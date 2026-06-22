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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Definium, Regenxbio, Arcosa
information fournie par Reuters 22/06/2026 à 15:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information "Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur indices boursiers américains devaient ouvrir en hausse lundi, après le jour férié de vendredi, les investisseurs se montrant optimistes quant aux progrès réalisés lors du dernier cycle de négociations entre les États-Unis et l'Iran. .N

** Tesla Inc TSLA.O :

BUZZ - En baisse; Jefferies estime que le partenariat avec SpaceX transformera l’action en "tracker" nL6N42U0GK

** Apogee Therapeutics Inc APGE.O :

BUZZ - S’envole après l’annonce d’un accord de rachat de près de 11 milliards de dollars par Abbvie nL6N42U0JU

** Visteon Corp VC.O :

BUZZ - En hausse après que J.P. Morgan a relevé sa recommandation à "surpondérer" en raison de son potentiel de croissance nL6N42U0KG

** Definium Therapeutics Inc DFTX.O :

BUZZ - Bondit après la publication de résultats positifs d'essais cliniques de phase avancée pour un médicament contre la dépression nL4N42U0RW

** Regenxbio Inc RGNX.O :

BUZZ - En hausse après l'annonce selon laquelle la FDA reviendrait sur son refus concernant une thérapie génique pour une maladie rare nL4N42U0R6

** Ecopetrol SA EC.N :

** Grupo Aval Acciones y Valores S.A. AVAL.N :

** Grupo Cibest SA CIB.N :

** Geopark Ltd GPRK.N :

BUZZ - Les ADR colombiens en hausse après la victoire du candidat de droite à la présidentielle nL4N42U0TM

** Robinhood Markets Inc HOOD.O :

BUZZ - En baisse suite à l'annonce d'une émission d'obligations convertibles de 2 milliards de dollars

nL6N42U0LU

** Incyte Corp INCY.O :

BUZZ - En hausse après avoir réglé son litige avec le gouvernement américain concernant Medicaid nL4N42U0TS

** Ligand Pharmaceuticals Inc LGND.O :

BUZZ - En recul par rapport à son plus haut historique après l'annonce d'une émission d'obligations convertibles de 550 millions de dollars nL6N42U0N2

** Ecarx Holdings Inc ECX.O :

BUZZ - En hausse après avoir conclu un accord pour l'acquisition de l'activité logicielle Flyme nL4N42U0U6

** Arcosa Inc ACA.N :

BUZZ - En hausse après l'annonce du rachat de la société par CRH dans le cadre d'une transaction de 8,5 milliards de dollars

nL4N42U0ZG

** AMC Entertainment Holdings Inc AMC.N :

BUZZ - En hausse après que la suite de Toy Story a généré le week-end le plus fréquenté de 2026 aux États-Unis nL6N42U0PC

Véhicules électriques

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AMC ENTERTAIN. HOLDINGS A
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APOGEE THERAP
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CIBEST SP ADR
85,420 USD NYSE +5,11%
DEFINIUM
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ECX
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Gaz naturel
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LIGAND PHARMA
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VISTEON
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