto Networks Inc PANW.O :

BUZZ - Recul malgré des résultats supérieurs aux attentes au quatrième trimestre nL4N44U0PX

** GitLab Inc GTLB.O :

BUZZ - Bond après des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux prévisions grâce à une demande stimulée par l'IA

nL4N44U0QI

** FuelCell Energy Inc FCEL.O :

BUZZ - Devrait publier mercredi des résultats indiquant un chiffre d'affaires en baisse nL6N44T15M

** Hewlett Packard Enterprise Company HPE.N :

BUZZ - En hausse après les prévisions optimistes de Dell

nL6N44U0KW

** BW LPG Ltd BWPL.N :

BUZZ - En baisse après une émission d'obligations convertibles de 300 millions de dollars nL6N44U0Q6

** Vertiv Holdings Co VRT.N :

BUZZ - Va racheter Utility Innovation pour 1,45 milliard de dollars; le titre recule nL4N44U0Y1

** Credo Technology Group Holding Ltd CRDO.O :

BUZZ - Chute du titre suite à des prévisions décevantes concernant le chiffre d'affaires des produits optiques

nL6N44U0PF