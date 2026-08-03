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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-CNH Industrial, Lantheus Holdings, Visa
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 15:07
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices boursiers américains devaient ouvrir en hausse lundi, les signes d'apaisement des tensions au Moyen-Orient ayant fait baisser les cours du pétrole brut, tandis que les investisseurs se préparaient à une nouvelle semaine riche en résultats d'entreprises et en données économiques. .N

** Alibaba Group Holding Ltd BABA.N :

BUZZ - Le titre progresse après l'annonce par la société d'un nouveau modèle d'IA nL4N4400VM

** Bristol Myers Squibb Co BMY.N :

BUZZ - Le titre progresse suite à des informations faisant état de discussions en vue d'une fusion avec AstraZeneca

nL4N4400JB

** Atkore Inc ATKR.N :

BUZZ - Le titre bondit après l'accord de l'italien Prysmian pour racheter la société dans le cadre d'une transaction de 3,8 milliards de dollars nL4N4400LH

** Exxon Mobil Corp XOM.N : ** Chevron Corp CVX.N : ** Diamondback Energy Inc FANG.O : ** APA Corp APA.O : BUZZ - Les valeurs énergétiques américaines reculent après l'annulation par Trump d'une attaque contre l'Iran afin de rechercher un accord sur le nucléaire nL4N4400O9

** American Airlines Group Inc AAL.O : ** United Airlines Holdings Inc UAL.O : ** Delta Air Lines Inc DAL.N : ** Southwest Airlines Co LUV.N : BUZZ - Les compagnies aériennes et les opérateurs de croisières progressent alors que les cours du pétrole reculent nL4N4400OL

** GameStop Corp GME.N :

BUZZ - En baisse après un échange de dette contre des actions d'une valeur de 1,4 milliard de dollars nL4N4400RY

** Integer Holdings Corp ITGR.N :

BUZZ - En hausse après l'accord de KKR sur une opération de retrait de la cote de 5,7 milliards de dollars nL4N4400W9

** Southern Co SO.N :

BUZZ - Recul suite à l'annonce d'une vente prévue d'obligations convertibles d'une valeur de 2,15 milliards de dollars nL6N4400QM

** Marriott International Inc MAR.O :

BUZZ - En baisse après la publication de prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre inférieures aux estimations nL4N4400XT

** Ingersoll Rand Inc IR.N :

BUZZ - Stifel relève la recommandation sur Ingersoll Rand à "acheter" en raison de l'amélioration de la tendance des commandes nL4N4400YO

** Supernus Pharmaceuticals Inc SUPN.O :

BUZZ - Le titre s'envole grâce à la fusion avec Indivior et à un chiffre d'affaires du deuxième trimestre supérieur aux prévisions nL6N4400R1

** Tyson Foods Inc TSN.N :

BUZZ - En baisse après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel nL6N4400R9

** AMC Entertainment Holdings Inc AMC.N :

BUZZ - En hausse grâce à un chiffre d'affaires record sur le week-end nL4N44010Z

** Procore Technologies Inc PCOR.N :

BUZZ - En baisse après l'annonce d'une émission d'obligations convertibles en vue d'une acquisition nL6N43F194

** CNH Industrial NV CNH.N :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels nL4N44012B

** Lantheus Holdings Inc LNTH.O :

BUZZ - En hausse suite à l'offre de rachat de Curium pouvant atteindre 8 milliards de dollars nL4N44015G

** Visa Inc V.N :

BUZZ - En hausse après l'acquisition de BioCatch pour 2,4 milliards de dollars nL4N44015H

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CHEVRON
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CNH INDUSTRIAL
11,900 USD NYSE +16,04%
DELTA AIR LINES
90,835 USD NYSE +3,88%
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197,2975 USD NASDAQ -2,79%
EXXONMOBIL HLDG
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Gaz naturel
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INGERSOLL RAND
86,190 USD NYSE +3,10%
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124,538 USD NYSE +2,69%
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102,1000 USD NASDAQ +2,47%
MARRIOTT INTL RG-A
352,5400 USD NASDAQ -5,44%
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