LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Dell, GitLab, HPE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ
* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7
* La lettre d'information "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8
Les contrats à terme de Wall Street ont reculé mercredi, alors que les rendements obligataires et les cours du pétrole ont grimpé à la suite des affrontements entre les États-Unis et l'Iran au Moyen-Orient, ce qui n'a guère incité les investisseurs à acheter des actions au cours d'un mois généralement peu propice aux rendements. .N
** Dell Technologies Inc DELL.N :
BUZZ - En hausse après avoir relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel de 25 milliards de dollars
nL6N44U0AD
** Palo Alto Networks Inc PANW.O :
BUZZ - Recul malgré des résultats supérieurs aux attentes au quatrième trimestre nL4N44U0PX
** GitLab Inc GTLB.O :
BUZZ - Bond après des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux prévisions grâce à une demande stimulée par l'IA
nL4N44U0QI
** FuelCell Energy Inc FCEL.O :
BUZZ - Devrait publier mercredi des résultats indiquant un chiffre d'affaires en baisse nL6N44T15M
** Hewlett Packard Enterprise Company HPE.N :
BUZZ - En hausse après les prévisions optimistes de Dell
nL6N44U0KW
** BW LPG Ltd BWPL.N :
BUZZ - En baisse après une émission d'obligations convertibles de 300 millions de dollars nL6N44U0Q6
** Vertiv Holdings Co VRT.N :
BUZZ - Va racheter Utility Innovation pour 1,45 milliard de dollars; le titre recule nL4N44U0Y1
** Credo Technology Group Holding Ltd CRDO.O :
BUZZ - Chute du titre suite à des prévisions décevantes concernant le chiffre d'affaires des produits optiques
nL6N44U0PF
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